Podcast Lopende zaken (45 min)

▶ Journaliste Joanie de Rijke ging tot op de frontlijn in Oekraïne: ’Als je militairen in paniek ziet, weet je dat het menens is’

Elke vrijdag bespreken vier journalisten van De Morgen de heetste maatschappelijke en politieke hangijzers in de podcast 'Lopende zaken'. Beeld Evert Van Houcke / VRIJDAG!

Journaliste Joanie de Rijke trok tot op de frontlijn in Donbas, waar de Oekraïners zich met man en macht verzetten tegen de Russen. In de VS is een heel andere strijd aan de gang: daar staat het abortusrecht opnieuw ter discussie. ‘Dit heeft mij ongelooflijk kwaad gemaakt.’