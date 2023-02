Kristof Calvo: ‘In mijn ambitie ben ik slordig omgegaan met dierbaren’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Twintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: Groen-Kamerlid Kristof Calvo (36). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Dat vind ik een moeilijke vraag, omdat ik niet weet hoe het voelt om ouder dan 36 te zijn. Waar ik misschien wel een getal op kan plakken, is hoe ik mij door de dag voel: ik ben meer een avond- dan een ochtendmens. Je zou kunnen zeggen: ’s ochtends 46 en ’s avonds 26, dus gemiddeld 36.

“Door mijn interesse voor politiek ben ik wel snel serieuze dingen beginnen te doen, maar daarnaast zijn mijn passies altijd dezelfde gebleven: voetbal en muziek.

“Ik zou me wel graag nog een tijdje jong kunnen voelen. Geconfronteerd worden met kwalen, minder mobiel zijn, je zorgen maken over je gezondheid, dat is echt iets waar ik niet naar uitkijk, om het met een understatement te zeggen. Wat ik ook vervelend vind aan ouder worden: je weet meer, je leert steeds bij, maar je hebt minder tijd om er iets mee te doen. De tijd die je rest, wordt korter. En zelfs mij maakt dat rusteloos, als dertiger. In de ideale wereld word je wijzer, maar niet ouder. Maar die formule is nog niet uitgevonden.”

2. Wat vindt u een kenmerkende ­eigenschap van uzelf?

“Werkkracht en ijver, denk ik. En mijn minder prettige kanten: rusteloosheid en hardnekkigheid. Van mijn rusteloosheid heb ik vooral zelf last, mijn hardnekkigheid zal misschien eerder anderen parten spelen.

“Ik ben ook nieuwsgierig en hoe langer hoe meer een twijfelaar. Wat ik steeds lastiger vind in de politiek, is dat je je moet harnassen, prikkeldraad spannen rond je ideeën, terwijl ik nieuwsgierigheid en twijfel juist heel belangrijk vind. Soms kost dat energie, want ik zoek nog naar de juiste dosis twijfel, zeg maar. Vroeger was ik misschien te weinig een twijfelaar, te roekeloos, vandaag ben ik misschien te veel een piekeraar. Maar ik denk wel dat je als mens, en ook als politicus, moet kunnen twijfelen. In de kerstvakantie heb ik Verschuivingen gelezen van Stefan Hertmans, waarin hij stelt dat spreken met twijfel gemeenschapsvormend is. In plaats van iets met stelligheid te poneren, zoek je samen naar een oplossing.

“De laatste tijd heb ik heel veel nagedacht over hoe ik in het leven en in de politiek wil staan. Maar hoe meer je nadenkt, hoe meer je beseft dat je ook veel dingen niet weet. Sturm-und-drang is op een bepaalde manier heel kwetsbaar, zeker in de politiek, maar is ook ergens gemakkelijker. Het huidige politieke klimaat draait immers om het Grote Gelijk. In een tv-studio zeggen: ‘In alle eerlijkheid, ik weet het niet’, ik betwijfel of het zou worden aanvaard. In een stiel als de onze is het dus wel een uitdaging om voor een stuk twijfel en onzekerheid toe te laten en toch daadkrachtig te blijven.”

3. Wat drijft u?

“Ik kan enorm genieten van ideeën en inzichten, van ontmoetingen met mensen die inspireren, om als persoon bij te leren en als samenleving stappen te zetten. Dat is eigenlijk wat mij energie geeft.

“Zo heb ik afgelopen vakantie een pittig boek gelezen van Vrij Nederland-journalist Carel Peeters, Lof van de combinatie. Dat vind ik interessant: mensen die erin slagen om te combineren, het slijpen van eigen ideeën aan andermans ideeën, het optellen van inzichten, het overbruggen van tegenstellingen. Ik geloof dat deze tijd snakt naar combinatiedenken.

