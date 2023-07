Is Puigdemont terug in Spaanse politiek? ‘Lonesome cowboy uit Waterloo was helemaal vergeten’

Na een onverwachte verkiezingsuitslag zijn de sleutels voor een nieuwe regering in handen van een onverwachte kingmaker. Wil de Catalaanse separatist Carles Puigdemont in zee gaan met de socialistische partij van huidig premier Pedro Sánchez?

‘De laatste jaren werd Puigdemont eigenlijk vergeten”, zegt historica Sarah De Vlam, die vorig jaar Het Catalaanse labyrint publiceerde. “Hij zat als een lonesome cowboy in België, terwijl in Catalonië het leven verderging. Maar zijn impact op zijn partij blijft wel heel groot.”

Die invloed zal hij de volgende dagen en weken kunnen aanwenden, want de Spaanse kiezer heeft de kaarten vooral in het voordeel van zijn partij Junts per Catalunya gelegd. Voor de stembusgang was de verwachting dat een rechts blok aan de macht zou komen, maar dat haalde geen meerderheid. Een coalitie van de twee grootste partijen – het linkse PSOE samen met de rechtse Partido Popular – is ook uitgesloten. Omdat de coalitie van de huidige premier Sánchez net drie zetels tekortkomt om verder te regeren, komt nu Junts in beeld om hem uit de nood te helpen.

Ook Miriam Nogueras, kopvrouw van Puigdemonts partij Junts per Catalunya, besefte dat toen ze zondagavond glunderend speechte over het verkiezingsresultaat. Nogueras stond met een zichtbaar genoegen achter het spreekgestoelte en zette meteen de toon voor hoe de onderhandelingen zouden verlopen. “Wij gaan Sánchez geen president maken in ruil voor niets”, sprak ze. “Onze prioriteit is Catalonië. Niet de bestuurbaarheid van de Spaanse staat. Wij zullen geen millimeter opschuiven.”

Puigdemont, de voormalige minister-president van Catalonië, staat zo weer helemaal in de spotlights van de Spaanse politiek als mogelijke kingmaker. Misschien wordt het lot van de volgende Spaanse regering dan wel in Waterloo bepaald, waar Puigdemont al sinds 2017 verblijft.

Waterloo

Puigdemont vluchtte naar België omdat het Spaanse gerecht zijn poging om Catalonië naar de onafhankelijkheid te leiden als illegaal beschouwt. In 2017 organiseerde zijn regering een referendum en riep het Catalaanse parlement eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Puigdemont probeerde uit de handen van het Spaanse gerecht te blijven door in 2019 een zitje te bemachtigen in het Europees Parlement.

Dat zou hem juridische onschendbaarheid opleveren. Maar deze maand verloor hij een beroepsprocedure, waardoor hij die immuniteit definitief kwijt is. Maandagmorgen werd Europarlementslid Clara Ponsatí in Barcelona gearresteerd. Zij was een minister in de regering van Puigdemont, die samen met hem en collega-minister Antoni Comín naar België vluchtte.

Tegelijk met haar arrestatie vaardigde het Spaanse gerecht ook opnieuw een aanhoudingsbevel uit tegen Puigdemont. Die vatte de hele situatie op Twitter heel treffend samen. “De ene dag ben je beslissend om een Spaanse regering te vormen”, schreef hij. “De volgende dag beveelt Spanje jouw arrestatie.”

Gonzalo Boye, Antoni Comin I Oliveres, Carles Puigdemont en Clara Ponsati. Beeld BELGA

Puigdemont moet ook beseffen dat de huidige verkiezingsuitslag hem opties geeft. Als Sánchez een nieuwe regering wil met zijn partij erin, dan moet er over deze juridische vervolging een hartig woordje gesproken worden. “Misschien kan hij een deal maken met Sánchez”, zegt Victor Gavin, professor hedendaagse geschiedenis aan de Universiteit van Barcelona. “Puigdemont zou dan een regering kunnen steunen als Sánchez hem in ruil gerust laat in België.”

Junts stuurde daar daags na de verkiezingen trouwens al op aan. Voor de partij moeten de gesprekken om toe te treden tot een coalitie gaan over “amnestie” en “zelfbeschikkingsrecht”. Puigdemont is niet de enige die nog steeds een zwaard van Damocles boven zijn hoofd heeft hangen. De andere ministers die tot zijn regering behoorden, zijn veroordeeld in 2019. Zij zijn ondertussen wel vrijgelaten onder voorwaarden, maar kregen nooit amnestie.

“Voor de partij is dit een belangrijk symbooldossier geworden”, zegt De Vlam. “Maar waar het Junts vooral om te doen is, is een nieuw referendum organiseren. De partij is er nog steeds van overtuigd dat het op die manier de onafhankelijkheid van Catalonië kan binnenhalen.”

Terug naar 2017

Voor de partij is de tijd volgens Sarah De Vlam stil blijven staan in het jaar 2017, toen de onafhankelijkheid schijnbaar binnen handbereik lag. Maar sindsdien is de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging behoorlijk afgebrokkeld en vormt ze niet meer de dominante stem in de regionale politiek.

“De voorbije jaren hebben de beide Catalaanse onafhankelijkheidspartijen, Junts en ERC, heel wat kiezers verloren”, zegt ook Gavin. “Ik denk niet dat mensen het narratief nog geloven dat het mogelijk is om via onderhandelingen met Spanje de onafhankelijkheid te bekomen.”

De twee partijen hebben trouwens door deze verkiezingen zitjes verloren in het Spaanse parlement. Junts verloor er een, terwijl zijn linkse tegenhanger ERC er zeven kwijtspeelde. Het uiteindelijke verkiezingsresultaat geeft Junts wel weer gelegenheid om over de onafhankelijkheid te dromen.

Maar dit maakt het juist moeilijk voor Sánchez om een coalitie met hem te smeden. Zal Sánchez, die nu al het verwijt krijgt met Baskische separatisten samen te werken, wel met Junts willen regeren? “Junts zal eisen stellen die Sánchez nooit kan accepteren”, zegt De Vlam. “Volgens mij gaan we over enkele maanden gewoon naar nieuwe verkiezingen.”