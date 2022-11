Kosovo en Servië bereiken alsnog kenteken-deal, dreigende escalatie voorlopig afgewend

‘We hebben een deal!’ juichte Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken, woensdagavond op sociale media. Kosovo belooft auto’s met Servische kentekens niet te beboeten. Servië belooft op zijn beurt om geen nieuwe kentekens uit te vaardigen aan bewoners van Kosovaarse steden.

Daarmee is een dreigende escalatie in Noord-Kosovo voorlopig afgewend, al is het de vraag of de eer daarvoor aan de EU toekomt. Eerder deze week mislukten de onderhandelingen nog. Borrell verklaarde daarna, op een in deze kwestie ongewoon uitgesproken toon, dat de schuld voor de mislukking bij Kosovo lag, tot grote woede van de Kosovaarse premier Albin Kurti.

Op verzoek van de Amerikaanse ambassadeur in Kosovo gunden de twee landen de onderhandeling een herkansing, die woensdagavond resulteerde in een succes. Maar nu de kentekenkwestie uit de lucht is, wacht Kosovo en Servië pas het echte werk.

De weg is vrij voor het bespreken van een niet officieel gepubliceerd Frans-Duits voorstel, om het langlopende conflict rondom de status van Kosovo op te lossen. Servië beschouwt het land, dat in 2008 onafhankelijkheid uitriep, nog altijd als een Servische provincie.

Frans-Duits plan

De relatie tussen Servië en Kosovo staat sinds de Kosovo-oorlog van 1998-1999 onder hoogspanning. De overwegend etnisch Albanese bevolking van Kosovo wilde zich toen losmaken van het uit elkaar vallende Joegoslavië, maar het Servische leger onderdrukte die wens bloedig.

Vrezend voor een genocide op de Albanezen besloot de Navo in 1999 in te grijpen. Drie maanden lang bombardeerde de westerse alliantie het Servische leger en civiele infrastructuur, waarop Belgrado haar troepen en politiemacht terugtrok uit Kosovo.

Toen Kosovo in 2008 onafhankelijkheid uitriep, erkende het grootste deel van de westerse wereld het land snel, maar in de VN-Veiligheidsraad zetelen twee trouwe vrienden van Servië: China en Rusland. Zij houden daar de Kosovaarse toetreding tot de Verenigde Naties tegen.

Volgens de Servische premier Aleksandar Vucic stelt het nieuwe Frans-Duitse plan voor om die blokkade op te heffen, terwijl Servië in ruil daarvoor extra EU-geld en versneld lidmaatschap van de Unie zou krijgen. Het land is al sinds 2012 in onderhandeling als kandidaat-lid.

Ander beeld

Vucic noemde het nieuwe Kosovo-plan bij voorbaat al ‘onacceptabel’, omdat erkenning van Kosovo indruist tegen de Servische grondwet. Volgens Kosovo vraagt het plan niet om formele erkenning door Servië, maar slechts om ‘acceptatie van het bestaan’.

Europese nieuwsdienst Euractiv publiceerde echter een versie van het plan die een heel ander beeld geeft. Het richt zich niet op erkenning of acceptatie van Kosovo, maar op normalisering van de relatie tussen de twee landen en over het ‘leidend maken’ van hun wederzijdse aspiraties om tot de EU toe te treden.

Zeker voor Kosovo is die toetreding nog ver weg. Het land heeft nog niet eens de kandidaat-status van de Unie, waarbinnen vijf leden (Spanje, Slowakije, Cyprus, Roemenië en Griekenland) de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkennen.