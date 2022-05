In gesprek met Tom Van Grieken (Vlaams Belang): ‘Conner Rousseau is een opportunist, geen extremist’

Twee jaar voor de verkiezingen speelt Vlaams Belang in de peilingen haasje-over met de N-VA, maar extreemrechts heeft het, net als elders in Europa, niet onder de markt door de connectie met Vladimir Poetin. Toch verschijnt Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken (35) zelfverzekerd op de afspraak, en de – excusez le mot – rode draad in het drie uur durende gesprek blijft zijn droom van een zwart-gele coalitie. Maar daarvoor achten de andere partijen Vlaams Belang lang niet proper genoeg, gezien de islamhaters, klimaatsceptici en Poetin-knuffelaars in de rangen.

Wat is voor u de les van de oorlog in Oekraïne?

Tom Van Grieken: “Dat imperialisme verschrikkelijk is en dat je grenzen moet durven te verdedigen. De moed van de Oekraïners maakt het de Russen heel moeilijk.”

Wat vindt u van de rol van de Amerikanen?

“Zonder de Amerikaanse inlichtingendiensten en de wapenleveringen zouden de Oekraïners al van de kaart geveegd zijn. Maar ze doen ook niks om de situatie af te koelen. Joe Biden zei voor de microfoon dat Poetin weg moest, waarna zijn woordvoerder dat ijlings tegensprak. Biden is een groter gevaar voor de wereldvrede dan Donald Trump.”

Meent u dat?

“Hoeveel oorlogen is Trump begonnen? Barack Obama kreeg de Nobelprijs voor de Vrede terwijl hij oorlogen heeft gestart; Trump wordt gezien als een agressieve zot, maar hij heeft de Amerikaanse troepen uit Syrië weggehaald en vredesgesprekken met Noord-Korea gevoerd. Amerika komt waarschijnlijk als lachende derde uit deze oorlog. Het zeurt bij Europa al lang voor meer defensie-uitgaven. Waar kopen we die wapens? Bij hen. En door onze boycot tegen Russisch gas en Russische olie kunnen zij meer schaliegas leveren. Met die sancties snijden we in ons eigen vlees, terwijl dat géén impact heeft op de agressie van Poetin.”

‘Dat er niet geprovoceerd werd vanuit Oekraïne, klopt absoluut niet. Maar dat mag ik niet meer zeggen’, verklaarde de Mechelse fractieleider en ex-Vlaams Belang-parlementslid Frank Creyelman onlangs.

“Dat is geen partijstandpunt. De enige schuldige is Poetin. Hij zet moslimextremisten uit Tsjetsjenië en Syrië in om Oekraïense burgers te vermoorden. Dat is crapuleus.”

In Het Nieuwsblad zei u: ‘Partijgenoten die nu nog niet doorhebben dat Poetin fout is, houden beter de eer aan zichzelf.’ Moet Frank Creyelman opstappen?

“Waarom? U weet toch wat zijn laatste actie was?”

Hij weigerde een resolutie te steunen die de Russische invasie veroordeelt.

“Nee, hij is met een hulpkonvooi 78 Oekraïense vrouwen en kinderen gaan ophalen om hen hier onderdak te geven. Hij vindt wel dat het Westen slimmer had kunnen zijn door niet aan te dringen op het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Daarom heeft hij zich in de Mechelse gemeenteraad onthouden bij de stemming over die resolutie. My God, een onthouding in de Mechelse gemeenteraad: ik zie het Kremlin al bibberen van de angst!”

Poetin was toch jullie bondgenoot? Zo’n sterke leider die niks moet weten van multicultuur, homorechten en liberalisme. Uw Nederlandse geestesgenoot Thierry Baudet noemde hem ‘een prachtige vent’. En Marine Le Pen moest voor de Franse presidentsverkiezingen 1,2 miljoen verkiezingsaffiches vernietigen waarop ze met Poetin poseerde. Pijnlijk, toch?

“Marine Le Pen heeft 43 miljoen stemmen gekregen: zo pijnlijk vond de kiezer het dus niet. In de aanloop naar de verkiezingen poseren alle kandidaten met de groten der aarde, om te tonen hoe presidentieel waardig ze zijn. Die foto met Poetin was ongelukkig, maar de radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon had ook een probleem met zijn Poetin-sympathie.”

