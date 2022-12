Japan vreest China en investeert 320 miljard in het leger: grootste herbewapening sinds 1945

Vrijdag kwam de Japanse regering met de langverwachte nieuwe veiligheidsstrategie. Die komt neer op de grootste herbewapening sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wat gaat er met het leger gebeuren en wie betaalt dat?

Wat is vrijdag besloten?

Na twee jaar discussie is het Japanse kabinet klaar met een nieuwe defensiestrategie. Die is sinds 2013 niet meer veranderd, terwijl de wereld een stuk grimmiger is geworden. In drie lijvige defensienota’s komt vooral China naar voren als het grote gevaar.

Van ‘een zorg voor de internationale gemeenschap’, de terminologie uit 2013, wordt China nu onomwonden de ‘grootste strategische uitdaging die Japan ooit heeft gezien’ genoemd. Haviken in de Liberaal Democratische Partij (LDP) van premier Fumio Kishida vonden dat niet ver genoeg gaan, zodat de afgelopen weken stevig is onderhandeld over bijzinnen waarin China wel onomwonden tot ‘bedreiging’ wordt uitgeroepen. Beijing maakte zijn ongenoegen duidelijk door drie marineschepen richting Japan te laten opstomen en Russische bommenwerpers vlogen rond het noorden van Japan.

Is Japan in een oorlogszuchtige stemming?

De Russische invasie in Oekraïne, Noord-Koreaanse raketten die over Japan scheren, maar vooral het risico te worden meegezogen in een militair conflict met China, dat desnoods met geweld zijn aanspraken op het eiland Taiwan wil realiseren: niet voor niets werd bij de Japanse verkiezing van het woord van het jaar deze week gekozen voor het karakter sen, dat strijd of oorlog betekent.

Dat is tekenend voor de omslag die zich dit jaar heeft voltrokken. Lang was versterking van het leger ondenkbaar, wegens angst voor oplevingen van het Japans militarisme van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Japanse grondwet doet afstand van het recht op oorlogsvoering en de Japan Self-Defense Forces (JSDF), het Japanse leger, mag alleen aan zelfverdediging doen.

Sinds 1976 ging er jaarlijks niet meer dan 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar defensie. Stuitten plannen voor herbewapening in 2016 nog op bezwaren bij 70 procent van de bevolking, nu staat de helft achter een verdubbeling van het defensiebudget, blijkt uit opinieonderzoek van televisiezender NHK. Eerder besloot premier Kishida de komende vijf jaar 2 procent van het bbp uit te trekken voor defensie. Met zo’n 320 miljard dollar komt Japan daarmee in de buurt de defensie-uitgaven van de Verenigde Staten en China.

Waar gaat dat geld naartoe?

Vooral naar raketten. Die heeft Japan wel, maar door de beperkingen van de pacifistische grondwet komen ze niet verder dan een paar honderd kilometer. Zowel Noord-Korea als China hebben raketten voor de lange afstand, dus om aanvallen uit die hoek af te slaan moeten de JSDF vijandelijke doelen op duizend kilometer afstand en verder kunnen raken.

De Amerikaanse wapenindustrie verwacht Japanse orders voor 500 kruisraketten van het type Tomahawk. Die halen met gemak 1.200 kilometer. Japan gaat ook eigen raketten ontwikkelen, vooral hypersonische wapens. Niet om andere landen als eerste aan te vallen, want daar is een grondwetswijziging voor nodig, maar om niet langer afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten om tegenaanvallen op doelen in vijandelijk gebied uit te voeren.

Op het boodschappenlijstje staat ook een vloot drones. En nieuwe munitiedepots, want die zijn tijdens de Koude Oorlog met het oog op de toenmalige Sovjet-Unie in het uiterste noorden neergezet, terwijl de grootste kans op een conflict in het zuiden is, in de Straat van Taiwan.

Waar komen die miljarden vandaan?

Ondanks zeven decennia pacifisme en een pacifistische partij als coalitiepartner, is er opmerkelijk weinig inhoudelijke discussie over de ingrijpendste verandering in het Japanse veiligheidsdenken sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het gesteggel gaat over de financiering.

De staatsschuld verhogen kan niet, want die is met 232 procent van het bbp al zo hoog dat de rente 20 procent van de staatsbegroting opslokt. Vandaar dat Kishida de bevolking extra defensiebelasting wilde opleggen “als investering in toekomstige generaties”. Dat viel verkeerd bij zijn ministers, die de veiligheidssituatie ernstig genoeg vinden om wel staatsobligaties uit te schrijven.

Zijn opponenten hoefden maar op Kishida’s lage waarderingscijfers te wijzen en de defensiebelasting was van tafel. Zelfs in economisch betere tijden zijn belastingverhogingen menig Japans premier fataal geworden. Bovendien is Kishida's positie zwak door een schandaal over banden tussen zijn partij en de Verenigingskerk, een kerkgenootschap dat leden hoge bedragen voor spirituele troost aftroggelt.

De Japanse roker zal bij elke sigaret aan kruisraketten denken, want de enige belastingverhoging waar het kabinet geen ruzie over kreeg is die op tabaksaccijnzen. Japanse bedrijven gaan ruim 4 procent extra belasting betalen om het leger te spekken. Kishida wil geld voor civiele bouwprojecten deels naar defensie sluizen, en er is ook een constructie waarbij ‘geleend’ wordt uit fondsen voor de wederopbouw van Tohoku, de regio die in 2011 zwaar werd getroffen door een tsunami.

Dan blijft er een gat van 44 miljard dollar over, waar de komende jaren een oplossing voor wordt gezocht. Wijselijk laat Kishida de belastingverhogingen pas over twee jaar ingaan, in de hoop dat zijn politieke positie dan steviger is.