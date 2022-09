Kinderbijslag verdeelt de Vlaamse regering. De vraag is: wie heeft gelijk?

Cd&v wil koste wat het kost de indexering van de kinderbijslag verankeren, om de koopkracht van gezinnen te stutten. Maar is dat wel de juiste aanpak? Of biedt de jobbonus meer steun voor wie het nodig heeft?

De kinderbijslag verdeelt de Vlaamse regering. Cd&v wil in deze crisistijden de gezinnen ter hulp schieten via het kindergeld. Dat moet voortaan vastgeklikt worden aan de spilindex, zodat de bedragen mee omhooggaan met de stijgende levensduurte. Een ingreep die handenvol geld kost.

N-VA en Open Vld zien dat niet zitten en willen het geld liever gebruiken om de sociale toeslagen bij het kindergeld op te trekken. Die toeslagen zijn er voor de mensen onderaan op de sociale ladder. Een structurele verhoging van het bedrag komt dus terecht bij de mensen die in deze crisis de zwaarste klappen krijgen, redeneren beide partijen.

De vraag is: wie heeft gelijk? En wat is de beste aanpak? Op basis van de cijfers lijkt een indexering van het basisbedrag - het bedrag dat iedere ouder per kind krijgt - geen vetpot. Zowel bij N-VA als cd&v wordt een cijfer van 8 euro per maand per kind genoemd, al is er variatie in de verschillende compromisvoorstellen die het voorbije weekend op tafel werden gelegd.

“Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt: voor gezinnen waar elke euro telt, is 8 euro wél veel”, zegt armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven). “Maar met de indexering van het basisbedrag strooi je wel heel veel geld uit over heel veel mensen, die het zeker niet allemaal nodig hebben.”

Het grote probleem, volgens Van Lancker, is dat het hele systeem verkeerd georganiseerd is. Bij de hervorming van het Groeipakket is beslist dat voor ieder kind hetzelfde basisbedrag gegeven wordt, een bedrag dat bovendien vrij hoog ligt. Daardoor bleef er maar weinig budget over voor de sociale toeslagen. “Een historische vergissing”, zegt Van Lancker. “Want daardoor wegen de sociale toeslagen te licht om echt een verschil te maken.”

Om kwetsbare gezinnen echt te helpen is een stevige verhoging nodig van de toeslag. Die bedraagt nu 54 euro per kind voor de eerste twee kinderen. Afgelopen weekend circuleerden plannen om dat op te trekken met zo’n 50 euro - een verdubbeling dus. Van Lancker: “Dat lijkt mij een eerbaar compromis. Daarmee maak je al een wezenlijk verschil voor veel mensen. Je mag dat niet onderschatten: 50 euro, dat zijn brooddozen die wél gevuld kunnen worden.”

Jobbonus

Bij Open Vld wordt vooral de jobbonus naar voren geschoven om gezinnen de crisis door te helpen. De jobbonus is een financieel extraatje voor mensen met een laag loon, tot 2.500 euro bruto. Die grens wordt wellicht opgetrokken tot 2.900 euro.

Of daarmee de steun op de juiste plaats terechtkomt, staat ter discussie. Analyses wezen al eerder uit dat de jobbonus in feite een pure middenklassemaatregel is. Hij komt immers vooral terecht bij tweeverdieners met een laag loon, in een huishouden waar de andere partner wel goed verdient. “Om de mensen onderaan de ladder te helpen, is de jobbonus niet de juiste manier”, zegt Van Lancker.

Na de gemiste septemberverklaring werd dinsdag verder naar een compromis gezocht. De regering beseft dat dat erg moeilijk kan worden, want noch cd&v, noch Open Vld wil een duimbreed toegeven. Minister-president Jan Jambon organiseerde daarom een rondje pendeldiplomatie per telefoon. “Samenkomen heeft pas zin als er een akkoord in zicht is”, klinkt het in de coalitie.