“Sinds kort heb ik ook een idool in de politiek: Hans van Mierlo (1931-2010, red.), de man geweest van Connie Palmen. Ik zou een maandloon geven om een uur met hem te mogen spreken. Op piekermomenten vraag ik mij vaak af: wat zou Hans van Mierlo hiervan denken? Wat mij zo fascineert aan hem, is zijn tegenstrijdigheid, op het eerste gezicht dan toch. Van Mierlo was iemand die een haat-liefderelatie had met de politiek. Hij was oprichter van D66, maar tegelijk wilde hij zijn partij afschaffen. D66 was voor hem een middel en mocht nooit een doel op zich worden. Op de grote politieke momenten stond hij er altijd, maar tegelijk nam hij afstand van de dagjespolitiek. En vooral ook, hij was een poëet in de politiek. Het klinkt nu misschien een beetje melig, maar ik hoor Van Mierlo soms speeches voordragen aan zijn secretaresse.” (lacht)

Kristof Calvo: ‘Dat mensen die veel redenen hadden om kwaad te zijn op mij dat nu niet meer zijn, is geheel hun verdienste. Ik kan alleen maar eerst sorry en dan dankjewel zeggen.’ Beeld © Stefaan Temmerman

4. Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“Wat ik echt niet wil, is een beeld van zelfbeklag. Ik bedoel: de moeilijkste periodes in mijn leven zijn voor veel mensen hobbels. Dus ik voel wel een zekere schroom om daarover uit te weiden. Maar het is wel zo dat ik de afgelopen jaren momenten gehad heb van een lege tank. En met een lege tank kun je eigenlijk geen politiek bedrijven. Toch ben ik blij dat ik niet heb opgegeven.

“Het leven van een politicus wordt in zekere zin gedefinieerd door verkiezingen. En voor mij is er wel degelijk een ‘voor en na’ de verkiezingen van 2019. Mijn tank was na die verkiezingen totaal, totaal leeg. Ik was plots door de Vlaamse rechterzijde uitgeroepen tot ‘de grote vijand’. En door mijn temperament ben ik in die oorlog gestapt zonder om te kijken, wat tot een moeilijke periode geleid heeft in de partij.

“Ik verwijt mijn politieke tegenstanders dat ze geprobeerd hebben van mij een karikatuur te maken, maar door zelf voortdurend in conflict te gaan, heb ik hen ook die kans gegeven. Het moeilijkste was de vaststelling dat er een beeld van mij was ontstaan waarin ik mijzelf niet meer herkende. Als dan ook mensen in je eigen partij dat beeld gaan overnemen...

“Daardoor heb ik mij eenzaam gevoeld, maar dat had ik voor een stuk aan mezelf te danken. 2019, 2020, 2021 was dus best een pittige periode, met ups en downs. Pas toen ik gestopt ben als fractieleider, voorjaar 2021, heb ik het begin gevonden van tussentijdse conclusies. Het denken en het spreken hield geen gelijke tred meer, om naar Hans van Mierlo te verwijzen. Ik was altijd maar aan het spreken, ik was niet meer aan het denken en dan kun je ook niet bijsturen en bijleren. Ik ben een tijd te veel bezig geweest met mijn positie en dan luistert men helemaal niet meer naar je ideeën. Ik wil niet dat mij dat nog eens overkomt.”

5. Hoe was uw kindertijd?

“Ik heb heel veel te danken aan mijn ouders. Daarom vind ik het erkennen van geluk en toeval extreem belangrijk. Een cruciaal moment in ons familieverhaal is dat mijn grootouders in 1960 in Barcelona toevallig op de juiste dag de juiste krant hebben gekocht. En zo op een advertentie zijn gestoten van een glasfabriek in Boom die op zoek was naar werkkrachten. En aangezien zij op zoek waren naar een betere toekomst, zijn ze naar hier verhuisd. Mijn vader was toen nog een klein jongetje.

“Ik heb een zorgeloze jeugd gehad, maar geen vrijblijvende. Mijn vader was streng. Het schoolrapport vond hij heel belangrijk, omdat hij zelf heel vroeg was beginnen werken bij Atlas Copco. Eerst als magazijnier, daarna opgeklommen tot bediende. Toen ik daar later een vakantiejob deed, hoorde ik van zijn collega’s dat hij in zijn beginjaren in het magazijn alle stuknummers van buiten kende. Dat typeerde mijn vader, die hardnekkigheid. Ik ben dus heel trots op mijn ouders, ik ben hen heel dankbaar.

“Naast school was ik bezig met voetbal. Ik voetbalde bij de jeugd van KV Mechelen. Vier, vijf, zes keer per week, inclusief wedstrijden. Alleen maar mogelijk dankzij mijn moeder, die alle dagen de was deed, en dankzij mijn vader, die in het weekend op verplaatsing achter de bus aanreed. Op de middelbare school is dat vrij snel politiek geworden. Door telkens zo sterk te focussen op één ding, ben ik wel nooit bij de jeugdbeweging geweest, heb ik geen Spaans geleerd – in tegenstelling tot mijn broer –, ben ik niet op Erasmus geweest, heb ik nooit lange reizen gemaakt. Geen half werk leveren haalde toch altijd de bovenhand.”

