Kris Peeters over pensioenen: "Regering moet zorgen wegnemen, niet creëren"

“Ik maak me veel zorgen over de beeldvorming over de pensioentoekomst”, vertelt vicepremier Peeters. “Weet u hoeveel mails ik heb binnengekregen over die pensioendiscussie? 35.000. Mensen spreken mij daarover aan op straat. Over de vraag of aandelen op naam ook geviseerd zijn door de effectentaks ben ik nog nooit aangeklampt. Het is de verantwoordelijkheid van de regering om zorgen weg te nemen, niet om zorgen bij te creëren.”

Peeters noemt de discussie over het pensioen van werkzoekende vijftigplussers “een spijtige zaak”. “We hadden een mooi Zomerakkoord onderhandeld. Tot Gwendolyn Rutten (Open Vld) met John Crombez (sp.a) in debat ging op De Zevende Dag en de hele tent in brand vloog. Omdat die communicatie vervolgens niet in de hand gehouden is, denkt intussen elke Belg dat zijn toekomst op losse schroeven staat. Want zelfs nu de verduidelijking er gekomen is, gaat de discussie maar voort. Dat is onverantwoord.”