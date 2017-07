Leterme zet Reynders uit de wind in Kazakhgate-commissie

Leterme, premier op het ogenblik dat de afkoopwet werd gestemd, kreeg in de onderzoekscommissie verschillende vragen over de rol van Didier Reynders (MR). In deze krant had Leterme verklaard dat toenmalige minister van Financiën "de afkoopwet bijzonder ter harte nam" in die tijd.

"Ik heb op geen enkel moment gemerkt dat er meer aan de hand was", stelde Leterme in de onderzoekscommissie. Dat Reynders de afkoopwet zo ter harte nam, was volgens Leterme te verklaren omdat die politiek gekoppeld was aan de hervorming van het bankgeheim.