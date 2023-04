‘Liegen is een groot probleem’: Vooruit-voorzitter Rousseau scherp voor staatssecretaris Schlitz (Ecolo)

“Belastinggeld gebruik je niet voor eigen logo en promo. Daarbovenop nog liegen is een groot probleem”, dat zei Rousseau in De Zevende Dag op Eén. Hij reageerde daarmee op de ophef die is ontstaan rond staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo). De staatssecretaris zou in het parlement gelogen hebben over het gebruik van haar persoonlijke logo op de websites van gesubsidieerde organisaties. Schlitz was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust, maar uit documenten blijkt dat ze wel degelijk de opdracht gaf om haar logo te gebruiken.

In de Kamer verdedigde premier Alexander De Croo (Open Vld) zijn staatssecretaris nog, maar regeringspartner Vooruit was minder vergevingsgezind. De socialisten vinden niet dat men nog kan spreken van een “onhandigheidje”. “We tillen er zwaar aan dat Schlitz gelogen heeft. Hadden we deze info dinsdag in de commissie, dan was de sanctie zeker anders geweest”, aldus de partij.

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vroegen na een bewogen zitting in het parlement het ontslag van Schlitz, maar zover is het (nog) niet gekomen. Volgende week vindt er een stemming plaats over haar positie. Rousseau wil er geen regeringsrel over uit lokken, maar vraagt zich wel af of “Schlitz nog geloofwaardig kan functioneren”. “Ik denk dat alleen zijzelf en haar voorzitter daar een antwoord op kunnen geven”, aldus de voorzitter van de Vlaamse socialisten.