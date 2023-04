‘In haar plaats zou ik ontslag nemen’: hoe de kwestie-Schlitz de ergernis binnen Vivaldi doet broeien

Binnen de meerderheid broeit de ergernis over het optreden van Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen namens Ecolo. Haar leugen in de Kamer, die ze zelf ontkent, lijkt echter niet tot een echte vertrouwenscrisis te leiden. Hopen de coalitiepartners stilletjes dat Schlitz alsnog zelf opstapt?

De kwestie-Schlitz zet de zenuwen op scherp binnen de federale regering, en ook binnen Ecolo. Een gepland interview van deze krant met de staatssecretaris werd maandagochtend plots geannuleerd, omdat ze haar “verdediging in het parlement en niet in de pers wil voeren”.

Maar dat debat in de Kamer, eerst gepland op woensdag, komt er allicht niet meer. Parlementaire vragen van oppositielid Sander Loones (N-VA) zijn om procedurele redenen geweigerd, omdat de kwestie al het voorwerp was van een eerdere interpellatie. En dus ziet het ernaar uit dat de meerderheid in de Kamer donderdag het belaagde Ecolo-regeringslid het vertrouwen zal schenken.

Sander Loones (N-VA) donderdag tijdens de plenaire sessie in de Kamer. Beeld Photo News

Dat gebeurt wel met lange tanden. “Belastinggeld gebruik je niet voor je eigen logo en promo. Daarbovenop nog liegen is een groot probleem.” Hoewel de meerderheidspartijen afgelopen donderdag nog beslisten staatssecretaris voor Gelijke Kansen Schlitz voorwaardelijk te steunen, wees de passage van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zondag in De zevende dag op de blijvende ergernis binnen de meerderheidspartijen.

De kwestie sleept aan van vorige week, toen bekend raakte dat Schlitz’ persoonlijke logo op tal van projecten prijkte die door de overheid gesubsidieerd worden. Op die manier maakte ze reclame voor zichzelf met publieke middelen, wat verboden is. Hoewel ze eerst volhield dat haar logo daar niet op haar eigen vraag was beland, verontschuldigde ze zich een dag later toch omdat er een fout was gemaakt. Inmiddels bleek dat haar eigen kabinet via een subsidiegids, verstuurd naar de organisaties in kwestie, expliciet vroeg om haar logo’s te vermelden.

Voor N-VA reden genoeg om Schlitz te betichten van een leugen ten aanzien van de Kamer. Ook de rest van Vivaldi leek niet overtuigd van haar onschuld. Voorlopig kreeg ze alleen maar een berisping van de commissie Verkiezingsuitgaven. De vertrouwensstemming werd met een week opgeschoven, naar deze week donderdag.

‘Een onhandigheid’

Schlitz reageerde op Twitter dat “de beschuldigingen die in De zevende dag werden geuit, niet overeen(komen) met de realiteit van de uitwisselingen in het Parlement.” Ze zegt dat ze zich in de Kamer “verontschuldigde voor het gebrek aan waakzaamheid” en dat de kous daarmee dus af is.

Maar daar is alvast haar N-VA-opposant Loones het niet mee eens. Hij preciseert op Twitter de chronologie: in eerste instantie gaf Schlitz enkel “een onhandigheid” toe, pas nadat een journalist de subsidiegids had opgedoken, gaf de staatssecretaris toe dat haar kabinet de praktijk wel degelijk “valideerde”.

Op het kabinet-Schlitz gewaagt men van een heksenjacht. N-VA-Kamerlid Loones zou een mail naar partnerorganisaties van Gelijke Kansen sturen met de vraag of zij ook het persoonlijke logo van Schlitz moesten vermelden.

Toen ze vorige week hun voorwaardelijke steun toezegden, waarschuwden zowel PS als MR wel dat “het minste materiële element dat bevestigt dat zij de waarheid niet heeft gesproken” zou volstaan om de steun in te trekken. Of dat element er is, hangt af van het standpunt. De zone is op zijn minst donkergrijs, en dat irriteert de coalitiepartners.

Timing is daarbij van belang.

Op een moment dat ‘de politiek’ al in een slecht daglicht staat, komt deze affaire erg ongelegen. Dat het uitgerekend een Ecolo-vertegenwoordiger, altijd klaar met ethische lessen, is die minstens de indruk wekte de Kamer niet spontaan de ware toedracht te gunnen, verhoogt de tegenkanting. “Groen en Ecolo zijn altijd de eersten om het over politieke vernieuwing te hebben”, klinkt het kritisch bij Vooruit. “Maar nu hebben ze het probleem continu geminimaliseerd.”

“De komende dagen zullen belangrijk zijn”, klinkt het bij een andere meerderheidspartij. “Schlitz zal echt wel met de juiste uitleg moeten komen. Want door een aantal essentiële punten in de schaduw te zetten, heeft ze in elk geval niet gereageerd zoals het moet als staatssecretaris.”

Schuldbesef

Ook elders valt te horen dat enig schuldbesef gepast zou zijn. De consensus blijft evenwel dat deze kwestie geen regeringscrisis waard is. De kans dat de Vivaldi-partijen zelf haar ontslag eisen als er niets nieuws opduikt, is klein. Maar verschillende partijen lijken wel te hopen dat ze zelf tot die beslissing komt. “Het is aan haar en haar partij om te beslissen of ze nog voldoende geloofwaardigheid heeft om aan te blijven”, aldus een hoge Vooruit-bron. “Maar in haar plaats zou ik mijn ontslag indienen.”

Dat gaat Schlitz dus niet doen, behoudens nieuwe onthullingen. Ook zal de staatssecretaris geen extra schuldbesef tonen, aldus haar woordvoerder: “Ik zie niet in waarom. We staan recht in onze schoenen en blijven erbij dat er niet gelogen is. En voor de fout waarover dit gaat, namelijk de verkeerdelijke aanvaarding van een voorstel van onze administratie, heeft de staatssecretaris al meermaals haar excuses aangeboden.”