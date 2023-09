Keert Didier Reynders straks terug naar de nationale politiek? ‘Neen, tenzij hij premier zou kunnen worden, dan zegt hij zeker ja’

Belgisch EU-commissaris voor Justitie Didier Reynders (MR) wordt tijdelijk Eurocommissaris voor Mededinging. Krijgt hij straks ook een vernieuwde machtspositie in België tijdens de verkiezingen van 2024?

Door de vervanging van de Deense EU-commissaris Margrethe Vestager, die onbetaald verlof neemt om mee te dingen naar het voorzitterschap van de Europese Investeringsbank, komt MR-boegbeeld Didier Reynders opnieuw op een sleutelpositie. Bij Mededinging zal hij ervoor moeten zorgen dat er in Europa eerlijke concurrentie is tussen alle bedrijven, om uit te sluiten dat monopolisten misbruik maken van hun positie, en dat ze de regels van de vrije concurrentie en staatssteunregels naleven. Hij moet onder meer toezien op het beleid waarmee Vestager techreuzen als Amazon en Facebook in het EU-gareel dwong.

Door deze machtige post in aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024 maakt Reynders nu kans om zich weer in de Europese schijnwerpers te werken. De voorbije legislatuur werkte de gewezen Belgische vicepremier, minister van Financiën, Buitenlandse Zaken en Defensie vooral in de schaduw van Berlaymont, aan het toezicht op de rechtsstaat in Oost-Europese landen als Polen en Hongarije.

Volgens Vincent Stuer (de kandidaat-Open Vld-voorzitter met negen jaar ervaring op de teller bij Commissie-kabinetten, onder meer bij Karel De Gucht, red.) was deze bescheiden opstelling niet zijn keuze, maar lag ze aan de structuur van de huidige Europese Commissie.

Stuer: “Reynders mocht als justitiecommissaris eigenlijk nooit uitblinken op het voorplan, vanwege de piramidale structuur van de Commissie. De vorige voorzitter, Jean-Claude Juncker, wilde echt presidentieel besturen. Ook onder Ursula von der Leyen is het als commissaris ongelooflijk moeilijk een rol te spelen die je eigen bevoegdheden overstijgt. De centralisatie is een van de redenen waarom in deze Commissie heel weinig politieke sterren te zien zijn. De meeste commissarissen bleven in hun vakgebied opgesloten. Alleen vicevoorzitters zoals Frans Timmermans en Vestager wisten hun onafhankelijkere rol uit te spelen.”

Open lijn met Parijs

Reynders was volgens Stuer wel een van de weinigen die daarover tegenover Von der Leyen zijn afkeur liet blijken − zij het op een symbolische manier. Berucht is een incident waarbij hij en zijn collega-commissaris Věra Jourová opzettelijk wegbleven van een stemming in het college over de rechtsstaat in Polen, waar Von der Leyen hun advies negeerde. Critici verweten Reynders toen dat hij zich verstopte om niet in Von der Leyens vuurlijn te komen. Maar doordat hij toen de publieke confrontatie wist te mijden, kan hij vandaag met de Duitse wel nog door één deur. Het is een tekenend voorbeeld van Reynders’ politiek-tactisch talent.

Toch is dat niet de enige reden waarom Reynders nu op Mededinging terechtkomt. Zo heeft hij goede banden met de Franse regering van president Emmanuel Macron, wiens soevereinistische industrialiseringspolitiek Europa probeert los te koppelen van China en de VS. Als Duitse christendemocraat − en vertegenwoordiger van de Duitse industriële belangen − luistert Von der Leyen graag direct mee wanneer Frankrijk het Europese concurrentiebeleid in een bepaalde richting stuurt.

“Door zijn open lijn met Parijs en enorme economische ervaring is deze post daarom een godsgeschenk voor Reynders”, zegt Stuer. “Het is zijn kans om zich in de schijnwerpers te werken nu Mededinging rechtstreeks gekoppeld is aan het nieuwe geopolitieke denken over Europa’s rol in de wereld.”

Ook belangrijk is dat België begin 2024 het halfjaarlijkse voorzitterschap van de Raad van de EU waarneemt. Met Reynders aan haar flank verzekert Von der Leyen zich dus van een Belgische ingewijde. Met dat vooruitzicht is de Von der Leyens aanstelling van Reynders ook een goede zet voor − what’s in a name − interpersoonlijk concurrentiebeleid: beiden delen met voorzitter van de Europese Raad Charles Michel (ook MR) een moeizame persoonlijke relatie, die eerder de Belgische politiek heeft getekend.

Vincent Stuer, Open Vld: ‘Door zijn open lijn met Parijs en enorme economische ervaring is deze nieuwe Europese post een godsgeschenk voor Reynders.’ Beeld Mellon

Clans

Wie in Franstalig België de liberale Mouvement Réformateur (MR) wil begrijpen, moet ook nu nog terugkijken naar de relatie tussen de ‘clan Michel’ en de ‘clan Reynders’. Reynders − de vroegere advocaat, professor en NMBS-bestuursvoorzitter, die gepokt en gemazeld is in de PRL, de voorloper van de MR − was eind jaren 80 als kabinetschef van justitieminister Jean Gol voorbestemd om de partij naar zijn hand te zetten.

