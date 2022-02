Kritiek vliegt Britse minister ‘Lavish Liz’ om de oren na dure ministeriële vlucht

Liz Truss wilde op bezoek in Australië. Met minister van Defensie Ben Wallace zou ze in Sydney haar Australische collega ontmoeten, voor een gesprek over samenwerking in de Indo-Pacific. Die zou de invloed van China in de wateren aldaar van tegenwicht moeten voorzien. Truss besloot voor de reis – 35.000 kilometer heen en terug – een van de twee grote Britse overheidsvliegtuigen te gebruiken. Wel zo makkelijk. Maar dat had ze beter niet kunnen doen. Ze kwam afgelopen week hevig onder vuur te liggen. De vlucht zou de Britse belastingbetaler 500.000 pond (600.000 euro) hebben gekost, sneerden de kranten. De oppositie had een nieuwe bijnaam voor haar: Lavish Liz.

“Het is obsceen dat ministers lekker aan het jetsetten zijn, terwijl zij de belastingen verhogen en weigeren ook maar iets te doen om hardwerkende gezinnen te helpen die moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien”, foeterde Labour-parlementariër Angela Rayner.

Het probleem lijkt vooral dat er geen echte noodzaak bestond om het peperdure overheidsvliegtuig te charteren, dat zonder zijn extra luxe opzet zo’n 200 passagiers zou kunnen vervoeren. Er waren namelijk ook stoelen in de businessclass van de Australische vliegmaatschappij Qantas beschikbaar op de bewuste reisdagen en reisroute, zo stelde de krant The Independent. Daar had Truss voor moeten kiezen. Want in de gedragsregels voor ministers, de Ministerial Code, staat dat zij ‘ervoor moeten zorgen altijd de meest kostenefficiënte manier te kiezen om te reizen’.

Twee tussenlandingen

Het duurste ticket voor businessclass bij Qantas was op 18 januari – de vertrekdag van Truss – 7.712 pond (9.280 euro), in plaats van een half miljoen, wreef The Independent het er stevig in. Wallace, die wel businessclass vloog met Singapore Airlines, zou volgens de Scottish Daily Mail 5.000 pond kwijt zijn geweest. Bovendien was een vlucht met Qantas meerdere uren sneller geweest. De Airbus A321neo van Truss moest twee keer een tussenlanding maken om bij te tanken. Dat doet een passagiersvliegtuig niet. En ten slotte stootte Truss in haar privévliegtuig 500 ton CO2 uit. Ook niet bepaald in lijn met de groene ambities van de regering waarvan zij deel uitmaakt.

Truss’ verweer liet zich samenvatten in een soort wedervraag. Indien zelfs zij, als minister, geen overheidsvliegtuig meer zou mogen gebruiken, waarom had het VK die dingen dan überhaupt nog? Waren zij niet exact daarvoor bedoeld: het vervoer van overheidsmedewerkers?

Toch strookt dat matig met wat zij zelf schreef in 2009: “Iedereen in de publieke sector moet zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het geld dat hij uitgeeft, en het geld dat hij bespaart.”