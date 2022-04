India is niet van plan Rusland te boycotten, integendeel

Sancties moeten Rusland pijn doen, maar buiten het Westen zijn er weinig landen die eraan mee willen doen. Zo ook India: het land kan het zich niet veroorloven zich van Moskou af te keren.

De Verenigde Staten zijn niet blij met de afzijdige Indiase opstelling inzake de oorlog in Oekraïne. Eerder noemde de Amerikaanse president Joe Biden het Oekraïne-standpunt van New Delhi ‘wat zwakjes’, en vrijdag haalde Witte Huis-medewerker Mira Rapp-Hooper opnieuw voorzichtig uit: “India’s positie in de huidige crisis is onbevredigend, om het zacht uit te drukken, maar ook compleet te verwachten.” Daarmee refereerde zij aan de economische en militaire banden tussen India en Rusland.

De Indiase krijgsmacht is grotendeels afhankelijk van Russische militaire contracten. Naar schatting 70 procent van al het Indiase materieel is afkomstig uit Rusland, variërende van tanks tot straaljagers. India kan niet zomaar de relatie met Rusland verbreken of verstoren, zonder dat de levering van materieel en reserveonderdelen voor zijn voertuigen en straaljagers in gevaar komt. India heeft onlangs, tot grote ergernis van de VS, ook een deal gesloten met Moskou over de levering van S-400-raketten – een van de meest geavanceerde luchtafweersystemen ter wereld.

India kan het zich niet permitteren om van leverancier te veranderen, omdat zo’n proces jaren duurt (straaljagerpiloten kunnen bijvoorbeeld niet zomaar van toestel wisselen) en het land twee vijanden als buur heeft, die tegelijkertijd ook kernmachten zijn: Pakistan en China. Met China kwam het afgelopen zomer zelfs tot een militaire confrontatie aan de grens. Weinig kans dus dat India onder Amerikaanse druk zich zomaar afwendt van Rusland.

India ziet juist kansen

Bovendien heeft India, dat de op twee na grootste energieverbruiker ter wereld is, ook Russisch gas en olie nodig voor zijn enorme bevolking. India weet dat er weinig alternatieven zijn voor Russische energie en dat de Amerikanen het tekort nooit kunnen opvullen. India ziet juist kansen bij deze crisis en koopt gretig Russische olie in nu de prijzen daarvan onder druk van de westerse sancties laag zijn. Zo kocht het Indiase Nayara Energy, dat deels Russisch is, vorige week 1,8 miljoen vaten Russisch olie.

Het Westen kan weinig uitrichten om India van strategie te doen wijzigen; sancties tegen India zouden ertoe kunnen leiden dat het land nog verdere aansluiting zoekt bij Rusland, waardoor het sanctie- en isolatiebeleid tegen Rusland juist wordt ondermijnd. Bovendien heeft het Westen (de VS voorop) India hard nodig om China in te dammen. Rapp-Hooper hield het vrijdag bij een dringend advies. India moet volgens haar nadenken over hoe het mogelijk ‘Russische (militaire, red.) systemen kan vervangen’.

China, dat net als India goede banden heeft met Rusland en daarvoor flinke kritiek krijgt van het Westen, probeert ondertussen gemene zaak te maken met India. De Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi vloog vorige week naar India met als doel de betrekkingen te normaliseren.

“De hele wereld zal opletten als China en India hand in hand werken”, aldus de opgetogen Wang. Zijn Indiase ambtsgenoot, Subrahmanyam Jaishankar, temperde het enthousiasme en zei dat eerst het grensgeschil moet worden opgelost voordat er over normalisering van de relaties gepraat kan worden.