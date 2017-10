Kernkabinet past tekst over effectentaks opnieuw aan

De tekst op de taks op effectenrekeningen wordt aangepast na het advies van de Raad van State. Dat hebben de topministers na een weekend vergaderen beslist.

De motivatie van de tekst is versterkt. De certificaten, de trackers en niet-beursgenoteerde aandelen zijn opgenomen als belastbaar financieel instrument voor de effectenrekening. Al dan niet-beursgenoteerde aandelen op naam, die niet op een effectenrekening staan, worden niet opgenomen, aldus de woordvoerder van premier Michel.

Er wordt een nieuw advies aan de Raad van State binnen de 30 dagen gevraagd.

Het kernkabinet benadrukt dat het Zomerakkoord loyaal wordt uitgevoerd. De programmawet met 200 artikelen zal zoals voorzien in parlement worden ingediend. Het is eerste keer dat de tekst zo snel wordt voorgelegd, wordt nog opgemerkt. Voorts hebben de topministers de relancewet met inbegrip van de hervorming van de vennootschapsbelasting in eerste lezing goedgekeurd.

Ministerraad

Voor de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt een macro-economische en budgettaire analyse aan de Nationale Bank gevraagd.

Het geheel van de wetteksten wordt deze week formeel aan de ministerraad voorgelegd.