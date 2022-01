Nieuws Noord-Korea

Kim Jong-un verlegt aandacht van buitenlandse vijanden naar binnenlandse economie

Op een scherm in een treinstation in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul worden op Nieuwjaarsdag beelden getoond van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim zweeg in zijn speech afgelopen week over de Zuid-Koreaanse wens om eindelijk een formeel eind te maken aan de Koreaanse oorlog. Beeld AFP

Noord-Korea zal zich in 2022 concentreren op zijn economische ontwikkeling, met name die op het platteland. Dat heeft partijleider Kim Jong-un vorige week gezegd in een speech, zo berichtten Noord-Koreaanse staatsmedia zaterdag. Anders dan in voorgaande toespraken besteedde Kim nauwelijks aandacht aan de relaties met de VS en Zuid-Korea.