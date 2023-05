Ja, onze leerlingen worden slechter in lezen. Neen, we moeten nu niet plots alles omgooien

Niemand had verwacht dat we erop vooruit zouden gaan. Maar dat het leesniveau van Vlaamse leerlingen blijft dalen is toch schokkend. En toch mag de conclusie niet zijn dat we nu alles over een andere boeg moeten gooien.

“Leesniveau Vlaamse leerlingen in vrije val: niet langer bij wereldtop.” Dat was zes jaar geleden de titel boven het stuk uit De Morgen over de vorige editie van PIRLS. De slechte score kwam toen als een donderslag bij heldere hemel. Tot dan toe leek ons onderwijs robuust.

De slechte resultaten uit 2017 bleken de voorbode voor jaren van negatief onderwijsnieuws. Onderzoek na onderzoek duwde ons met de neus op de feiten - de leerprestaties van onze leerlingen gaan erop achteruit, en niet enkel voor begrijpend lezen.

Kwamen daar de jongste jaren nog bij: een wereldwijde pandemie die de schoolpoorten een tijdlang sloot en een knoert van een lerarentekort waar geen enkele Vlaamse regering een antwoord op vond. Dat zijn twee zaken die sowieso geen goed doen aan de onderwijskwaliteit. Kortom, niemand had verwacht dat we er bij de nieuwste PIRLS-ronde op vooruit zouden gaan.

Maar zelfs al houden we die zaken in het achterhoofd, dan nog is de daling die we zien “alarmerend” volgens de onderzoekers. Enkel Nederland en Finland daalden de afgelopen jaren sterker voor begrijpend lezen. Van alle vergelijkbare landen en regio’s in Europa is er nog één dat het minder goed doet, namelijk Wallonië.

Vooral problematisch is dat dit ten koste gaat van de zwakste leerlingen. In Vlaanderen haalt intussen 6 procent van de leerlingen het laagste niveau voor begrijpend lezen niet. Halen zij die achterstand niet in, wordt het niet alleen moeilijk voor hen om een diploma te behalen, dan is het bijna onmogelijk te participeren aan de samenleving.

Maatschappelijke problemen

De Vlaamse huiskamer nodigt minder uit tot lezen dan in de rest van Europa. Er zijn minder (kinder)boeken aanwezig dan in andere landen. Nergens zeggen zoveel ouders (bijna) nooit boeken gelezen te hebben met hun kroost (9 procent) of niet gespeeld te hebben met speelgoed waar letters op staan (30 procent) voor aanvang van het eerste leerjaar. Nochtans zijn dat voorspellers voor de mate waarin leerlingen goed kunnen lezen.

Opvallend is dat er in vijf jaar tijd veel meer kinderen zeggen met honger naar school te komen. Ook “opmerkelijk” volgens de onderzoekers is de afname van het aandeel leerlingen die thuis Nederlands spreken. Dat daalde van 66 procent in 2016 naar 52 procent. Een verklaring hebben de onderzoekers daar nog niet voor.

Een andere thuistaal hebben dan Nederlands is niet per definitie negatief voor hoe goed een leerling kan lezen. “Onder de gevorderde lezers zit bijvoorbeeld een grote groep van bijna 32 procent die thuis niet altijd Nederlands spreekt”, zegt onderzoekster Hilde Van Keer (UGent). Maar er kan ook een negatief effect zijn. Er bestaat een sterke samenhang tussen kinderen die thuis geen Nederlands spreken en slechtere scores op toetsen begrijpend lezen.

Kortom, dat leerlingen minder goed kunnen lezen is niet louter een probleem van het onderwijs, het is een maatschappelijk probleem. Niet voor niets zeggen de onderzoekers dat scholen niet alleen het tij kunnen keren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kijkt expliciet naar “de verantwoordelijkheid van ouders” en oppert - niet voor het eerst - om ouders die hun kind onvoldoende met Nederlands in contact brengen sancties op te leggen.

Volgens Weyts doen scholen al veel en steunt de overheid veel initiatieven om ouders bijvoorbeeld het nut van (voor)lezen diets te maken. Het stokt langs die kant, vindt hij. Al is het maar de vraag of een Vlaamse overheid vrijuitgaat. Ze maakte de inburgeringscursus betalend en werpt zo volgens heel wat middenveldsorganisaties net extra drempels op voor nieuwkomers. Er is ook nog altijd een lange wachtlijst voor OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen). Bovendien blijken we er als hele maatschappij niet in te slagen om die kwetsbare groep op te trekken via het onderwijs.

Vooral zaak om door te zetten

Hoewel leesplezier in Vlaanderen nog altijd laag ligt, zeggen meer jongeren dagelijks een boek vast te pakken voor hun plezier (43 procent) of om iets te leren (28 procent) dan in 2016 (respectievelijk 36 en 18 procent). Tegenover 2016 besteden leraren wekelijks ook 14 minuten extra aan leesonderwijs. Ziedaar enkele van de lichtpuntjes die de onderzoekers uit PIRLS halen.

Het toont hoe velen binnen het onderwijs na de vorige dramatische meting in 2016 tot het inzicht kwamen dat het beter en anders moest. Intussen lopen heel wat initiatieven, van meer en betere nascholingen voor leesonderwijs tot KOALA-taaltesten die taalachterstand zo vroeg mogelijk proberen op te sporen. “Er is veel geweten over wat effectief leesonderwijs is”, zegt onderzoekscoördinator Katrijn Denies (KU Leuven). “Maar het duurt even eer die informatie doorsijpelt. Veel initiatieven zijn ook pas in 2018 of 2021 opgestart.” Ook minister Weyts hamert daarop: “Dit is een tendens van twintig jaar. Dat keer je niet om met een vingerknip.”

Dat klopt ten dele. Ja, er zijn concrete en goede stappen gezet. Maar het urgentiebesef is nog niet overal aanwezig. Onderzoek van De Morgen toonde aan dat er een groot verschil bestaat in hoeveel tijd en ruimte die opleidingen besteden aan onder andere Nederlands in het lesprogramma.

Volgens Van Keer is het urgentiebesef er wel al. “Maar het duurt gewoon lang eer we de neuzen overal in dezelfde richting zullen krijgen”, zegt ze. “Neem nu de scholen. Zij zijn zelf vragende partij om goede voorbeelden en richtlijnen te krijgen, bijvoorbeeld over hoe bij hun aanpak voor begrijpend lezen om te gaan met diversiteit in de klas. Maar dan is het aan leraren die deelgenomen hebben aan een nascholing om al hun collega’s te bereiken. Dus ja, de kennis over effectief leesonderwijs geven omzetten naar dagelijks pedagogisch-didactisch handelen en dat inzetten op de hele school, daar zijn we nog niet overal. Daarvoor is het simpelweg nog te vroeg.”