BIO • Geboren in Rumst op 30 januari 1987 • Kind van een Catalaans-Spaanse vader en een Belgische moeder • Werd in 2010 het jongste Belgische Kamerlid ooit • Sinds 2012 Groen-gemeenteraadslid in Mechelen • Greep na de verkiezingen van 2019 naast een ministerpost • Werkte daarna een tijdlang voor de Nederlandse partij GroenLinks • Heeft een relatie met gewezen Groen-politica Jessika Soors

6. Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Ik vind het heel plezant om last minute mensen uit te nodigen. Voor een barbecue in de zomer, snel zoeken of er nog een winkel open is, cava in de diepvriezer stoppen, want er staat niks in de koelkast.

“En snuisteren in een boekhandel, dat vind ik fantastisch, want daar ontdek je nog iets. De boekhandel is eigenlijk de antipode van de timeline, die je alleen maar voedt met wat je al weet. Terwijl je in een boekhandel nog verrast kunt worden. Ik zou echt in een boekhandel kunnen wonen. (lacht)

“En gaan wandelen met mijn kameraden. Zo heb ik onlangs voor mijn verjaardag een busje gehuurd om samen in Zeeland oesters te gaan rapen. Of ze dan niet over politiek beginnen? (lacht) Nee, dan begin ik ostentatief over het weer of het voetbal. Er is al genoeg conflict en debat in mijn professioneel leven.”

7. Wat biedt u troost?

“De warmte in mijn directe omgeving, boeken ook. Het feit dat ik al heel veel heb mogen doen, dat er veel mooie momenten zijn geweest en nog zullen volgen. Dat helpt wel om moeilijkere momenten of tegenslagen een plek te geven.”

8. Waar hebt u spijt van?

“Als ik terugkijk naar een aantal jaar geleden: dat mijn leven wel heel erg in de ik-vorm werd geschreven. En dat ik in al mijn ambitie en drang naar avontuur heel slordig ben omgesprongen met mensen die mij dierbaar zijn. Mijn vrienden, mijn ouders, mijn toenmalige vriendin. En dat die mensen, die heel veel redenen hadden om kwaad en teleurgesteld te zijn in mij, dat nu niet meer zijn, is geheel hun verdienste. Ik kan alleen maar eerst sorry en dan dankjewel zeggen.

“Ondertussen heb ik een nieuwe relatie (met voormalig politica Jessika Soors, red.). Maar het feit dat het goed gaat met mijn vorige vriendin en dat we nog contact hebben, vind ik wel heel belangrijk. Wat ik nu probeer te vinden, is een evenwicht tussen ambitie en mildheid. Ik denk dat je een beter politicus bent als er meer in je leven is dan politiek alleen. En Jessika helpt mij elke dag om een beter mens te worden.

“Ik heb enorm veel bewondering voor mensen die de combinatie weten te vinden tussen daadkracht en zachtaardigheid. En zij is daar fantastisch in. Razend intelligent, zeer geëngageerd, sterke ideeën, maar tegelijkertijd ook heel lief, heel attent. Ik vind dat echt: wow! Ik ben erg gelukkig en heel verliefd. (bloost) En het gekke is dat ik haar heb leren kennen via de politiek - net op een moment dat de politiek kleiner moest worden in mijn leven.”

9. Wat vindt u erotisch?

“Ik ben wat terughoudend omdat ik vind dat er in deze tijd nog maar heel weinig intimiteit is. Wat ik heel leuk vind, is zoenen, zeker de enthousiaste, passionele versie ervan. Maar evengoed gewoon in de zetel liggen lepeltjesgewijs, zoals in het liedje van Bart Peeters.”

10. Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Ik heb een periode gehad waarin ik vaker in bed gelegen heb en gehuild, maar de laatste keer was toen ik mijn petekindje afzette bij zijn nieuwe school, in een badplaats in de buurt van Barcelona. Mijn broer is onlangs met zijn gezin naar Spanje verhuisd. Ik vind dat een moedige keuze van hem, ik ben daar heel trots op. Maar voor mijn petekindje is dat wel een enorme verandering. Toen ik hem zo naar school zag wandelen, met zijn boekentasje, de speelplaats op... (wordt emotioneel en weent) Sorry. Hij moet ook twee nieuwe talen leren, Spaans en Catalaans, en hij doet dat gewoon. Het is zo’n clevere jongen, die ook alles van voetbal kent. Ik ben soms bezorgd om hem, maar tegelijk ben ik vooral trots op zijn veerkracht.

“Normaal gezien ben ik niet zo enthousiast over politieke dynastieën, maar misschien moeten we toch een uitzondering maken.” (lacht)

11. Gaat u weleens door het lint?

“Ik denk dat sommige van mijn vroegere parlementaire tussenkomsten in aanmerking zouden kunnen komen. (lacht) Debat en ruzie, dat gebeurt in de politiek. Maar wat helemaal niet aan mij besteed is, is fysiek geweld. Ik zou het heel lastig vinden om daarmee geconfronteerd te worden. Mijn maten zeggen soms: dat jij nog nooit klappen hebt gekregen! (lacht) Dat heeft ook te maken met het feit dat ik vroeger heel snel kon lopen.

“Intussen heb ik wel al geleerd dat luider en scherper niet altijd beter is. Maar natuurlijk, politiek ís strijd. Politiek is conflict. Politiek staat of valt bij het vinden van medestanders, maar tegenstanders zijn ook onvermijdelijk. Het onderscheid dat ik nu probeer te maken, heb ik van Michael Ignatieff, Canadees politicus en schrijver, die zegt: ‘Tegenstanders mogen nooit vijanden worden.’ Een van mijn tussentijdse conclusies is dus: meer strijd leveren op ideeën en minder tussen mensen en partijen.”

12. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Mijn vader had liever dat het behang ongeschonden bleef. Maar ik had wel veel voetballers hè, het Ajax van de jaren 90, én uiteraard FC Barcelona. Ik heb heel veel keuzes zelf mogen maken, maar op dat vlak was er geen vrije keuze bij de familie Calvo.” (lacht)

13. Wat is uw vroegste herinnering?

“Mijn broer is daar veel beter in, die kan zeggen waar we jaarlijks op vakantie geweest zijn, in welk hotel, waar we paella hebben gegeten. Bij mij zijn het veel vagere herinneringen, grote lijnen, indrukken. Wat ik wel nog voor me zie, zijn mijn eerste voetbalschoenen, Diadora’s met een handtekening erop van Enzo Scifo. En voor mijn eerste wedstrijd met de duiveltjes hebben ze mijn geboortedatum wat moeten vervroegen, omdat ik te jong was om deel te nemen. Ik was toen vier of zo.”

14. Hebt u ooit een religieuze ­ervaring gehad?

“Neen. Ik ben zelf een agnost, maar ik ben niet tegen religie. Ik snap dat mensen in deze tijd behoefte hebben aan zingeving, aan rituelen, aan momenten om tot rust en tot elkaar te komen. Iedereen heeft ergens de behoefte om de wereld te bevatten, te vereenvoudigen. Wij doen dat met ideeën, met structuren. Anderen geloven in een goddelijke verklaring. Voor mij hoeven religies niet te verdwijnen, op voorwaarde dat ze mij vrij laten om daar onverschillig tegenover te staan, of niet te geloven.”

Kristof Calvo: '‘Als het niet in de politiek kan, zal ik op een andere manier betekenis zoeken. Als journalist, als ondernemer, als festivalorganisator, misschien zelfs als leerkracht.’ Beeld © Stefaan Temmerman

15. Welk boek heeft een bijzondere betekenis voor u?

“Ik vind het heel moeilijk om er eentje te kiezen. Ik lees heel veel, altijd non-fictie. Dat tempo vraagt dat ik dingen onderstreep, notities maak, om ze bij te houden. Wat ik bijzonder vind, zijn mensen die over politiek schrijven met een andere taal. Hans van Mierlo. Femke Halsema, Pluche, een van de beste politieke boeken van de laatste jaren. Alicja Gescinska, Intussen komen mensen om, over haar korte periode als politica. Michael Ignatieff, Vuur en as. Ik heb een enorme bewondering voor mensen die de bestuurlijke taal overstijgen, want die eet politici vaak op.

“Ik schrijf zelf ook graag. Terwijl ik vroeger graag profvoetballer wilde worden, zou ik nu heel graag schrijver zijn. Het ding is, hoe meer ik lees, hoe moeilijker ik mijn derde boek geschreven krijg. Hoe meer ik besef dat ik minder goed kan schrijven dan de echte virtuozen. Een jaar geleden heb ik Tommy Wieringa ontmoet. Daarna heb ik twee weken niet kunnen schrijven. Alles wat ik schreef, vond ik zo banaal.