Filip Dewinter noemde Poetin eind januari ‘een bondgenoot, geen vijand’ en pleitte vaak voor een radicaal-rechtse Euraziatische unie van Vladivostok tot de Noordzee. Dat is toevallig ook de droom van het Russische regime. Dat steunt radicaal-rechtse partijen om de Europese Unie te destabiliseren.

“Toch zitten veel radicaal-rechtse partijen nog steeds in het NAVO-kamp, al was de oorlog in Syrië een keerpunt. Daar heeft Rusland de terroristen van IS wél met wortel en tak uitgeroeid. Het Westen bestreed IS in Irak, maar wilde het werk niet afmaken in Syrië, waardoor president Assad alleen nog bij Poetin terechtkon. Het is geen toeval dat de Syrische minderheden ook de kant van Assad hebben gekozen: zij wisten dat een islamitische staat duizend keer erger zou zijn voor hen.”

Vergeet u niet dat Poetin daar vooral de Syrische burgerbevolking heeft uitgemoord met dezelfde bombardementen als in Oekraïne?

“Heel verfijnd gingen ze niet te werk, maar wat deden onze leiders? De IS-terroristen naar Europa terughalen, terwijl daar geen draagvlak voor was. Assad is een massamoordenaar, van zo iemand kun je geen toffe peer maken. Maar hij was een objectieve bondgenoot om IS te verslaan.”

Filip Dewinter ging twee keer op de koffie bij die massamoordenaar. Vindt u dat oké?

“Hij was daar niet om de daden van Assad goed te praten. Hoeveel slachtoffers heeft IS hier gemaakt? Tweeëndertig doden en driehonderd gewonden in Brussel. Tientallen aanslagen op Europees grondgebied. En niemand deed iets, behalve Assad en Poetin. Wij denken te vaak in termen van goeden en slechten. Zo werkt geopolitiek niet. Je moet soms kiezen voor degene die je belangen het best dient, ook al is dat een smeerlap.”

En Poetin diende uw agenda. Daarom dweepte minstens een deel van uw partij met hem.

“(boos) Dat is níét waar! Hebt u bewijzen van persmededelingen waarin we ons achter Poetin scharen?”

Filip Dewinter vond, net als Marine Le Pen, dat we uit de NAVO moeten stappen. Ook u twijfelde hardop.

“Marine Le Pen zei dat Frankrijk uit het militaire commando van de NAVO moet stappen, niet uit de NAVO zelf. Maar we moeten wel kritisch blijven. Turkije is ook lid van de NAVO: als Erdogan wordt aangevallen, moeten wij Belgische troepen naar Turkije sturen. Vindt u dat normaal?”

Dat is geopolitiek, meneer Van Grieken. Dat land dient onze belangen.

“(lacht) Die liggen echt niet in Ankara. Maar welk pro-Russisch standpunt kent u van ons?”

In 2013 hielden de Europese radicaal-rechtse partijen een meeting in Turijn, waar ze afspraken om met Rusland samen te werken. Gerolf Annemans was daar, net als Viktor Zoebarov, een parlementslid van Verenigd Rusland, de partij van Poetin. Sommige partijen krijgen ook financiële ‘leningen’ uit Rusland.

“De mijne niet. En die meeting was van voor mijn tijd, ik weet er niks over. Is dat het enige wat u hebt?”

In 2014 trok Frank Creyelman samen met Jan Penris en Christian Verougstraete naar de Krim om het nepreferendum over de Russische annexatie te legitimeren.

“Die frats hebben wij ten stelligste veroordeeld. U vindt daar berichten genoeg over. Frank Creyelman stond daarna niet meer op onze lijst. Ook de anderen werden niet meer herverkozen. Dat is toch duidelijk? Ik heb de bezetting van de Krim of Donbas nooit vergoelijkt.”

Over die annexatie zei u in Knack dat ‘de bordjes in evenwicht hangen’. Wat bedoelde u dan?

“Dat geopolitiek een spel is van imperialistische grootmachten. Wij kijken daar onbevangen naar en stellen ónze belangen voorop. Soms vallen die samen met het Oosten, soms met het Westen.”

Frank Creyelman pendelt al sinds 2006 tussen België en Rusland om Poetin te bewieroken. In de Russische staatsmedia noemde hij zichzelf de man die ‘alle rechtse partijen de bocht naar Rusland deed maken’.

