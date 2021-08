Kamercommissie komt vervroegd bijeen over uitwijzingen naar Afghanistan

De kwestie van de uitwijzingen naar Afghanistan beroert al enkele dagen de gemoederen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) schreef vorige week nog, ­samen met zijn collega’s van Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Griekenland en Nederland een brief naar de Europese Commissie waarin ze onder meer vragen dat de ­gedwongen terugkeer van ­afge­wezen asielzoekers een optie zou blijven. Groen en Ecolo reageerden misnoegd op de brief en vragen om geen gedwongen uitwijzingen naar Afghanistan meer te doen. En eerder reageerde ook de PS al misnoegd dat Mahdi de brief ondertekende zonder overleg binnen de regering.

Intussen gaven zowel Nederland als Duitsland aan geen gedwongen ver­wijderingen meer uit te voeren door de snel verslechterende situatie. In Nederland wordt bovendien een moratorium van zes maanden afgekondigd, waarin geen besluit genomen wordt in Afghaanse asieldossiers.

Mahdi liet gisteren weten geen reden te zien om bij ons gelijkaardige stappen te nemen. “Wij evalueren dagelijks de situatie, in samenspraak met het CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, red.) Zij zijn het best aangewezen om die inschattingen te maken. Het is niet aan de regering om te beslissen waar het al dan niet veilig is. Maar als er indicaties zijn dat de taliban heel Afganistan overnemen en dat de veiligheid van terugkeerders nergens meer gegarandeerd kan worden, dan is het natuurlijk logisch dat je geen mensen meer terugstuurt.”

Wit-Rusland

Wat de situatie aan de Wit-Russische grens betreft: de jongste tijd zijn er bijzonder veel illegale grensoverschrijdingen van Wit-Rusland naar Litouwen, aan de grens met Europa. Het vermoeden bestaat dat dat gebeurt met medeweten van de Wit-Russische autoriteiten. De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko heeft er in het verleden openlijk mee gedreigd mensen uit landen als Irak, Afghanistan of Syrië de grens over te laten als reactie op de EU-sancties die zijn land opgelegd kreeg.

“Beide zaken dienen besproken te worden en kunnen niet wachten tot september”, zei Francken donderdag in de brief gericht aan de voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken, Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). Hij vroeg om die vervroegd bijeen te roepen. De Kamer is momenteel in reces, waardoor er geen zittingen plaatsvinden.

Francken tweette later donderdag dat de extra commissie er komt. “Er komt op mijn vraag asap extra Kamercommissie Binnenlandse Zaken over Afghanistan en Wit-Rusland. Zo hoort het, parlementaire controle en debat zijn cruciaal in een democratie”, aldus nog Kamerlid Francken.