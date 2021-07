Nieuws

Jong Vld Gent gaat lijnrecht in tegen stadsbestuur. ‘Terugbetaling slachtkosten is voor liberalen uit den boze’

Een archiefbeeld van het Offerfeest, toen nog georganiseerd in Flander Expo in Gent Beeld WN

Opvallend. Jong Vld Gent gaat lijnrecht in tegen het Gentse stadsbestuur, waarvan de burgemeester de liberale Mathias De Clercq is. Thema is de terugbetaling van de kosten aan moslims die voor het Offerfeest een schaap of rund laten slachten. ‘Dit druist in tegen de scheiding tussen kerk en staat en dus ook de neutraliteit van de staat’, klinkt het.