“Dat deed hij niet als mandataris van het Vlaams Belang.”

Ook andere VB’ers, zoals Johan Deckmyn, Anke Van dermeersch en Erik Tack, zijn naar Moskou getrokken.

“Je mag toch nog ergens naartoe gaan? Bart De Wever is ook naar Rusland gegaan.”

Een handelsmissie is toch iets anders dan Poetin gaan legitimeren met politieke bezoekjes? U gaf ook interviews aan Russia Today.

“Dat is jaren geleden, maar als een medium mij vraagt, geef ik mijn mening. Ik geef ook interviews aan Humo. Wat zegt dát over mij? (hilariteit) Dat weegt toch allemaal te licht om ons weg te zetten als vriendjes van Poetin?”

Waarom heeft u dan gezegd dat ‘we ons grandioos vergist hebben in Poetin’?

“Maar de hele wéreld heeft zich in hem vergist! Iedereen dacht dat Rusland was veranderd na de implosie van de Sovjet-Unie. Helaas blijft het een agressief land dat zijn macht met alle geweld wil uitbreiden. Daarin lijkt het hard op Amerika.”

Toen uw partijleden hem een bondgenoot noemden, had Poetin de Krim al geannexeerd, vlucht MH17 uit de lucht geschoten, journalisten vergiftigd, oppositieleden opgesloten, vrije media onmogelijk gemaakt en betogingen uit elkaar laten knuppelen.

“Wij hebben daar nooit voor geapplaudisseerd. Maar als je niet meer over geopolitiek kunt praten met mensen die vreselijke dingen doen, dan stopt alles. Dan kun je ook geen relaties meer onderhouden met China en Saudi-Arabië. Waarom vraagt u niets over diamant? Bart De Wever vindt dat we Rusland moeten boycotten, maar niet hun diamant. Elf miljoen Belgen verarmen door de boycot van Russische olie en Russisch gas, en zoveel mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen, maar voor enkele tientallen diamantairs maakt hij een uitzondering. Schijnheilig!”

Valse asielzoekers

Toen de oorlog uitbrak, vond u dat we ‘onze harten en grenzen moesten openstellen voor onze Oekraïense broeders’. Waarom voor hen wel en niet voor Syriërs en Afghanen?

“Onze lijn is consequent: vluchtelingen moet je opvangen in de eigen regio. In het geval van Oekraïne zijn wíj de regio. Maar het moet wel haalbaar en betaalbaar blijven. In het begin ging het over 200.000 Oekraïners. Gelukkig loopt het niet zo’n vaart, want dat is te veel, zeker als je opvangcentra tjokvol zitten met gelukzoekers uit de hele wereld. Met hetzelfde budget voor één vluchteling kun je er in Oost-Europa vier opvangen. Daarom stelden we voor om Hongarije, Polen en Roemenië financieel te steunen. Dat is efficiënter.”

Waarom maakte u in het parlement een onderscheid tussen goede en slechte migranten?

“Er bestaan geen goede of slechte migranten, wel echte en valse asielzoekers. In 2015 werd 60,7 procent van de asielaanvragen in België erkend, in 2020 34 procent. Dat betekent dat twee derde misbruik maakt van de procedure. Wie wegvlucht uit Syrië, reist door verschillende veilige landen: Turkije, Griekenland, de Balkan, Oostenrijk… Als die dan toch hier belandt, zijn de redenen misschien eerder van economische aard. Voor economische migratie bestaan procedures. Gelieve die te volgen, in plaats van onze asielprocedure te overbelasten. Ons voorstel is: als je hier illegaal een asielaanvraag probeert in te dienen, vervalt het recht op asiel.”

U had het ook over de dappere Oekraïners die hun grondgebied verdedigen, en laffe Syriërs en Afghanen die er meteen vandoor gaan. Premier De Croo reageerde met ‘plaatsvervangende schaamte’.

“Ik schaam me ook voor zijn beleid. Maar tijdens het conflict in Syrië kwamen vooral jonge mannen naar hier. Vanuit Oekraïne zien we vooral vrouwen en kinderen. De Oekraïense mannen verdedigen daar hun land.”

Is er geen verschil tussen een oorlog tussen twee landen en een burgeroorlog waarin een dictator zijn volk uitmoordt?

