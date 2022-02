Ineens spreekt bondskanselier Scholz in Moskou klare taal over de Oekraïne-crisis

Na weken kritiek geoogst te hebben met weifelend optreden inzake de Oekraïne-crisis, heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dinsdag in Moskou klare taal gesproken. ‘Het is onze verdomde plicht om te verhinderen dat dit escaleert.’

Scholz sprak zijn woorden op een gezamenlijke persconferentie met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, na een gesprek dat korter duurde dan de ingeplande vier uur. Poetin zei dat er nog altijd een vreedzame weg uit de Oekraïne-crisis is. “Natuurlijk willen wij geen oorlog in Europa”, aldus Poetin. “Daarom hebben wij voorstellen tot onderhandelingen gedaan, die zouden moeten resulteren in gelijke veiligheid voor iedereen, inclusief ons land.”

Scholz, die vaak omschreven wordt als houterig en wat emotieloos, uitte zich in aanzienlijk krachtiger termen. “Voor mijn generatie is een oorlog in Europa ondenkbaar geworden”, zei de bondskanselier. “Het is onze verdomde plicht en opdracht als regerings- en staatshoofden om te verhinderen dat het in Europa opnieuw tot een oorlogssituatie escaleert.”

De bondskanselier uitte ook zijn zorgen over het verbieden van de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial, en riep de Russische regering op de sluiting van het Moskou-bureau van Deutsche Welle ongedaan te maken. De Duitse media-organisatie verloor deze maand haar Russische vergunning, nadat Berlijn de Russische zender Russia Today op zwart had gezet wegens het ontbreken van een vergunning.

Lankmoedige opstelling Scholz leverde hem forse kritiek op

De Duitse bondskanselier heeft de afgelopen weken forse kritiek te verduren gehad, zowel van bondgenoten als in eigen land. Vooral vanuit de VS klinkt de klacht dat Duitsland zich gedwee opstelt tegenover Moskou en zo de Westerse eenheid verzwakt. Terwijl de VS en Groot-Brittannië antitankraketten naar Oekraïne vlogen, blokkeerde Duitsland een wapenlevering van de Navo en verbood het Estland om uit Duitsland afkomstige artillerie aan Oekraïne te verkopen. Over sancties in geval van Russische agressie bleef Duitsland vaag.

In eigen land lag Scholz eerder deze maand zwaar onder vuur, omdat hij zich tijdens de crisis nauwelijks had laten zien. Vorige week maandag trof de bondskanselier in Washington de Amerikaanse president Joe Biden, maar vermeed daarbij angstvallig het noemen van Nordstream 2. Deze omstreden gaspijpleiding verdubbelt de capaciteit voor directe aardgas-export vanuit Rusland naar Duitsland en andere Europese landen.

Poetin (links) en Scholz aan de inmiddels befaamde tafel in het Kremlin. Beeld AFP

Nordstream omzeilt bestaande leidingen die via Oekraïne lopen, waardoor Kiev forse inkomsten misloopt en kwetsbaar is: Moskou kan de kraan dichtdraaien. De VS eisten dat Duitsland beloofde de pijplijn niet in gebruik te nemen als Rusland Oekraïne zou aanvallen. Scholz hield het echter bij herhaalde beloften dat het westen eensgezind was over maatregelen tegen Russische agressie, zonder concreet te benoemen wat die zouden zijn. Ondertussen hamerde Scholz op het belang van dialoog en diplomatie.

Dinsdag noemde Scholz de pijpleiding voor het eerst bij naam, al zei hij niets over het afsluiten daarvan ingeval van een Russische aanval op Oekraïne. “Volgens mij weet iedereen precies wat ons dan te doen staat”, aldus Scholz.

Rusland zegt deel militairen terug te trekken

Eerder op dinsdag zei Rusland dat het een deel van zijn militairen aan de Oekraïense grens terugtrekt. Terwijl het Westen een aanval op Oekraïne vreest, houdt Rusland vol dat haar 130.000 militairen en grote hoeveelheden materieel slechts voor oefeningen aanwezig zijn aan de Oekraïense grenzen. Nu die oefeningen beginnen af te lopen, keren de eerste eenheden terug naar hun bases, aldus het Kremlin. “Een goed teken”, zei Scholz.

In het Westen heerst flinke scepsis over de Russische terugtrekking. Oekraïne, de VS, en het Verenigd Koninkrijk waarschuwden dinsdag dat zij nog geen aanwijzingen hebben van een significante afbouw. Navo-chef Jens Stoltenberg zij dat er voorzichtige hoopvolle geluiden klinken, maar zag evenmin bewijs van daadwerkelijke “de-escalatie op de grond”. Bovendien laten Russische eenheden vaak materieel achter na oefeningen, aldus Stoltenberg, zodat ze snel weer kunnen hergroeperen.