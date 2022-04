Ketanji Brown Jackson wordt de eerste zwarte vrouw in Hooggerechtshof VS

De liberale rechter Ketanji Brown Jackson kreeg donderdag, na een woelig goedkeuringsproces van de Senaat, genoeg steun om haar levenslange positie voor het hooggerechtshof veilig te stellen. Na weken van heftige discussies over rechterlijke filosofie en persoonlijke beschouwingen over ras in Amerika, overschreed Jacksons nominatie donderdagmiddag de drempel van 50 stemmen in de Senaat, waardoor haar positie zo goed als gegarandeerd is.

Jackson, die momenteel rechter is bij het Hof van Beroep in DC, zal rechter Stephen Breyer (83) vervangen die op pensioen gaat. De 51-jarige Jackson is jong genoeg om nog tientallen jaren in het Hof te zetelen. Haar benoeming zal echter weinig veranderen aan het ideologische evenwicht van het Hooggerechtshof, dat wordt gedomineerd door een 6-3 conservatieve meerderheid. Drie van die conservatieve rechters werden aangesteld door de vorige president Donald Trump. Toch is de goedkeuring van Jacksons kandidatuur een grote overwinning voor de Democraten, die zo een campagnebelofte van Joe Biden in vervulling zien gaan - het aanstellen van een zwarte vrouw als rechter van het Hooggerechtshof. Bovendien hebben ook enkele Republikeinen de kant van de Democraten gekozen.

Eind februari werd Jackson door president Joe Biden voorgedragen als kandidaat voor het Hooggerechtshof. Twee weken geleden mochten senatoren haar aan de tand voelen tijdens hoorzittingen. Zij bepalen uiteindelijk of Jackson mag toetreden tot het hoogste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Staten.