“Waarom zou je in een burgeroorlog niet kunnen vechten voor je volk, familie en principes? Noem mij een gentleman, maar ik vind het raar dat je je vrouw en kinderen achterlaat in zo’n gewelddadige burgeroorlog.”

U wilt meer geld investeren in de opvang van vluchtelingen in het Midden-Oosten. Maar Turkije, Libanon en Jordanië vangen al miljoenen vluchtelingen op. Dat destabiliseert die landen.

“En u denkt dat het verzadigingspunt in Borgerhout en Molenbeek niet is bereikt? Vraag maar aan Conner Rousseau.”

Wij nemen jaarlijks maar 40.000 nieuwkomers op.

“Het leeuwendeel wordt inderdaad opgevangen buiten de Europese Unie, maar we moeten meer geld steken in de verbetering van de leefomstandigheden in die vluchtelingenkampen. Dat is nuttiger dan het zoveelste klimaatproject van Meryame Kitir (staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, red.) in Afrika.”

Uw partij doet minnetjes over het klimaatprobleem. Vreest u geen stroom klimaatvluchtelingen als delen van Afrika onleefbaar worden?

“Als men het statuut van klimaatvluchtelingen zou erkennen, betekent dat het einde van het asielrecht. Dan ga je mensen collectief asiel geven op basis van het klimaat in hun land, terwijl asiel een individueel recht is.”

Wat zou u doen, als boer in Niger die al twee jaar geen druppel water heeft gezien?

“Hij kan migreren als economische migrant. Daar zijn legale wegen voor. Maar je mag het asielrecht, dat bescherming biedt tegen oorlog en vervolging, niet misbruiken om financiële redenen.”

U wordt eind dit jaar voor de tweede keer vader. Bent u niet bang voor de opgewarmde vuilnisbak waarin uw kinderen moeten opgroeien?

“Ik maak me zorgen over ons milieu in het algemeen. De klimaatverandering ontken ik niet, maar we moeten onszelf niet geselen: onze impact is piepklein. Zelfs als alle Vlamingen morgen beslissen om nooit nog met de auto te rijden of te vliegen, lost dat niks op. Met een streng klimaatbeleid jagen we onze bedrijven weg. Ik ga binnenkort zonnepanelen op mijn dak leggen: weet u wat dat kóst?”

Weet u wat dat opbrengt? Een rendement van minstens 7 procent, zelfs zonder digitale teller. Minstens tien keer meer dan op een spaarboekje.

“Maar je moet die 10.000 euro wel eerst kunnen betalen. Veel mensen kunnen dat niet. Ze zijn bezorgd over het klimaat en het milieu, maar alleen de happy few kunnen warmtepompen en Tesla’s kopen.”

Welk klimaatbeleid krijgen we als u in 2024 in de Vlaamse regering stapt? Gaat u alle windmolens afbreken, zoals Marine Le Pen heeft aangekondigd?

“Nee. Wij schieten geen enkele energiebron af, maar ze moet betaalbaar, betrouwbaar en beter voor het milieu zijn. Kernenergie komt daar heel goed uit. Ik wil graag een nieuwe kerncentrale bouwen in Vlaanderen, waar een oude staat. Zonnepanelen en windmolens zijn minder betrouwbaar, maar goed voor het milieu. Van fossiele brandstoffen moeten we af, maar niet door onze bevolking te verarmen.”

Plakkers en homo’s

U steunt de Hongaarse premier Viktor Orbán. Maar is dat geen mini-Poetin? Ook hij holt de rechtsstaat uit, doekt kritische media op en legt de oppositie lam, zoals Vladimir Poetin in zijn beginjaren.

“Die vergelijking is belachelijk! In Hongarije is er een grotere diversiteit in de media dan in Vlaanderen. Hier hebben twee groepen alles in handen: Mediahuis en DPG Media, waar uw blad toe behoort.”

Maar wij staan niet onder staatscontrole, in Hongarije zijn de media een spreekbuis van de regering geworden. Amnesty International meldt dat daar ‘nog amper vrije media bestaan’.

“Hier zijn alle media links of centrumlinks. Kent u één rechtse krant of zender? Of een conservatieve universiteit? In Hongarije is de verscheidenheid groter. Vroeger waren de meeste media er in handen van multinationals als RTL Group. Viktor Orbán heeft hun aandeel verkleind, omdat de media niet meer afhankelijk mogen zijn van buitenlandse belangen. Trouwens, DPG Media krijgt ook miljoenen subsidies voor de postbedeling van de kranten.”

