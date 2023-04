Kritiek op de PVDA is in het pensioendossier aan de orde: de partij dreigt van dit debat een zootje te maken

Het zijn zware tijden voor wie onze fraaie democratie nog weleens pleegt te verdedigen. Wie het aan tapkasten en op familiefeesten graag opneemt tegen de volkswijsheid dat alle politici zakkenvullers zijn, zit voortaan stevig in het defensief. Wat de voorbije weken aan het licht kwam over spilzucht en graaigedrag, was een hallucinant schouwspel. Dat Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zich met grote sier over de wereld laat vliegen op zoek naar een volgende topjob, is onfris maar al bij al nog anekdotisch. Dat oud-Kamervoorzitters en topambtenaren zich bleken te moeten generen voor hun riante pensioenen, was erger en funester voor het imago van ons systeem. Maar dat volksvertegenwoordigers op elk niveau zich in 2013 kwansuis een potentiële pensioenbonus van 20 procent toekenden - dat deed vorige week de deur dicht. Op een papiertje dat de status van het bierviltje niet overstijgt, werd dat mogelijke extraatje van 20 procent afgeklopt. Verbijsterende zelfbediening, waarbij bijna alle partijen betrokken waren - ook, het weze genoteerd: Vlaams Belang.

Eén partij kan onschuldig pleiten. De partij die het schandaal, want dat is het, aan het licht bracht: PVDA/PTB, de laatste unitaire partij van het land, die vandaag wordt voorgezeten door de perfect tweetalige en bijzonder snedige Raoul Hedebouw. De TikTok-filmpjes waarin hij de graaizucht aanklaagt - met het bekende kassakassa-gebaar, waarbij de rechterhand in de linkerbinnenzak verdwijnt - zullen zijn partij geen windeieren leggen. Het is vreemd dat socioloog Mark Elchardus in De afspraak op vrijdag meende dat het ongenoegen dat hieruit voortspruit, vooral richting Vlaams Belang zal gaan, want te verwachten valt dat de Partij van de Arbeid in 2024 ook een nieuwe groeischeut zal krijgen. Jos D’Haese, Vlaams Parlementslid voor de PVDA, heeft iets minder gevoel voor humor, maar hoeft qua retorisch vermogen en overtuigingskracht niet onder te doen voor Hedebouw.

Troebel mengsel

Politici die ontbloten wat niet gezien mag worden, verdienen hulde en applaus. Akkoord, de PVDA is een Partij met een Probleem, omdat ze nog altijd niet kordaat heeft afgerekend met de communistische spoken van het verleden. Maar de hoefijzertheorie die N-VA-chef Bart De Wever introduceerde (PVDA is gelijk aan VB, maar dan op links), en die door velen werd overgenomen, is niet gepast. Vlaams Belang vormt een bedreiging voor onze liberale democratie, en dat kan van de PVDA vandaag niet op dezelfde manier gezegd worden. De partij houdt er dubieuze opinies over Rusland en China op na, maar doet tegelijk uitstekend parlementair werk, niet voor het eerst. De studiedienst herbergt kennis en efficiëntie - van gezondheidszorg over fiscaliteit tot energie.

Toch verdient de partij zelfs in dit pensioendossier kritiek. De wellust waarmee dit debat over graaicultuur wordt gevoerd, is niet ongevaarlijk. Er wordt te veel in dezelfde emmer gekapt en door elkaar geroerd. Het mengsel dat we nu zien, is troebel. Als we over geld en politiek praten, moeten we precies weten waarover we het hebben. Er is de vergoeding van wie verkozen is, er zijn pensioenen en uittredingsvergoedingen, en er is het geld van de partijen. Drie totaal verschillende stromen, die elk een apart oordeel verdienen.

Daarom is kritiek op de PVDA ook aan de orde. De partij dreigt van dit debat een zootje te maken, maakt zich schuldig aan puur populisme en doet in één belangrijk opzicht precies het omgekeerde van wat wenselijk is in ons politieke systeem.

Zoals Jos D’Haese dit weekend in De Morgen zei, wil zijn partij niet alleen de pensioenen afromen, ook het loon van parlementariërs moet naar beneden. Van zo’n 7.000 netto (waarin ruim 2.000 forfaitaire kosten) naar 3.000 per maand. Zelf houden PVDA’ers 2.200 netto over. Ze schenken het grootste deel immers aan hun partij. Daarmee maken ze het échte probleem groter dan het al is. Het zijn politieke partijen die te veel geld krijgen, niet de politici. Wie verkozen wordt om de publieke zaak te behartigen, mag financieel comfort genieten - een volksvertegenwoordiger die zijn of haar werk goed doet, maakt kosten en werkt hard. Ook symbolisch is het cruciaal om de verkozen elite - elite in de neutrale betekenis: een uitverkoren groep - degelijk te vergoeden. Parlementsleden mogen geen financiële zorgen hebben. En het is niet omdat je goed verdient, dat je je de problemen van minder gegoede burgers niet kunt aantrekken. Dat kun je wél. Kwestie van willen.

Jos D'Haese (PVDA). Beeld Photo News

De PVDA is dus populistisch, in de gangbare betekenis van het woord. Ze willen ‘het volk’ opzetten tegen ‘de elite’, en op een ongeoorloofde manier. Dat pensioen deugt niet, maar daar is de voorbije jaren ook al aan gesleuteld. Vroeger moest je maar twintig jaar gezeteld hebben om recht te hebben op de volle pot, nu vijfenveertig jaar. Die extra’s zijn nu ook uit de weg, maar het loon hoeft - dat is de stelling van deze analyse - niet omlaag. Als die goedbetaalde parlementariërs ons teleurstellen, dan stemmen we hen weg. Klaar.

Miljoenen als manna

Uiteraard mag je er zelf voor kiezen om een deel van je loon weg te geven - aan daklozen, malariabestrijding en andere goede doelen. Niets mis met de zelfgekozen soberheid van Hedebouw en D’Haese. Alleen gaat hun geld naar de verkeerde bestemming: hun partij. Want, nogmaals, laat dat nu juist een veel groter probleem zijn dan het loon van een parlementslid: het geld van de partijen. Zeg maar, het fortuin van de partijen. Dát is het punt als we praten over geld en politiek - de tientallen miljoenen die elk jaar als manna nederdalen over de partijhoofdkwartieren. De brandstof van de particratie.

In een democratie heeft de kiezer de macht. Bij ons ligt die te veel bij de partijvoorzitter, die in hoge mate bepaalt wie verkiesbaar is en welke debatfiches men moet opdreunen. Om die macht te verschuiven van voorzitter naar kiezer, moet het geld mee verhuizen. De Nederlandse socioloog Eric Hendriks legde in De Morgen ooit uit waarom parlementen meer middelen nodig hebben. “De verhouding tussen parlement en uitvoerende macht is scheefgetrokken. Onze parlementen zijn nog even groot als in de negentiende eeuw, maar de overheid is een enorm bakbeest van een bureaucratie geworden. Het is niet meer mogelijk voor 150 parlementsleden om zo’n overheidsapparaat te controleren.”

Intellectuelen zoals Alicja Gescinska, Ignaas Devisch en David Van Reybrouck proberen het debat over partijfinanciering te kapen met hun burgerpanel #WeNeedToTalk, maar dat is niet echt nodig. Het debat leeft waar het moet leven: in de publieke ruimte, in kranten en politieke kringen. Zowel Kristof Calvo (Groen) als Bert Anciaux (Vooruit) doet het ene voorstel na het andere om partijen anders te financieren en volksvertegenwoordigers een degelijk statuut te bezorgen. Centraal in alle voorstellen, ook andere die al gelanceerd werden: minder geld naar de politiek, en van wat overblijft: minder naar de partij, meer naar parlementariërs - die per slot van rekening de kiezer vertegenwoordigen. Een nobele roeping in onze samenleving.

Er is discussie over wie finaal de knoop moet doorhakken over een nieuw statuut voor leden van het parlement - die leden zelf of een extern expertenpanel. Hier een voorstel: dit komt toe aan de parlementsleden zelf. Als pers en kritische verkozenen alles goed in de gaten houden en naar buiten brengen, heeft iedereen er baat bij dat fatsoenlijk te doen verlopen.

Partijen moeten op dieet, onze vertegenwoordigers mogen goed betaald worden. Dat de meesten onder hen in de privé meer zouden kunnen verdienen dan nu, klopt allicht niet - de meeste parlementsleden zouden op de markt maar een gewoon salaris kunnen scoren, velen zelfs geen 3.000 netto - maar dat doet er nu niet toe. Respect voor de democratie impliceert respect voor de kiezer en iedereen die hem of haar vertegenwoordigt. Tijdens je mandaat (niet tot je dood, maar terwijl je in een parlement zit) mag je daarvoor deftig worden betaald en grondig worden omringd. Als niet de partijen maar de verkozenen zelf hun medewerkers kunnen betalen, kunnen ze ook zelf hun debatfiches schrijven. En de totale som die naar ‘de politiek’ gaat, krimpt sowieso, want beleggen in vastgoed is geen kerntaak voor partijen.

Rest de roep om minder parlementsleden. Daarover valt te discussiëren, maar voorzichtigheid is geboden. Dat we zoveel verkozenen hebben, ligt aan onze ingewikkelde staatsstructuur, dus misschien moet die simpeler. En minder verkozenen betekent: minder diversiteit, en minder partijen. Dat zou geen gunstige ontwikkeling zijn. Hoe meer stemmen van diverse toonaarden, hoe beter voor de democratie. Dus als men nog iets zoekt om te vernieuwen in ons systeem: schaf die kiesdrempel maar beter af. Er zijn partijen die vandaag in het parlement zitten, die het in 2024 misschien zullen betreuren dat die ingreep al niet eerder gebeurde.