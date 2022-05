Kristof Calvo: ‘Ik ben geen kandidaat-voorzitter voor Groen’

“Ik ben geen kandidaat-voorzitter. Dat heb ik dit weekend definitief beslist. Ondanks de aanmoedigingen en de twijfel de afgelopen dagen, is dat de beste beslissing”, stelt Calvo in een schriftelijk communiqué. “Het kriebelt om meer te betekenen voor mijn partij en het land. Ik ben graag Kamerlid, maar het gebrek aan vooruitgang inzake democratische vernieuwing is soms erg frustrerend. (…) Maar nu zelf voorzitter worden, is ook niet de oplossing. Integendeel. Als voorzitter wordt de partij immers onvermijdelijk een doel op zich, eerder dan een middel. Een andere optie is er in die rol eigenlijk niet.”

Volgens Calvo is het voorzitterschap niet de functie die hij vandaag voor zichzelf weggelegd ziet. “Dat is niet hoe ik de komende tijd aan politiek wil doen. En het allerbelangrijkste: dat is ook niet waar ik als mens gelukkig van word. Al sinds de Zwarte Zondag van 2019 (de verkiezingen, red.) heb ik een duidelijke keuze gemaakt: minder bezig zijn met de kleine verschillen en meer met de grote vraagstukken”, schrijft Calvo. “Dat is een positie die ik niet wil opgeven omdat er nu versneld een vacature is. Ik wil trouw blijven aan de ingeslagen weg. En ik wil mij als mens en als politicus verder ontwikkelen.”

Nieuw elan

Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji stelden zich maandagochtend kandidaat als covoorzitters voor Groen. Alleen dit duo heeft voorlopig zijn vinger opgestoken. Vaak getipte namen zoals federaal fractieleider Wouter De Vriendt en politiek directeur Bogdan Vanden Berghe haakten afgelopen weekend af. Van vicepremier Petra De Sutter en Brussels minister Elke Van den Brandt was al langer duidelijk dat ze liever minister blijven. De groene statuten staan geen cumul van functies toe.

Volgens Calvo staat het huidige klimaat in de Wetstraat haaks op de ‘politieke dromen’ die hij wil verwezenlijken. “De tijd tot de volgende verkiezingen is kort. De campagne lijkt nu al gestart. Zowat alle partijen plooien daarbij terug op zichzelf. Partijnamen, voorzitters en logo’s wijzigen, maar verder blijft alles bij het oude. Groen, links en progressief Vlaanderen staan niet sterk genoeg qua ideeën, samenhang en organisatie. En het is onduidelijk of Vivaldi nog zal vervellen van een verdienstelijk crisiskabinet tot een hervormingsregering met pit, lef en ambitie. Daar komt nog bij: relevante stemmen in mijn partij vinden interne rust nu prioritair. Een analyse die ik niet deel, maar wel wens te respecteren.”

Calvo hoopt dat Groen snel “een nieuw elan” zal vinden, “ongeacht wie er voorzitter wordt”. In de meest recente peilingen is de partij weggezakt. “Ik hoop dat Groen het aandurft om de motor te zijn van een vernieuwd politiek landschap en een andere politieke cultuur. (…) Vlaanderen heeft nood aan een grote, volwassen en pittige progressieve volkspartij.”