‘In zijn hoofd is het rond’: waarom de deur van Jean-Marie Dedecker platgelopen wordt

Waagt Jean-Marie Dedecker de sprong? Al weken hangt de doorstart van Lijst Dedecker in de lucht. En in drie provincies liggen al volledige lijsten klaar. ‘Met Lijst Dedecker over de kiesdrempel springen zou óók een fantastische laatste ronde zijn.’

“In zijn hoofd is het rond”, klinkt het bij een insider: de doorstart van Lijst Dedecker is nakende. Aanvankelijk werd gemikt op een officiële lancering rond 1 september, maar die datum is intussen enigszins verdaagd. Wellicht komt de aankondiging er tussen de Septemberverklaring van de Vlaamse regering en de start van het federale politieke werkjaar, om zo maximaal te profiteren van de schijnwerpers die op de Wetstraat gericht staan.

Tenminste, áls de aankondiging er komt. Niet iedereen in kamp-Dedecker is ervan overtuigd dat alles in kannen en kruiken is. De tijd om te beslissen is gekomen, want met de start van het politieke werkjaar zijn ook de verkiezingscampagnes uit de startblokken geschoten. Maar Jean-Marie Dedecker heeft tegenover zijn intimi nog steeds niet aangegeven dat Lijst Dedecker inderdaad nog eens naar de stembus trekt.

De twijfels in het hoofd van Dedecker zijn reëel. Op zijn 71ste wil hij zijn carrière in schoonheid afsluiten. Bijvoorbeeld met een laatste termijn als burgemeester van Middelkerke. “Met Lijst Dedecker over de kiesdrempel springen zou óók een fantastische laatste ronde zijn. Maar de kans bestaat dat het op een mislukking uitdraait. Dat is heel moeilijk in te schatten”, klinkt het in zijn entourage.

Ook over de naam is nog niets definitief beslist. Lijst Dedecker heeft het voordeel dat het al een bekend merk is. Een andere naam is mogelijk als een belangrijk figuur zich wil aansluiten maar geen zin heeft om onder de vlag ‘Dedecker’ te varen. Maar, zo is de inschatting binnen de LDD-kern: een nieuw merk lanceren op minder dan een jaar voor de verkiezingen is riskant en kost veel geld.

Sinds De Morgen begin juli berichtte over de mogelijke doorstart van LDD heeft Dedecker in ieder geval uitgebreid de tijd genomen om zijn kansen op succes in te schatten én te vergroten. Dedecker ging met plezier in op iedere interviewvraag, en praat vrank en vrij over zijn strategie: net voldoende stemmen halen om de smeerolie te kunnen zijn in een mogelijke coalitie tussen N-VA en Vlaams Belang.

Geen caractériels

Een groep medestanders - zoals Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans, zoon Dimitri Dedecker en ondernemer Rudi De Kerpel - hield zich intussen bezig met een flinke screening van iedereen die zich aanbood om de lijsten te vullen. Want de groep is er beducht voor om het bedevaartsoord te worden voor uitgerangeerde caractériels en politieke gelukzoekers die enkel voor eigen gewin willen meesurfen op golven uit Middelkerke.

Her en der circuleerden de voorbije weken al relatief bekende namen met wie concrete gesprekken gevoerd worden. Marc Van den Bussche, de flamboyante burgemeester van Koksijde, is er een van. Veerle Wouters, die destijds samen met Hendrik Vuye misnoegd N-VA verliet, zou eveneens interesse getoond hebben. En ook hoogleraar Herman Matthijs draaide mee in de geruchtenmolen - al ontkent hij aan De Morgen formeel betrokken te zijn bij de plannen rond LDD.

In minstens drie provincies heeft Lijst Dedecker vandaag al voldoende valabele kandidaten om Vlaamse én federale kieslijsten te vullen: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, en Vlaams-Brabant. Naar verluidt is die interesse voor Dedecker een belangrijke reden om over enkele weken toch maar de sprong te wagen.

“Maar kandidaten zijn iets anders dan politiek gewicht”, waarschuwt Ignace Vandewalle, persoonlijk medewerker van Dedecker. “Peter Reekmans zal in Vlaams-Brabant ongetwijfeld genoeg mensen op de lijsten krijgen. Maar wegen die ook zwaar genoeg om op te boksen tegen kanonnen als Theo Francken, Koen Geens of Mohamed Ridouani? Dat betwijfel ik.”

Op de koffie

In de Wetstraat worden de plannen van Dedecker niettemin met grote zenuwachtigheid afgewacht. Afgaande op de peilingen is de kans groot dat Vlaams Belang op Vlaams niveau een verpletterend resultaat neerzet. Als N-VA dan enigszins een aanvaardbaar resultaat haalt en LDD ook nog eens over de kiesdrempel springt, liggen er voor de rechtse partijen interessante scenario’s op tafel.

Niet verrassend dus dat tal van politieke kopstukken dezer dagen op de koffie gaan ten huize Middelkerke. VB-voorzitter Tom Van Grieken ging onlangs persoonlijke poolshoogte nemen. Ook Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) bracht een bezoekje aan de kustgemeente - een jaarlijkse traditie, waarbij mevrouw Dedecker telkens pannenkoeken klaarzet voor Demirs dochter. Naar verluidt werd er gesproken over mogelijke samenwerkingen tussen LDD en N-VA na de verkiezingen. Demir wil daarover geen reactie kwijt, laat ze aan deze krant weten.

Maandag trok N-VA-voorzitter Bart De Wever ook al naar Dedecker. Ook daarover geen commentaar op het hoofdkwartier. “We willen de discretie bewaren bij dit soort contacten”, klinkt het veelzeggend. Schoof in ieder geval mee aan tafel: Dimitri Dedecker, die een centrale rol speelt in de plannen van LDD. Een rol die ook persoonlijke dimensies aanneemt: “Zonder Dimitri zou het niet lukken om Christine, de vrouw van Jean-Marie, te overtuigen”, zegt een betrokkene. “Zij wil graag van haar pensioen genieten als first lady van Middelkerke, zonder een echtgenoot die opnieuw iedere dag ergens aan de andere kant van Vlaanderen moet zijn.”