Johnson verhoogt belasting voor Britten om coronarekening te betalen: partijgenoten ziedend

De geplande belastingverhoging was eind vorige week al gelekt, waarschijnlijk om te kijken hoe het zou vallen. Conservatieve parlementsleden en oud-ministers hebben meteen hun grote onvrede geuit. Ook de minister van Financiën, Rishi Sunak, zou er niet blij mee zijn. In het verkiezingsmanifest had de Conservatieve Partij eind 2019 duidelijk beloofd geen belastingen te zullen verhogen. Sunak wordt genoemd als mogelijk opvolger van Johnson.

Volgens Johnson heeft de coronacrisis de zaken veranderd. De gezondheidszorg heeft hard geld nodig, meent hij. De belastingtoename van 1,25 procent brengt naar verwachting 38 miljard euro op, maar slechts een zesde daarvan gaat naar de sociale zorg waar de nood het hoogst is.

Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe kwetsbaar de zorg voor bejaarden is, met overwerkt en onderbetaald personeel. Oud-partijleider Iain Duncan Smith deed de plannen af als ‘bedrog'.

Blamerende nederlaag

De grote vraag is of Johnson ook concrete plannen heeft met betrekking tot de besteding van het geld. Volgens zijn critici is niet een gebrek aan geld het probleem in de zorg, maar de manier waarop het geld wordt geïnvesteerd. Er zouden te veel duurbetaalde managers rondlopen. Als Johnson niet met goede antwoorden komt, bestaat de kans dat de rebellie groot genoeg is voor een blamerende nederlaag. Johnson heeft een meerderheid van tachtig zetels.

De voorstellen hebben ook geleid tot de vraag of Johnson wel een echte Conservatief is. Onder zijn bewind is de macht van de staat aan het toenemen, bijvoorbeeld waar het gaat om het controleren van burgers en het financieel steunen van bedrijven.

Ook zijn ambitieuze groene agenda roept argwaan op binnen Conservatieve gelederen. In The Daily Mail is hij zelfs al vergeleken met Labour-politicus Jeremy Corbyn. Met zijn opmerking dat de NHS de trots van het natie is, doet Johnson een handreiking naar linkse kiezers.