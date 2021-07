Kernuitstap op de helling? Vlaams-Brabant weigert vergunning voor gascentrale Vilvoorde

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste geen vergunning af te leveren, omdat het project in Vilvoorde de natuurtoets niet doorstaat. Daarnaast botst het project met de instructie om een strengere stikstofnorm te hanteren. Tot slot staat het haaks op het luchtbeleidsplan van de stad Vilvoorde om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

De beslissing is een verrassing, want de gascentrale van Vilvoorde, die Engie Electrabel goed een jaar geleden terugkocht, werd beschouwd als één van de grote kanshebbers in de plannen die op tafel liggen om twee of drie grote gascentrales te bouwen. Die moeten de geplande kernuitstap tegen 2025 opvangen.

Engie Electrabel is verrast en verbaasd door het nieuws. “Volgens ons is de site van Vilvoorde een van de beste locaties in België om een nieuwe gascentrale met minimale milieu-impact te bouwen”, klinkt het in een mededeling. “Bij het uittekenen van dit project hebben we immers grote inspanningen geleverd om de impact op het milieu en op de omgeving zo minimaal mogelijk te houden. Die inspanningen werden erkend in een unaniem gunstig advies van de hiervoor bevoegde Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), een orgaan waarin vertegenwoordigers van alle bevoegde Vlaamse overheidsinstanties en enkele experts zetelen. Het gebeurt hoogst uitzonderlijk dat de Deputatie een advies van de POVC niet volgt, in slechts 2 procent van de gevallen.” Engie benadrukt wel dat het de beslissing en de motivering van de Provinciale Deputatie nog niet ontvangen heeft.

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit in een reactie op het nieuws op Twitter opnieuw voor de afschaffing van de kernuitstap. “Genoeg tijd en geld verspild door uitstelgedrag", klinkt het.