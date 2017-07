Of de namen Eric Prydz, Steve Aoki en Tiësto hem iets zeggen? Van Overtveldt twijfelt even en waagt dan een gok: "Dj’s op Tomorrowland straks?" Een paar uur later toont het journaal de ministers die als kippen op een vreemd erf staan te koekeloeren in een festivaltent. Een uitstapje geregeld door de premier.

"Dat wordt niet my cup of tea. Ik ben wat dat betreft niet de meest flitsende", grapt Van Overtveldt die middag al in zijn bureau op de Wetstraat 12.