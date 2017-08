Jong Vld ijvert voor afschaffing kinderbijslag

Als het van Jong Vld afhangt, wordt de kinderbijslag afgeschaft. De 3,5 miljard euro die nu jaarlijks naar de kinderbijslag gaat, zou beter ingezet worden in kinderopvang en onderwijs. Dat is één van de vijftien strijdpunten die zijn goedgekeurd op het Vrijheidscongres van de jonge liberalen.

De jongerenpartij wil die strijdpunten verder uitwerken en in november voorleggen op het congres van moederpartij Open Vld. Het voorstel rond de vrije wapendracht, waarover eerder deze week commotie was ontstaan, is na een uitgebreid debat gesneuveld. De jonge liberalen staken afgelopen weekend in Brussel de koppen bij elkaar om te discussiëren over allerlei thema's en strijdpunten. Uiteindelijk haalden vijftien voorstellen de eindstreep. Zoals dat gaat op congressen van jongerenpartijen wordt er al eens buiten de lijntjes gekleurd en wordt de controverse niet geschuwd. Onder de goedgekeurde punten onder meer het voorstel om de kinderbijslag af te schaffen en het geld daarvoor (jaarlijks 3,5 miljard euro) in te zetten op gelijkwaardige kansen en meer plaatsen in de kinderopvang en in het kleuter- en basisonderwijs. Verder - ietwat atypisch voor een liberale partij - de vraag voor een verplichte toegankelijkheidstoets voor mensen met een handicap bij elk nieuw gebouw, dus ook bij privégebouwen en niet enkel bij overheidsgebouwen.

Willekeurige lijstvolgorde Daarnaast vragen de liberale jongeren een willekeurige lijstvolgorde bij de verkiezingen, het schrappen van de erkenning van homeopathie als medische behandeling, dat abortus uit de strafwet gehaald wordt en ook de afschaffing van de wettelijke werkweek. Voor voorzitter Maurits Vande Reyde is dat laatste punt het belangrijkste: "Die wettelijke werkweek bepaalt nu nog in veel sectoren hoe en hoe veel mensen mogen werken. Terwijl mensen daar nu vooral zelf over willen beslissen. Er zijn te veel krachten die dat willen verhinderen".

'Een jongerencongres mag zich niet houden aan de beperkte maatschappelijke bandbreedte waar politieke partijen in verstrikt zitten' Over het voorstel voor de vrije wapendracht, een suggestie die eerder deze week nogal hevige reacties opwekte, is volgens Vande Reyde lang en hevig gedebatteerd, maar het voorstel heeft het finaal niet gehaald. Toch is Vande Reyde blij dat het debat is gevoerd.