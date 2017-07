Landen of crashen voor premier Michel en zijn zomerakkoord

Tergend traag nadert de regering-Michel een zomerakkoord over de begroting, een nieuwe vermogenstaks en een waslijst sociaal-economische hervormingen. Open Vld doet er alles aan om die vermogenstaks zo beperkt mogelijk te houden. De zenuwen staan strakgespannen door gespin in de kranten.

“We hebben de laatste dagen zoveel met elkaar gepraat. Nu is het stilaan tijd om te beslissen. Anders wordt de druk te groot en dreigt een crisis”, vertelde een regeringsbron gisterenavond laat. Bij het ter perse gaan van deze krant zaten de topministers van de regering nog altijd samen op het kasteel van Hertoginnedal. Het wordt stilaan erop of eronder voor het langverwachte zomerakkoord. Premier Charles Michel wil deze week een akkoord sluiten over een pakket aan belangrijke dossiers: de begrotingsopmaak, de invoering van een nieuwe vermogenstaks, de hervorming van de vennootschapsbelasting en nog een reeks maatregelen voor de arbeidsmarkt. Vooral de vermogenstaks zorgde gisteren voor kopzorgen aan de onderhandelingstafel. CD&V en Open Vld blijven recht tegenover elkaar staan. Er is niet veel meer nodig voor een clash.

Share De vermogenstaks zorgt voor kopzorgen aan de onderhandelingstafel. CD&V en Open Vld blijven recht tegenover elkaar staan CD&V wil het kasteel van Hertoginnedal niet verlaten zonder een nieuwe vermogenstaks. De partij dringt daar ondertussen drie jaar op aan en duldt geen uitstel meer. Michel heeft daarom de taks op de effectenrekening als mogelijkheid voorgesteld. Via effectenrekeningen handelen beleggers in aandelen en obligaties. Open Vld, en in minder mate N-VA, verzet zich tegen dit voorstel. Volgens de liberalen dreigt die vooral de middenklasse te treffen.

Open Vld doet er nu alles aan om die vermogenstaks zo beperkt mogelijk te houden. De partij wil de invoering ervan alleen goedkeuren als er een aanzienlijke vrijstelling aan gekoppeld wordt. Wie minder dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan, zou de taks niet aangerekend mogen krijgen. Maar dit ligt bijzonder moeilijk bij CD&V. Zal de nieuwe taks zo nog genoeg inkomsten opleveren om geloofwaardig te blijven? In het eerste voorstel van Michel, met een vrijstelling rond 200.000 euro, bedroeg de opbrengst 200 miljoen euro. De christendemocraten willen daar onder druk van hun linkse flank niet ver onder gaan. Dat in Het Laatste Nieuws en De Tijd gisterenochtend gespin opdook, doet de sfeer aan de onderhandelingstafel geen deugd. In de eerste krant werd de toekomstige vermogenstaks omgedoopt tot de Michel-taks, in de andere krant tot de De Croo-taks. Telkens op basis van anonieme regeringsbronnen. Sinds de Turteltaks, eigenlijk de Vlaamse energieheffing, is elke politicus ervoor beducht dat zijn naam wordt vastgekleefd aan een nieuwe belasting.

800 miljoen zoeken “De sfeer is bedrukt en de tegenstellingen blijven groot. We boeken nu nog weinig vooruitgang”, zegt een bron. Al kan het snel gaan. Zodra er een antwoord is op de vraag of er een nieuwe vermogenstaks komt of niet, zullen de andere puzzelstukken van het zomerakkoord normaal makkelijker in elkaar passen. De regering-Michel moet ongeveer 800 miljoen euro zoeken om haar budget op koers te houden. N-VA wil twee derde van dit bedrag uit besparingen halen, in de eerste plaats op de sociale zekerheid. Een derde uit extra inkomsten.