Dat lukte goed: al in 1999 werd hij federaal minister van Financiën in de regering-Verhofstadt I, een post die hij in diverse kabinetten tot 2011 bekleedde. Tot er persoonlijke rivaliteit ontstond met toenmalig buitenlandminister Louis Michel, die in 2004 EU-commissaris werd. De partij raakte verdeeld. Reynders volgde Michel wel op als partijvoorzitter en vicepremier − een post die hij in diverse regeringen maar liefst vijftien jaar zou uitoefenen − maar aan zijn interne macht in de MR kwam vervroegd een einde.

“In 2010 werd Reynders eigenlijk uit het voorzitterschap gezet bij een soort interne staatsgreep die georganiseerd werd door Louis en Charles Michel, de familieclan zeg maar”, zegt Frédéric Chardon, die voor de krant La Libre Belgique de liberale partij volgt. “Reynders verloor toen de macht over de partij. Sindsdien is er ook niet echt meer een clan-Reynders, want een aantal van zijn getrouwen verlieten zelfs de partij. Zo trok Jean-Luc Crucke naar Les Engagés. Reynders heeft bij de MR nu het imago van een wijze man die eind 2019 voor bewezen diensten beloond is met een post als EU-commissaris.”

Hij heeft daar wel tergend lang moeten op wachten. Eigenlijk wilde hij al in 2014 EU-commissaris worden toen bleek dat hij naast het Belgisch premierschap zou grijpen, zijn eerste droom. Maar op het laatste moment ging de Europese post toen naar cd&v’er Marianne Thyssen. “Het is de enige keer dat we hem even hebben zien huilen: na een lange nacht onderhandelen waarbij hij toen naast de commissarispost greep”, zegt Chardon, die zo diens imago van kille politicus doorprikt.

“Reynders kan warm en sympathiek zijn, vooral tegenover zijn medewerkers. Maar hij kan ook veeleisend zijn. Door zijn ambitie streeft hij naar uitmuntendheid. Hij is iemand die opvalt doordat hij in alle omstandigheden zijn kalmte bewaart. Impulsieve of emotionele beslissingen zijn niet aan hem besteed. Reynders heeft er altijd voor gezorgd dat hij boven het strijdgewoel staat. Zeker nu.”

Bouchez

De vraag is of zijn sterkere positie op het Europese toneel ook kan leiden tot een heropleving van zijn macht binnen de MR, waar het leiderschap van huidig voorzitter Georges-Louis Bouchez onder vuur ligt.

Chardon verwacht in elk geval niet snel een verandering. “Voor zover ik weet denk ik niet dat Reynders wil terugkeren in de Belgische politiek, laat staan MR-voorzitter worden mocht Bouchez het veld ruimen. Reynders heeft nu eindelijk een Europese superportefeuille beet − toch een baan waar hij lang van droomde. Zijn verdere plannen kennen we niet. Ik zie hem eerder proberen zijn internationale carrière voort te zetten. De enige uitzondering zou zijn als bij de onderhandelingen volgend jaar de kiezer de kaarten zo zou schudden dat de MR weer kans maakt op het federale premierschap. Dan weet ik zeker dat hij ja zegt als het hem wordt gevraagd.”

Als hij als commissaris wil aanblijven, moet hij wel rekenen op de gratie van zijn partij en de Belgische federale onderhandelingen volgend jaar, waar deze toppositie deel van uitmaakt. Chardon: “Ik denk dat hij in een heel goede positie zit om voort te gaan. Binnen de MR wordt mogelijk al over deze kwestie gedebatteerd. Ik weet dat hij onlangs Georges-Louis Bouchez discreet heeft ontmoet, ze hebben samen de toekomst besproken. Ik weet niet wat daar is gezegd, maar ik kan me inbeelden dat er dan sprake is van een onderlinge verstandhouding: Reynders krijgt dan misschien de steun van Bouchez om opnieuw voorgedragen te worden als commissaris of op een andere toppositie. In ruil belooft hij dan zijn steun aan Bouchez als de voorzitter in de problemen komt.”

Bouchez zit wel tussen twee vuren. “De familie Michel herinnert Bouchez er ook aan dat zij hem aan de macht hielpen”, zegt Chardon. “Deze tweestrijd vertaalt zich in de kwestie van de Europese lijsten op dit moment. Wie mag de Europese lijst van de MR gaan trekken? Charles Michel, Didier Reynders of een consensuskandidaat? Deze sleutelpositie voor het Europees Parlement is belangrijk: de kans dat de MR, zoals nu, nog eens twee Europese topjobs zal hebben, is immers bijna onbestaande. Er zal in 2024 rekening moeten worden gehouden met de Belgische en Europese partij- en gemeenschapsevenwichten.”

Op het zomercongres van de MR aan de Lacs de l’Eau d’Heure worden de coulissen dit weekend belangrijker dan het podium. Met of zonder zijn fysieke aanwezigheid zal Reynders er wel gaan wegen, denkt ook Stuer. “De overlevingskunst van de man is toch wel indrukwekkend.”