“Lezen is voor mij een verademing. Ik heb bijna alle sociale media van mijn telefoon gegooid. Niet alleen om de bagger, maar ook omdat je voortdurend teruggeleid wordt naar je eigen ideeën en voorkeuren. Mijn advies aan nieuwe politici is dan ook: organiseer je weg van de algoritmes. Want het belang daarvan wordt gigantisch overschat. Het belang van media tout court. Ik ben ook in die val getrapt. Vroeger zei ik nooit neen, ik wou elke dag in de studio zitten, elke vraag beantwoorden. (zucht) Been there, done that. Dat is een wankel evenwicht hè, want je hebt een podium nodig om impact te hebben. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je dat herleidt tot een normale proportie, tot wat het echt en soms maar betekent.”

16. Hoe voelt u zich in uw ­lichaam?

“Ik ben daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. En ook dat is een voorrecht, want dat betekent dat ik tot nog toe van kwalen en ziekten gespaard ben gebleven. Als toeschouwer van mijn eigen lichaam zou ik zeggen dat ik nogal mager ben en niet zo groot. Voor de positieve aspecten van mijn lichaam moet je mijn lief interviewen (lacht), dus daar ga ik nu niet over stoefen.

“Of ik sport? Nee, eigenlijk niet meer. Fitnessen, dat is helemaal niet aan mij besteed. Een loopband, ik word al moe bij het idee alleen. Hetzelfde met Strava, dat is het toppunt van de meetmaatschappij, hè. Alles becijferen, doelstellingen, gisteren 9,7, vandaag 9,8, pfff. Er is genoeg competitie en spankracht in mijn leven dat ik mij niet moet laten gijzelen door Strava en de loopband. Misschien ook een beetje een arrogante manier om te zeggen dat ik lui ben.” (lacht)

17. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Wat moet ik daar nu op antwoorden? Mijn moeder leest mee, hè. (lacht)

“Het was geen zotte plek, gewoon ergens in de velden, in de auto, aan de waterkant. Een beetje zoals Jack en Rose in Titanic. Gelukkig hebben we niet moeten zwemmen. (lacht) Maar het moment was wel heel bijzonder, want plots speelde op de radio ‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’ van Jonas Winterland. Dat was heel mooi, omdat het was met iemand die ik heel graag zie.”

18. Hoe zou u willen sterven?

“Ik hoop niet plots, maar ook niet na een lange strijd. Daar spreekt een zekere drang naar controle uit, maar ik wil ergens nog een soort van mini-afscheidstournee kunnen organiseren. Mensen bedanken, mensen spreken, voor iedereen nog een boek kopen waar ze iets aan kunnen hebben, en nog een paar leuke dingen doen. Ik denk dat de periode die eraan voorafgaat voor jezelf, en ook voor je omgeving, meer betekent dan de plek waar je uiteindelijk begraven wordt.”

19. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Eerst met mijn kameraden, voor het voorgerecht, oesters gaan rapen in Zeeland. Die half op het strand opeten, half aan de dis. Als hoofdgerecht zonder twijfel de paella van mijn overleden grootmoeder. Zij mag dan ook met de hele familie mee aanschuiven - onmogelijk natuurlijk, maar ik mag het wel dromen. Dan zou ze kunnen zien wat haar moedige keuze van destijds heeft opgeleverd. En als dessert pannenkoeken met ijs. Ik vind dat een heel leuke combinatie, die warme pannenkoeken met dat vanille-ijs dat daar een beetje uitloopt en die je snel genoeg moet opeten of je hebt gewoon geen ijs meer.” (lacht)

20. Welke droom hebt u nog?

“Ik hoop nog een beter mens te kunnen worden. Wat ik in anderen bewonder, een combinatie van sterke overtuigingen en zachtaardigheid, groot denken en het kleine naar waarde schatten, daar hoop ik nog beter in te worden. En ik hoop dat ik op die manier in de politiek nog betekenisvol kan zijn. En als het niet in de politiek kan, dan zal ik op een andere manier betekenis zoeken. Als journalist, als ondernemer of als festivalorganisator of misschien zelfs als leerkracht.

“Ik wil relevante, betekenisvolle dingen doen met wat ik al geleerd heb. Omdat wat ik kan, niet alleen het resultaat is van de inspanningen van mijzelf. Daarom wil ik daarmee iets betekenen voor anderen.”