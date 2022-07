Leegloop uit regering-Johnson: nog twee ministers nemen ontslag

De Britse premier Boris Johnson krijgt woensdag, kort voor hij het wekelijks vragenuurtje te woord staat, te maken met nieuwe ontslagen in zijn regering. Minister voor Kinderen Will Quince laat woensdag op Twitter weten dat hij opstapt. Maandag nog nam hij Johnsons verdediging op in de media. Van de briefings die hij daarover vooraf kreeg van Johnsons medewerkers “weten we nu dat die onnauwkeurig waren”, zegt Quince in zijn ontslagbrief.

Ook Robin Walker, minister voor Schoolnormen nam op woensdag ontslag uit de regering van Johnson. “Recente gebeurtenissen hebben mij duidelijk gemaakt dat onze grote partij is afgeleid van haar kerntaken door een niet aflatende focus op vragen over leiderschap,” zei hij in zijn ontslagbrief op Twitter.

Nog op woensdagvoormiddag maakte Laura Trott bekend dat ook zij opstapt. Zij is een parlementair privésecretaris in het ministerie van Transport, en werd in die functie aangesteld door de minister. Gewoonlijk worden zulke secretarissen beschouwd als de ogen en oren van hun minister in het Lagerhuis. “Vertrouwen in de politiek is - en moet altijd - van het grootste belang zijn, maar jammer genoeg raakte dit verloren in de laatse maanden”, zegt ze in een statement