En omdat media subsidies krijgen, staan ze onder staatscontrole? Kunnen we een beetje serieus blijven?

“Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Waarom weigert DPG Media alle Vlaams Belang-advertenties en berichten jullie niet over de WhatsApp-affaire van premier De Croo met een Italiaanse pornoactrice?”

Is dat geen privézaak?

“In het boek De doodgravers van België van Wouter Verschelden zei toenmalig Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten dat de regeringsonderhandelingen werden uitgesteld, omdat De Croo vreesde dat hij te chanteren was. Anders hadden we misschien een jaar eerder een regering gehad. Ik verwacht van politieke redacties dat ze dat uitzoeken, al begrijp ik de schroom om je in zo’n privézaak te moeien. Maar die schroom was er niet bij de N-VA’er Kris Van Dijck! Hij werd als voorzitter van het Vlaams Parlement kapotgemaakt door de media omdat hij naar een escortmeisje was gegaan.

“Viktor Orbán wordt ook verweten dat hij het Hongaarse grondwettelijk hof politiek heeft samengesteld. Waar zitten Yasmine Kherbache (Vooruit), Annemie Turtelboom (Open Vld) en Jean-Luc Crucke (MR)? Bij het Grondwettelijk Hof. Kortom, het Hongaarse regime is niet perfect, maar laten we eerst voor eigen deur vegen.”

De Hongaren en Polen zijn ook niet zo tuk op homo’s. Wat vindt u daarvan?

“Homoseksualiteit is daar niet verboden. Alles is er toegestaan, behalve homohuwelijken en adoptie door homo’s.”

U vergeet de lgbtq-vrije zones in Polen.

“Die zijn opgedoekt (onder druk van de EU, red.). Polen wil geen propaganda voor transgenders in schoolboeken voor zesjarigen. Het vindt seksuele opvoeding een taak van de ouders, niet van de overheid. Dat is conservatief, maar in Warschau voelen homo’s zich veiliger dan in Molenbeek of Qatar.”

Wat als uw zoon op z’n zestiende uit de kast komt?

“Hij mag verliefd worden op wie hij wil.”

En als hij van geslacht wil veranderen?

“Daar moet hij eerst volwassen voor zijn. Ik zal nooit aanvaarden dat hij als minderjarige een hormoontherapie ondergaat. Maar als hij zich gelukkiger voelt als vrouw, zal ik dat respecteren. Desnoods zal ik hem ‘haar’ noemen. Maar hij moet niet verwachten dat de overheid hem op slag als vrouw behandelt. Of dat hij zijn identiteitskaart kan laten veranderen. Of zwangerschapsverlof aanvragen. Ik vind niet dat een recht voortvloeit uit een persoonlijk gevoel. Als ik me morgen 68 jaar voel, heb ik dan recht op een pensioen? Nee toch? Maar voor een geslachtsverandering denken velen daar anders over.”

Mag VB’er Chris Janssens campagne voeren met een foto waarop hij een man knuffelt?

“Ja, maar het zou niet de beste campagnefoto zijn. Je staat beter alleen op zo’n foto.”

Mag hij openlijk zijn seksualiteit beleven?

“Natuurlijk! Eén van de mooiste voorbeelden is Pim Fortuyn, een icoon van radicaal-rechts. Journalisten vroegen hem: ‘Kent u die Marokkaanse jongens eigenlijk over wie u klaagt?’ Waarop Fortuyn: ‘Ja, ik slaap met hen.’ Dweep gerust met een Pride-vlag, maar ik vind dat beperkend: je reduceert jezelf tot je seksuele voorkeur.”

Reduceer je je identiteit dan ook als je met een leeuwenvlag zwaait?

“Het concept ‘volk’ is het DNA van onze partij. Wij zíjn Vlamingen. Maar hetero- of homovlaggen vind ik niet relevant. Mensen zijn meer dan hun seksuele voorkeur of huidskleur.”

Op Twitter maakte u zich recent druk over Hansaplast, dat zwarte en bruine pleisters lanceert. ‘De wereld is gek geworden. Wat is het volgende? Medische wokewindels?’ Wat is er mis met pleisters voor elke huidskleur?

