In het Gent na Termont ligt alles open

Voor het eerst in jaren zijn er geen politieke zekerheden meer in Gent. Daar zorgen het vertrek van stemmenkampioen Daniël Termont én de Optima- en Publipart-affaires voor. De strijd om de stemmen van Termont kan in volle hevigheid losbarsten.

Het kartel sp.a-Groen:

2012: 45,5 %, 69.356 stemmen, 26 zetels (sp.a: 16, Groen: 10)

Wie gaat met de stemmen van huidig burgemeester Daniël Termont (sp.a) lopen? Dat is dé hamvraag in Gent. Termont haalde in 2012 in zijn uppie 45.000 voorkeurstemmen, maar stopt er dus mee. Hij blijft wel lijstduwer en kan wellicht zo nog een aantal stemmen recupereren, maar de rest komt dus ‘vrij’.

Niet alleen het vertrek van Termont zal het kartel voelen, ook de Optima- en Publipart-affaires zijn nog niet vergeten. Superschepen en kandidaat-burgemeester Tom Balthazar (sp.a) moest ontslag nemen toen bleek dat hij als bestuurslid bij Publipart – overigens volledig legaal – hoge vergoedingen had ontvangen.