‘Kindtoets’ moet vertrouwen tussen politie en jongeren verbeteren

Van de rellen op het Sint-Pietersplein Gent begin dit jaar tot de uit de hand gelopen manifestatie na de dood van Ibrahima B. in een politiecel: de relatie tussen politie en jongeren is niet altijd even goed.

“De afgelopen jaren nam de spanning tussen jongeren de politie toe, onder meer door interventies bij protesten en identiteitscontroles”, zegt Verlinden. “Dat leidde in sommige gevallen tot aangrijpende ervaringen en onbegrip ten aanzien van het optreden van de politie, mogelijk soms ook onterecht. Politiemensen kregen op hun beurt het gevoel dat jongeren hen niet respecteerden. Om deze vicieuze cirkel van wederzijds onbegrip en wantrouwen te doorbreken is de werkgroep kind- en jongerentoets opgericht.”

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van allerlei geledingen, van de justitiële keten tot het Kinderrechtencommissariaat, en moet de relatie tussen kinderen en jongeren en politie verbeteren. Bedoeling is vooral dat de werkgroep een tool maakt die de procedures aanpast voor wanneer politie in contact komt met kinderen en jongeren, “bijvoorbeeld wanneer politie met kinderen worden geconfronteerd tijdens een huiszoeking”, klinkt het op het kabinet-Verlinden. “Ook tijdens de politieopleiding zal er meer aandacht worden besteed aan hoe politiemensen met kinderen en jongeren kunnen omgaan.” Wanneer de tool zal klaar zijn, is nog onduidelijk. De werkgroep kwam een eerste keer samen op 23 september.

Goed idee

Paul Jacobs, lesgever politie-ethiek op twee politiescholen, vindt het op zich een goed idee om allerlei vertegenwoordigers samen aan tafel te zetten. Wel heeft hij nog vragen. “Het zijn vooral jonge adolescenten met wie de politie in conflict komt”, zegt hij. “Worden kinderen – doorgaans jonger – ook opgenomen in deze tool?”

Jacobs vraagt zich af waarom er niet preventiever gewerkt wordt. “Maak werk van het veranderen van de mindset in politieopleidingen. Een aanpak als deze komt er pas achteraf, als appendix. Waarom doen we niet zoals in Canada? Daar moeten politieagenten tijdens hun opleiding eerst vier maanden les volgen over mensenrechten. Dat vormt de basis voor hun hele opleiding.”