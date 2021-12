Linkse Boric verslaat extreemrechtse Kast en wordt jongste president van Chili

Boric kreeg 55 procent van de stemmen. Met hem heeft Chili vanaf maart een president die de verandering vertegenwoordigt waarvoor honderdduizenden jongeren in de afgelopen twee jaar de straat opgingen. Tien jaar geleden behoorde hij al tot het linkse studentenactivisme, hij zette zijn eerste politieke stappen als studentenleider.

Nu wordt hij het jongste staatshoofd van Chili ooit. Zijn agenda is eerder sociaal-democratisch dan revolutionair, zoals zijn tegenstander hem poogde af te schilderen. Hij pleit voor regulering van Chili’s vrijemarkteconomie, voor een (iets) kortere werkweek en voor een eerlijker pensioensysteem.

Zijn inborst is jong, agnostisch en progressief: voor vrouwenrechten, voor rechten van seksuele en etnische minderheden. En vóór een nieuwe grondwet die niet langer is gestoeld op een door dictator Pinochet ingevoerd neoliberaal systeem dat ongelijkheid in stand houdt. In vrijwel al zijn overtuigingen en voorstellen staat Boric lijnrecht tegenover de man die hij versloeg, de extreemrechtse Kast, al bevindt Boric zich op de schaal van links naar rechts dichter bij het midden.

Gabriel Boric brengt zijn stem uit. Beeld Getty Images

Te extreem

Kast bleek voor de ruime meerderheid van de Chilenen te extreem in zijn opvattingen. De zoon van een Duitse immigrant en broer van een voormalig minister van generaal Pinochet flirtte openlijk met het dictatoriale verleden van Chili. Pinochet had het land tijdens zijn regime (1973 - 1990) welvaart gebracht en zou, als hij nog geleefd had, uiteraard op hem hebben gestemd, zei hij.

De conservatieve katholiek, vader van negen kinderen, propageerde ultraconservatieve waarden. Hij is fel tegenstander van abortus en homohuwelijk. Hij wilde het ministerie voor de Vrouw afschaffen, maar kwam daar later na kritiek op terug. Hij speelde in op Chileense xenofobie en beloofde een greppel te graven langs de noordgrens om migranten tegen te houden. Het leverde hem alsnog 45 procent van de stemmen op, van Chilenen die in de linkse Boric een groter gevaar zagen.

Zo’n 20 minuten na zevenen in de Chileense zondagavond, nadat meer dan de helft van de stemmen was geteld, zag Kast dat hij het gat met Boric niet meer kon inlopen. Hij feliciteerde zijn tegenstander en stelde: “Vanaf vandaag is Boric de gekozen president van Chili en verdient hij ons respect en constructieve samenwerking.”