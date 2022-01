Komt er een vaccinplicht? ‘Zodra de lente begint, zal de appetijt slinken om deze moeilijke beslissing te nemen’

Het zal nog weken, waarschijnlijk maanden duren vooraleer het federaal parlement zich uitspreekt over een verplichte vaccinatie. Als het zich überhaupt ooit uitspreekt.

Het Coronacommissariaat heeft dinsdagavond zijn langverwachte rapport over een verplichte vaccinatie overgemaakt aan de kabinetten van premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

In het rapport, dat voorlopig niet openbaar wordt gemaakt, pleit het Coronacommissariaat voor de invoering van een vaccinatiebewijs. Dit bewijs moet het bestaande Covid Safe Ticket (CST) vervangen en toegang verlenen tot cafés en restaurants, evenementen, sportwedstrijden, enzovoort. Wat zou betekenen dat alleen mensen die helemaal up-to-date zijn met hun vaccinaties nog kunnen deelnemen aan het sociale leven in ons land. Voor kinderen geldt dit niet.

Het voorstel van het Coronacommissariaat is niet meteen een verrassing. Pedro Facon, die het orgaan leidt, is al langer voorstander van een verstrenging van het bestaande 3G-beleid. Bij een 3G-beleid zijn ook de mensen die recent genezen zijn van een coronabesmetting of die een covidtest hebben ondergaan nog overal welkom. (De drie G’s staan voor gevaccineerd, genezen of getest.)

Paarse entente

Het standpunt van het Coronacommissariaat sluit aan bij dat van Open Vld en Vooruit. Beide partijen hebben zich intussen – weliswaar in ietwat andere bewoordingen – geuit als voorstanders van een vaccinatiebewijs. Ze vinden dit de meest haalbare vorm van een verplichte prik.

“Zolang er geen zekerheid is dat omikron de laatste variant van het virus is, moeten we blijven inzetten op vaccinatie”, aldus Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dinsdag in Terzake. “Geen enkel vaccin werkt perfect maar het zorgt wel voor minder verspreiding, minder ziekte en minder ziekenhuisopnames.” Met het vaccinatiebewijs wil Rousseau gevaccineerden “belonen”.

Boetes uitdelen aan vaccinweigeraars, zoals in Oostenrijk en Griekenland, daar is Rousseau geen voorstander van. Dat zou de tweedeling in de samenleving rond het coronabeleid alleen drastisch verdiepen. Bovendien blijven mensen dan ongevaccineerd buiten komen.

Rond het vaccinatiebewijs is zo een paarse entente ontstaan. Ook de christendemocraten lijken met de dag meer die richting uit te schuiven. Zo liet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag weten dat zijn persoonlijke standpunt nu is dat een verplichte prik nodig is om het coronavirus beter in te dammen. “Kunnen we het echt maken om kankerpatiënten niet de zorg te geven die ze verdienen omdat een minderheid beslist heeft om zich niet te laten vaccineren?”, reageerde Beke in het Vlaams Parlement op kritiek van Vlaams Belang.

Zo blijven de groenen over. Ook Groen heeft zich al uitgesproken voor een verplichte vaccinatie, maar de partij ziet de invoering van een vaccinatiebewijs niet zitten. Een groot deel van de bevolking de toegang tot het sociale leven ontzeggen, daar passen de groenen voor. Binnen de groene politieke familie lijkt al langer een stevig debat aan de gang over de vraag waar de grenzen van het coronabeleid liggen? Groen en Ecolo lijken niet helemaal op dezelfde lijn te zitten.

Fractieleider Wouter De Vriendt verduidelijkt: “Onze invalshoek is altijd geweest dat je niet lichtzinnig mag omgaan met dwang, welke argumenten voor de volksgezondheid er ook zijn.” Hij hoopt op een sereen debat in het parlement. Weg van “de permanente boksmatch”.

Krokusvakantie

Het nieuwe rapport van het Coronacommissariaat zal, samen met een reeks hoorzittingen met experten, dienen als vertrekpunt voor het debat in het federaal parlement. Tijdens een Overlegcomité midden december is beslist dat het parlement de touwtjes in handen mag/moet nemen in dit gevoelige dossier. De ministers in het Overlegcomité raakten er zelf niet uit.

Woensdagmiddag is alvast afgesproken dat er eerst een discussie zal plaatsvinden in de commissie Volksgezondheid. Als daar voldoende overeenstemming blijkt tussen de partijen (lees: tussen de regeringspartijen) dan zal een wettekst worden uitgeschreven. Die kan dan besproken en gestemd worden in de plenaire vergadering. Maar dat is vandaag dus geen zekerheid.

Tegen de krokusvakantie moet blijken of de Vivaldisten het eens raken over een vorm van verplichte prik. Als dat lukt, hoopt men richting Pasen klaar te zijn met al het huiswerk.

Wat de vraag oproept of de discussie tegen dan niet achterhaald zal zijn? Er is een aantal hoopvolle signalen dat de omikronvariant misschien wel eens het begin van het einde kan betekenen van deze pandemie. Sowieso grijpt het virus minder om zich heen in het voorjaar. Een hoge liberale bron zegt: “De discussie over een verplichte vaccinatie voor polio heeft jaren aangesleept. Ik hoop dat we het nu snel kunnen laten gaan, maar ik vrees er wat voor. Zodra de lente begint, zal de appetijt slinken om deze moeilijke beslissing te nemen.”

Zeker de socialisten drukken door: het parlement moet zo spoedig mogelijk een duidelijk standpunt innemen. “Het is niet de bedoeling om enkel losjes te debatteren – zonder einddoel. We moeten onze verantwoordelijkheid als parlement durven opnemen. Je kunt niet constant zeggen dat het parlement meer armslag verdient en dan er niets van bakken”, luidt het.