‘Kermit de Kikker had ongelijk’: 4 opmerkelijke uitspraken uit Boris Johnsons VN-toespraak

Boris Johnson vraagt de wereld ‘volwassen te worden’ en de klimaatproblemen kordaat aan te pakken. ‘De puberteit van de mensheid moet ten einde komen’, zei de Britse eerste minister in zijn jaarlijke toespraak voor de VN. Dit zijn de 4 opvallendste passages uit Johnsons toespraak:

1. ‘Het is tijd dat de mensheid volwassen wordt’

Johnson begon zijn toespraak voor de wereldleiders met een opmerkelijke vergelijking. De Britse premier ziet de mensheid als een onstuimige 16-jarige puber, die “net oud genoeg is om zichzelf in de problemen te brengen”. “We hebben de leeftijd waarop we leren autorijden, de weg naar de drankkast gevonden hebben, en ons bezighouden met allerlei activiteiten die niet alleen gênant maar ook fataal kunnen aflopen.”

“We geloven nog altijd dat iemand anders de rommel zal opruimen die we maken”, aldus Johnson. “Want dat is nu eenmaal wat iemand anders altijd heeft gedaan. We blijven onze omgeving keer op keer vervuilen, want tot nu toe kwamen we er altijd mee weg. Vrienden, de puberteit van de mensheid komt ten einde.”

De klimaatconferentie COP26, die van 31 oktober tot 12 november gehouden wordt in het Schotse Glasgow, is het kritieke keerpunt, volgens Johnson. “We moeten bewijzen dat we in staat zijn om te leren, volwassen te worden en eindelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de verwoesting die we veroorzaken. Het is tijd voor de mensheid om op te groeien.”

“Het is tijd dat we luisteren naar de waarschuwingen van de wetenschappers en begrijpen wie we zijn en wat we aan het doen zijn”, zei Johnson. “De wereld, deze kostbare blauwe bol, is geen onverwoestbaar speelgoed. Elke dag, elke week, brengen we onherstelbare schade aan zodat we deze prachtige planeet onbewoonbaar maken, niet alleen voor ons maar voor vele andere soorten.”

2. ‘Onze kleinkinderen zullen weten dat het onze schuld is’

Vervolgens schetste Johnson het doemscenario dat voor ons ligt als we geen actie ondernemen. “Als we op het huidige pad verdergaan, stijgen de temperaturen tegen het einde van de eeuw met 2,7 of meer graden. We zullen geconfronteerd worden met woestijnvorming, droogte, mislukte oogsten en massa-immigratie zoals we nooit eerder zagen. Niet door een onvoorziene natuurlijke ramp, maar door ons, door wat we nu doen.”

“En onze kleinkinderen zullen weten dat wij de schuldigen zijn, en dat we gewaarschuwd waren”, zei Johnson. “Ze zullen weten dat wij het waren die spraken en handelden namens de volgende generaties, en dat we het momentum gemist hebben, en ze zullen zich afvragen waarom we zo egoïstisch en kortzichtig waren.”

Beeld AFP

3. ‘Steenkool, auto’s, geld en bomen’

Met het oog op de klimaattop zei Johnson dat de landen “substantiële veranderingen” moeten maken tegen het einde van het decennium. “Ik geloof sterk dat we dat kunnen doen, door toezeggingen te doen op vier domeinen: steenkool, auto’s, geld en bomen”, klonk het.

Johnson prees Chinees president Xi Jingping voor zijn recente belofte om geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen in het buitenland. Maar het land, verantwoordelijk voor 28 procent van de broeikasgassen in de wereld, moet nog verder gaan en stoppen met het binnenlandse gebruik van steenkool.

Johnson stelde de wereldleiders enkele actiepunten voor. Zo wil hij:

• dat tegen 2040 enkel nog emissievrije voertuigen verkocht worden;

• dat elk land tegen 2030 de koolstofuitstoot vermindert met 68 procent;

• een collectieve belofte om tegen het midden van de eeuw koolstofneutraal te zijn;

• dat het gebruik van steenkool gestopt wordt tegen 2030, en in ontwikkelingslanden tegen 2040;

• het verlies van bomen en biodiversiteit stoppen en omkeren tegen 2030.

4. ‘Kermit had ongelijk’

Na zijn ernstige waarschuwingen eindigde Johnson op een humoristische noot. Hij beweerde dat Kermit de Kikker het mis had, toen hij in The Muppet Show zong: ‘It’s not easy being green’ (‘Het is niet gemakkelijk om groen te zijn’).

“Ik wil dat jullie weten dat hij het mis had”, zei hij. “Het is gemakkelijk. We hebben de technologie, en we hebben de keuze.”

▶ Bekijk de volledige toespraak van Boris Johnson: