Lessen Nederlands leveren nieuwkomer vaak niet meer op dan slechtbetaalde job

Lessen Nederlands de ideale springplank naar een job? Dat beeld moet worden bijgesteld. Nieuwkomers krikken aanvankelijk hun kansen op, maar botsen al snel op hun limieten, zo blijkt.

Hoe beter zijn of haar Nederlands, hoe gemakkelijker een nieuwkomer de weg vindt naar een job. Dat was lang het uitgangspunt van beleidsmakers en arbeidsmarktspecialisten, maar zo eenvoudig is het niet. Wie taallessen van de twee laagste niveaus (1.1 en 1.2) volgt, verhoogt zijn kansen op de arbeidsmarkt wel degelijk, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven dat deze krant kon inkijken. Maar daarna vallen de effecten stil. Pas wie echt het hoogste niveau van de taalopleiding bereikt, zal daar ook opnieuw profijt van ondervinden op de arbeidsmarkt. Een eerste opstapje is noodzakelijk, zo blijkt. Na niveau 1.2 moet de nieuwkomers in staat zijn een eenvoudige conversatie te voeren. Dat volstaat voor de meeste jobs waar ze in belanden. Ze gaan in de eerste plaats aan de slag in de schoonmaak-, de horeca- en uitzendsector.

Verbaasd over resultaten Maar vaak zijn de jobs slecht betaald en onzeker. Vergeleken met wat de gemiddelde Vlaming verdient, zitten de nieuwkomers door de bank genomen bij de 25 procent laagste lonen. De sprong maken naar beter betaalde banen, lukt maar moeilijk, ondanks verdere taalcursussen. Enkel wie zijn Nederlands tot in de puntjes kan bijschaven, kan zijn jobpositie uiteindelijk vaak wel verbeteren.

Wie taallessen van de twee laagste niveaus volgt, verhoogt zijn kansen op de arbeidsmarkt wel degelijk. Maar daarna vallen de effecten stil "We waren best verbaasd over de resultaten", zegt Peter De Cuyper, die samen met Hanne Vandermeerschen het onderzoek uitvoerde in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze onderzochten 8.500 nieuwkomers die tussen 2007 en 2009 een cursus Nederlands startten en keken of ze effectief een job vonden. Meer dan 45 procent was aan het werk twee jaar nadat de cursus was afgerond.

De studie is erg actueel, gezien de grote instroom van vluchtelingen in 2015 en 2016. Ook die zijn nu volop bezig Nederlands te leren en velen zijn op zoek naar een job. Voor de duidelijkheid: onder de onderzochte nieuwkomers zaten naast vluchtelingen ook arbeidsmigranten of mensen die naar hier kwamen via gezinshereniging. De onderzoekers formuleren ook een aantal aanbevelingen voor het beleid. Tot voor kort moesten nieuwkomers enkel het eerste niveau Nederlands volgen. Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) heeft dat opgetrokken tot de eerste twee niveaus. "Een goede maatregel voor werkzoekende nieuwkomers", zegt De Cuyper. "Maar wie al aan de slag is, moet niet per se verplicht worden lessen te volgen."

Rechten en plichten 'Ik zie niet wat er mis is met een job in de horeca of de schoonmaaksector' Wel pleit hij ervoor om nog meer in te zetten op meer taalopleiding op de werkvloer. Ook moeten nieuwkomers hun Nederlands kunnen bijspijkeren thuis via onlinetoepassingen en kansen krijgen op doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. "Je leert Nederlands niet alleen in de klas", zegt De Cuyper. "We moeten verder kijken dan die schoolse context alleen. De voornaamste conclusie is: met taallessen alleen kom je er niet. Bovendien zijn technische opleidingen en andere begeleiding minstens even cruciaal om iemands kansen te vergroten."