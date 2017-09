Jongerenpartijen, van PVDA tot Vlaams Belang, werken samen aan charter in Antwerpen

Van PVDA tot Vlaams Belang: alle jongerenpartijen in Antwerpen gaan een jaar voor de verkiezingen in dialoog. Hun gesprekken moeten uitmonden in een aantal gemeenschappelijke standpunten. Een jeugdcharter voor Antwerpen. “Dit gaat over onze toekomst.”

Op 14 oktober, precies een jaar voor de lokale verkiezingen, komen de jongeren samen in het Zuiderpershuis. Daar gaan ze in gesprek over thema’s die zij zelf aandragen, zoals mobiliteit en veiligheid. De organisatie gaat uit van de jongerenafdelingen, maar elke Antwerpenaar jonger dan 33 kan zich inschrijven. Geen taboes, geen cordon sanitaire. Een unieke samenwerking in Antwerpen. Links en rechts staan in 't Stad lijnrecht tegenover elkaar. Enkele weken geleden zette een incident in Borgerhout die tegenstelling weer op scherp. Terwijl burgemeester Bart De Wever (N-VA) 'een signaal van de buurt' vroeg, verweten Groen en sp.a hem de gemoederen op te hitsen. De linkse oppositie hoopt na de verkiezingen een progressief stadsbestuur te vormen. De polarisatie is een broeihaard voor allerlei straffe meningen. Maar terwijl politici vechtend over straat rollen, maken jongeren zich zorgen over zaken als fietspaden en onderwijs. Die thema's komen wel aan bod, maar onvoldoende vanuit hun standpunt, klinkt het. “In Antwerpen wordt veel over de jeugd gesproken, maar niet met de jeugd”, zegt Jasper Steurs, ondervoorzitter van Jong Groen. “Toch gaat het over ónze toekomst.”

Afwijken van debatfiches Share 'We gaan als jongeren naar elkaars ideeën luisteren, los van ideologieën of partijlijnen die van bovenaf worden opgelegd' Daarom laten ze nu samen hun stem horen. "Ere wie ere toekomt: dit was een idee van de groenen. Maar wij doen zeer graag mee", zegt Yorran De Munck, voorzitter ad interim van Jong N-VA. “Het is de bedoeling om af te wijken van de debatfiches. We gaan als jongeren naar elkaars ideeën luisteren, los van ideologieën of partijlijnen die van bovenaf worden opgelegd."

Als alles goed gaat, monden de gesprekken uit in een charter voor Antwerpen. Daarmee zou elke afdeling naar haar moederpartij trekken, die dan zelf beslist wat ze daarmee doet. De Munck: "Het is interessant om te kijken of we raakvlakken ontdekken. Wij hopen met een gezamenlijke tekst naar buiten te komen.” Of en in welke mate het opzet slaagt, durft niemand te voorspellen. Over een thema als migratie lopen de meningen sterker uiteen dan over mobiliteit. "Maar geen enkel debat is off limits”, benadrukt Steurs. “Als Vlaams Belang over illegalen wil praten, dan ga ik daar graag in mee. Misschien ontdekken we nog wel een aantal interessante argumenten."

Constructief Share 'We grijpen terug naar de essentie van politiek: samen oplossingen zoeken' "We moeten het ook niet per se over alles eens geraken", voegt Thijs Vandenbrande van Jong CD&V toe. "Het belangrijkste is dat we constructief in dialoog gaan zonder in de vaste stellingen te kruipen." Vandenbrande hoopt op 14 oktober meer jongeren warm te maken voor politiek. "We grijpen terug naar de essentie van politiek: samen oplossingen zoeken."