“Ik had op Gopress de zoekterm ‘te wit’ ingevuld en was me aan het opwinden. Het is onvoorstelbaar wat de media allemaal te blank vinden: onze festivals, aula’s, musea, de gezinshulp, de jeugdhulp, het Antwerpse politiekorps, Zwarte Piet, de Gay Pride, het Eurovisiesongfestival… Zelfs de pleisters! Ik word daar zo moe van.”

Het zal u choqueren, maar er is ook bruine en zwarte lingerie.

“Een pleister is medisch materieel. Die hoeft toch niet per se donkerder te zijn? Stel dat ik zou zeggen dat de werkonwilligen en criminaliteitsstatistieken te bruin zijn: het kot zou te klein zijn, omdat ik mensen herleid tot hun huidskleur. Dat kan uiteraard niet. Maar het kan blijkbaar wél als mensen te blank zijn.”

Moet onze diverse samenleving niet op alle niveaus een afspiegeling krijgen? Als minderheidsgroepen ondervertegenwoordigd zijn, is er toch een probleem?

“Waarom? De ideale staat is kleurenblind. Bekwaamheid moet het criterium zijn.”

En gelijke kansen?

“Minderheidsgroepen krijgen hier níét minder kansen. Het is omgekeerd! Als een autochtoon en allochtoon op dezelfde vacature ingaan en ze scoren even hoog voor de toelatingsproeven, gaat de job automatisch naar een allochtoon. Als je je kind wilt inschrijven voor een school, krijg je voorrang als het géén Nederlands spreekt en de moeder van buitenlandse afkomst is. De overheid discrimineert de autochtone Vlaming op een schandalige manier.”

U ontkent dat er allochtonen worden gediscrimineerd op de woning- en arbeidsmarkt, hoewel studies dat voortdurend aantonen?

“Ik geloof niet dat werkgevers discrimineren op huidskleur. Een werkgever kiest altijd voor de bekwaamste kandidaat, anders gaat hij failliet. Maar hoeveel blanken werken er in onze Turkse bakkerijen? Dat vinden we normaal, maar o wee, als een Vlaamse loodgieter uitsluitend met Vlamingen wil werken. Als ik me mijn leven lang krom heb gewerkt voor een appartementje dat ik verhuur, en ik spreek graag Spaans, heb ik toch het recht om voorrang te geven aan sympathieke latino’s? De overheid mag niet discrimineren, een privépersoon wel. U hebt ook gediscrimineerd in uw leven.”

Ah ja?

“Door met één vrouw te trouwen hebt u miljarden andere vrouwen gediscrimineerd. Waar eindigt persoonlijke voorkeur en begint discriminatie? Moeilijke discussie, hè?”

Islamhater

Uit ‘De stemming’, een onderzoek van twee universiteiten in opdracht van de VRT en De Standaard, bleek dat zelfs perfecte migranten nooit tot de club zullen behoren voor 55 procent van de Vlamingen. Zij noemden ‘geboren zijn in Vlaanderen’ een voorwaarde om Vlaming te zijn. 60 procent van uw kiezers vindt zelfs dat je ouders en grootouders uit ons land moeten komen.

“Voor mij is dat geen voorwaarde om onze nationaliteit te verwerven. Maar belangrijker: driekwart van de ondervraagden vindt dat nieuwkomers onze taal en cultuur moeten leren. In Vlaams Belang-taal: aanpassen of opkrassen. Driekwart is het met ons eens! Dan ben ik geen extreemrechtse politicus meer. Extreem zijn politici die de multiculturaliteit bepleiten, zoals Bart Somers en Kristof Calvo.”

Waar plaatst u Conner Rousseau sinds zijn uitspraak over Molenbeek?

“Hij is een opportunist, geen extremist. Molenbeek is verziekt door de socialisten.”

Wat is voor u de conclusie van ‘De stemming’?

“Wij zijn voor kernenergie, we vinden koopkracht belangrijk en we vragen migranten dat ze zich aanpassen, net als de grote meerderheid van de Vlamingen. Wij worden steeds meer mainstream.”

Uit het onderzoek bleek dat de groeimarge van uw partij niet zo groot is. Voor twee derde van de kiezers blijft u te extreem.

“Hoe hoger je score, hoe kleiner je groeimarge. Veel mensen hebben ook een verkeerd beeld van ons.”

