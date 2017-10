Jonge politici schieten sneller omhoog. Maar ze doven ook sneller uit

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur.

Als Sebastian Kurz kanselier wordt in Oostenrijk, zal hij veruit de jongste regeringsleider in de EU zijn en de jongste in de recente Europese geschiedenis. 31 jaar is ook gewoonweg piepjong om een land te gaan leiden.

Toch maakt de heer Kurz deel uit van een bredere beweging van voortdurende verjonging. Op zijn 38ste was ook Charles Michel (MR) de jongste premier in België sinds de Eerste Wereldoorlog. Ook Emmanuel Macron (39), Matteo Renzi (42) of de populaire Nederlandse GroenLinks-leider Jesse Klaver (31) passen in dat plaatje.

Het gaat om branievolle, charmante leiders die van hun leeftijd een verkoopargument maken. Generationeel zeggen ze buiten de klassieke politiek te staan, waar vele kiezers zo wantrouwig tegenaan kijken.