Jambon moet zich verantwoorden over dossier-Ineos: ‘De indruk is gewekt dat er van alles onder mekaar geregeld is’

De zomervakantie van de Vlaamse regering komt vervroegd ten einde. In het parlement moeten Jan Jambon en Jo Brouns onder meer een bankgarantie van een half miljard aan Ineos toelichten. Uit cijfers die De Morgen kon inkijken, blijkt dat het risico op een financiële kater voor Vlaanderen evenwel beperkt is.

Een rustige aanloop naar de start van het politieke jaar is minister-president Jan Jambon (N-VA) niet gegund. De Vlaamse regering is donderdag vroeger dan normaal op het appel in het Vlaams Parlement. Jambon en minister van Economie Jo Brouns (cd&v) moeten daar duidelijkheid verschaffen over de beloften die gemaakt zijn aan chemiereus Ineos.

Ineos bouwt in de haven van Antwerpen aan een ethaankraker, die de basisstof levert voor het vervaardigen van allerlei soorten plastics. Vorige maand werd de vergunning voor de kraker plots vernietigd. De boosdoener: de stikstofuitstoot, en de mogelijke impact daarvan op een nabijgelegen natuurgebied.

De Vlaamse regering beloofde Ineos om al het mogelijke te doen om Project One, zoals de plannen heten, alsnog over de streep te krijgen. Om Ineos ter hulp te schieten, wordt onder meer de al eerder toegezegde bankgarantie van de Vlaamse overheid vervroegd aangesproken. Daarmee moet het bedrijf makkelijker aan overbruggingskredieten geraken, nu het project vertraging oploopt: als de overheid zich garant stelt, maken banken zich minder zorgen over de vraag of de lening wel terugbetaald zal worden.

Het gaat om een bankgarantie van zo’n half miljard euro, via het Vlaamse overheidsvehikel Gigarant. De oppositie steigerde: waarom moeten voor een multinational risico’s genomen worden met een half miljard van de Vlaamse belastingbetaler? Die vraag belandt donderdag op het bord van Jo Brouns.

Uit cijfers die in de Wetstraat circuleren, blijkt dat het risico evenwel beperkt is. Ineos zou zo’n 400 miljoen moeten lenen. De Vlaamse overheid kan maximaal 80 procent daarvan waarborgen, maar de regering zou het liefst op 62,5 procent afkloppen - dezelfde verhouding als bij de originele waarborgregeling. Dat komt neer op een bankgarantie van 250 tot 320 miljoen euro.

Andere beloften

Bovendien is Vlaanderen niet de enige die zich garant stelt voor Project One. Ook de Ineos-groep zelf zou formeel toegezegd hebben om de leningen terug te betalen als Project One alsnog keldert. Daarvoor zou een pot van zo’n twee miljard aangesproken kunnen worden. Pas als die leeg is, komt de bankgarantie van Vlaanderen in het vizier. En normaliter moet die twee miljard volstaan om de aangegane leningen terug te betalen.

Om die reden maakt de Vlaamse regering zich niet al te veel zorgen over het risico voor het geld van de Vlaamse belastingbetaler: in principe heeft het bedrijf die bankgarantie wellicht niet nodig, maar ze kan wel helpen om de banken te overtuigen. De regering heeft de waarborgregeling altijd verdedigd als een manier om investeringen aan te trekken.

Als het van de Vlaamse regering afhangt, zijn al die garanties uiteindelijk niet nodig: zij willen Project One absoluut een plaats geven in de Antwerpse haven. De regering vreest dat een mislukking ervoor zal zorgen dat ook andere bedrijven Antwerpen links laten liggen als het op grote investeringen aankomt. Op een spoedvergadering met Jim Ratcliffe, de schatrijke Britse topman van Ineos, beloofde Jan Jambon dat hij oplossingen zou zoeken. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en premier Alexander De Croo (Open Vld) schoven mee aan tafel.

Dat is het deel waarvoor Jambon zich zal moeten verantwoorden voor het Vlaams Parlement. Welke beloftes zijn er gemaakt aan Ineos? En probeert N-VA gauw gauw een stikstofdecreet door het parlement te jagen enkel en alleen om de chemiereus een handje toe te steken? “Dat deel van de vergadering is politiek explosiever dan de bankgarantie. Ineos heeft duidelijk gemaakt dat het snel moet gaan. De indruk is gewekt dat er daar van alles onder mekaar geregeld is”, zegt een bron in de Vlaamse regering.