Op recente filmpjes van Tom on Tour zien we veel babes en gratis bier. Maakt u gekke toestanden mee?

“Er komen opvallend veel jongeren op af en dat zorgt voor een uitgelaten sfeer. Als ik voor een publiek verschijn, ga ik er meestal van uit dat iedereen tegen mij is. Maar op mijn tournee merk ik dat honderden mensen mijn mening delen.”

Hoeveel borsten hebt u al gesigneerd?

“Ik heb borsten gesigneerd, maar alleen op kledij. Of nee, één keer op een borst zelf, maar dat was helaas bij een man. (lacht)”

Wat is uw doel in 2024?

“De grootste partij worden. Dat geeft ons de kans om mee te besturen.”

Dan moet u, volgens de concurrentie, wel proper zijn. Waarom haalt u dan Dries Van Langenhove binnen en duldt u een islamhater en klimaatscepticus als Sam van Rooy?

“De kiezer oordeelt over onze kandidaten. In 2019 haalden we met Dries en Sam 18 procent.”

De kiezer heeft ook Adolf Hitler en Vladimir Poetin aan de macht gebracht.

“Gaat u Dries nu vergelijken met Hitler?”

Het punt is dat de kiezer zich kan vergissen.

“Als ‘proper’ de maatstaf is, heb ik geen lessen te ontvangen van socialisten met hun Limburgse ziekenfondsschandaal, hun Samusocial- en Agusta-schandalen. Dan heb ik geen lessen te krijgen van Open Vld, met Sihame El Kaouakibi en Karel Pinxten. Maar heeft iemand al gezegd: ‘We regeren niet met de socialisten of liberalen omdat ze corrupte figuren in hun rangen hebben’?”

Sam van Rooy zei in 2020 in ’t Pallieterke: ‘Ik denk helaas niet dat er binnen de democratische rechtsstaat maatregelen zijn die het probleem van de islamisering volledig kunnen oplossen.’ Is dat ook niet extreem?

“Sam heeft het over de niet-erkenning van de islam, zodat je op school geen halalvlees te eten krijgt, niet gescheiden hoeft te zwemmen en geen hoofddoeken achter het loket ziet. Met die zaken ondermijnen onze tegenstanders de democratie. In veel landen zijn partijen als de onze aan de macht geweest: de democratie is daar niet in elkaar gestuikt. Zelfs Donald Trump heeft de democratie niet afgeschaft.”

Het scheelde niet veel, toen hij loog dat de verkiezingen gestolen waren en zijn aanhangers het Capitool bestormden.

“Hij heeft opgeroepen om dat níét te doen, weliswaar te laat.”

Tijdens zijn campagne wees Donald Trump vaak naar de journalisten in de zaal: ‘Daar zitten de vijanden van het volk.’ Sommigen moesten rennen voor hun leven.

“Hoeveel journalisten zijn er in Amerika vermoord? En in West-Europa, door moslimextremisten? Charlie Hebdo, remember?”

En in Rusland?

“Ik verdedig Rusland niet. Onze partij stelt de democratie niet ter discussie. Als wij aan de macht komen, is dat een bewijs dat de democratie werkt.”

Twee jaar geleden tweette Dries Van Langenhove: ‘Ooit zullen Bart De Wever en andere N-VA-toppers die de mainstreammedia met honderden miljoenen per jaar subsidiëren in ruil voor een voorkeursbehandeling, de verantwoordelijkheid voor hun collaboratie met deze volksvijanden niet zomaar ontlopen.’ Gaan zijn troepen straks journalisten en politici oppakken? Wilt u schijnprocessen houden?

“Waarom interpreteert u dat zo agressief? De essentie van democratie is dat je politici ter verantwoording roept. De kiezer zal wel met hen afrekenen. Conner Rousseau riep laatst: ‘We hebben een progressief leger nodig tegen 2024.’ Dacht u toen ook dat hij de kalasjnikovs zou klaarleggen?”

Dries Van Langenhove roept burgers op om wapens in huis te halen en poseert met geweren op foto’s.

“U verwijst naar een foto op een schietstand die bewust werd gelekt uit het onderzoek. Alles wat wij doen, wordt negatief geframed.”

Vindt u journalisten ook vijanden van het volk?

“Absoluut niet. Sommigen zijn onbetrouwbaar, maar dat betekent niet dat geen enkele journalist te vertrouwen is.”

