Joëlle Electeur (CD&V): "Ik heb nog geen enkele vergoeding ontvangen als bureaulid De Brusselse Keukens"

"Ik heb zelf nog geen enkele vergoeding ontvangen als bureaulid en was verrast door de omvang van deze vergoeding. Het strookt niet met mijn gevoel voor maatschappelijk engagement", klinkt het in een brief aan Faouzia Hariche (PS), Voorzitter Raad van Bestuur bij de vzw. Hariche is bovendien waarnemend burgemeester van Brussel tot Philippe Close de eed aflegt.

Electeur doet een oproep om het bureau en de raad van bestuur samen te roepen voor een overleg en zo duidelijkheid te scheppen.

"Op deze vergaderingen wil ik voorstellen om de vergoedingen in lijn te brengen met de gewestelijke richtsnoeren rond transparant en deugdelijk bestuur", schrijft Electeur.

Lees ook: een tweede Samusocial-schandaal in de maak? Vergoedingen bij De Brusselse Keukens liggen nóg hoger.