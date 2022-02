Leegloop in entourage Boris Johnson: vijfde naaste medewerker stapt op na ‘Partygate’-rapport

Gisteren stapten beleidschef en politiek topadviseur Munira Mirza, woordvoerder Jack Doyle, stafchef Dan Rosenfield en privésecretaris Martin Reynolds op. Vandaag meldt de Britse website Conservative Home dat beleidsmedewerker Elena Narozanski de vijfde medewerker is die vertrekt in de nasleep van het ‘Partygate’-schandaal.

Volgens het Britse tijdschrift The Spectator waren Johnsons uitlatingen over de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer de druppel voor Mirza. In een debat in het parlement had de premier zijn rivaal Starmer verweten dat die destijds in diens functie bij justitie de roemruchte BBC-presentator Jimmy Savile had laten lopen.

Munira Mirza, een naaste medewerkster van de Britse premier Boris Johnson, heeft haar ontslag gegeven. Beeld AFP

Savile heeft gedurende zestig jaar honderden slachtoffers, voornamelijk jongeren, misbruikt. Het misbruik vond plaats in gebouwen van de BBC of in ziekenhuizen, waar Savile graag gezien was wegens zijn inzet voor liefdadigheidsorganisaties.

Kritiek

Johnson oogstte met zijn uithaal meteen forse kritiek, ook uit eigen kringen. Zijn gedrag werd vergeleken met dat van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Het is al lang duidelijk dat Starmer als hoofd van de openbare aanklagers niet betrokken was bij het besluit om Savile - die in 2011 stierf op 84-jarige leeftijd - niet te vervolgen.

Mirza, al jaren een bondgenoot van de premier, eiste tevergeefs excuses voor de aanval van Johnson en dus nam ze ontslag. “Ik ben ervan overtuigd dat het fout was om deze week te suggereren dat Starmer er persoonlijk voor verantwoordelijk was dat Savile aan gerechtigheid ontsnapte”, schreef Mirza in haar ontslagbrief.

Volgens Dominic Cummings, Johnsons voormalige adviseur, is het vertrek van Mirza “een onmiskenbaar signaal dat de bunker aan het instorten is en dat het over en uit is voor de premier”.

Wat later kondigde ook Johnsons woordvoerder, Jack Doyle, zijn ontslag aan, al heeft dat volgens Doyle zelf niets met Mirza’s vertrek te maken.

Vanavond raakte bekend dat ook stafchef Dan Rosenfield en privésecretaris Martin Reynolds hun ontslag hebben ingediend in verband met het ‘partygate’-schandaal.