Wat als Van Langenhove wordt veroordeeld?

“(fel) Wat als hij wordt vrijgesproken? Gaan alle media dan hun excuses aanbieden?”

Zal hij vrijgesproken worden?

“In een normale rechtsstaat wel. Dat gaat verdorie over een paar meningsdelicten en een busje pepperspray. Maar intussen heeft het gerecht al zoveel tijd en geld in het onderzoek gestoken dat een vrijspraak een blamage zou zijn. Ik twijfel dus, want er bestáát geen scheiding der machten in dit land. Vraag maar aan Abou Jahjah, die in De Zondag vertelde hoe premier Guy Verhofstadt (Open Vld) destijds in het parlement om zijn arrestatie vroeg.”

Goede komediant

Sneuvelt het cordon sanitaire in 2024?

“Dat hangt van de kiezer af.”

Gaat u nu CD&V-antwoorden geven? Misschien verandert de rechtstreekse burgemeesterverkiezing de zaak.

“Dat kan, omdat je als winnaar twee weken lang het initiatiefrecht krijgt. Maar coalities bij lokale verkiezingen worden lang van tevoren bedisseld door de systeempartijen. Dát is pas een gevaar voor de democratie. Toch voel ik dat een deel van de politieke en journalistieke elite de klik al heeft gemaakt: in 2024 komt Vlaams Belang aan de macht.”

Krijgt u signalen dat de N-VA overweegt om met u een regering te vormen?

“Nee. De N-VA-top is vervreemd van de basis: ze zijn de socialisten aan het opvrijen. Via Vooruit maken ze een bruggetje naar de PS. De basis snapt dat niet.”

Het doel van Bart De Wever is het confederalisme. Dat kan onmogelijk zonder de PS.

“Krijgt hij met de PS ook een rechts migratiebeleid en minder belastingen? Vergeet het. Dat confederalisme is de grootste politieke leugen van de laatste decennia. Voor een staatshervorming heb je een tweederdemeerderheid nodig en minstens 50 procent in beide landsdelen. Daar kom je nooit aan. Nooit!”

Spreekt u nog met Bart De Wever?

“Sinds de onderhandelingen in 2019 niet meer, nee. Met Conner Rousseau gaat hij publiekelijk lunchen, met mij weigert hij elk discreet gesprek.”

Theo Francken roept u op om geen kieslijsten in te dienen voor de federale verkiezingen en u daar achter de N-VA te scharen, aangezien u toch niet wilt onderhandelen met de Franstaligen.

“Dat is een leugen. Dat men ons eens uitnodigt: misschien verrassen we wel. Als het confederalisme niet lukt, moet je van gemeenschap tot gemeenschap onderhandelen. Dan heb je per deelstaat maar 50 procent van de stemmen nodig.”

Geen enkele Franstalige partij wil met u aan tafel.

“Zo werkt een democratie niet.”

In een democratie moet je partners zoeken als je geen 50 procent haalt. Met wie wilt u federaal regeren?

“De oplossing ligt niet meer op het federale niveau. Alles zit daar vast.”

Dan heeft Theo Francken dus toch gelijk?

“Theo Francken zit met de poepers. Zijn oproep werd in de Franstalige pers ondergebracht in de categorie ‘humor’.”

Maar wat is uw federale strategie? Eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen? Bart De Wever vindt dat politiek voor kindjes.

“Zo gaat het toch altijd in een scheiding? Je legt een soevereiniteitsverklaring af en daarna kijk je hoe je dat kunt regelen. Bart De Wever noemt dat chaos en revolutie, maar stiekem willen veel N-VA’ers precies hetzelfde.”

De Catalanen hebben het gedaan: het gevolg wás chaos en revolutie.

“En hoeveel N-VA’ers supporterden voor de Catalanen? Zij zijn een minderheid in Spanje, de Vlamingen een meerderheid in België. De kans is klein dat Elio Di Rupo ons in de bak komt draaien. Ons voorstel is realistischer dan die quatsch over confederalisme.”

Hoe verliepen de onderhandelingen over een Vlaamse regering met formateur De Wever in 2019?

“Zeer correct. Maar we kwamen zes zetels tekort en de derde partner haakte af, ook al is er een goede poging ondernomen. Bart De Wever gaf ons een aanbodtekst als startbasis voor de onderhandelingen. Wij hebben die aanvaard. