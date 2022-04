Israëlische regering is meerderheid kwijt: parlementslid neemt ontslag

De nieuwe regering onder Bennett werd half juni vorig jaar ingezworen. Dat was het voorlopige einde van een lang aanslepende politieke crisis in Israël, met vier verkiezingen in twee jaar tijd. De coalitie werd gesteund door in totaal acht partijen, zowel van links als van rechts, met daarbij voor het eerst een Arabische partij.

De voorzitster van de coalitie, Idit Silman, heeft naar verluidt ontslag genomen vanwege een geschil over religieuze aangelegenheden. Het ging om de vraag of het al dan niet was toegestaan zuurdesem (chametz) mee te brengen naar ziekenhuizen tijdens het Joodse Pesachfeest.

Oppositieleider Benhamin Netananyahu had het over een “moedige beslissing” van Silman.

Welke gevolgen heeft dit nu?

Voorlopig heeft het ontslag geen onmiddelijke gevolgen. De Knesset, het parlement van Israël, is nog met reces tot 8 mei. Zelfs na het aftreden van Silman heeft de oppositie niet de vereiste meerderheid voor een constructieve motie van wantrouwen. Het is nog onduidelijk of de regering zal vallen. Alleen in dat geval zouden nieuwe verkiezingen nodig zijn.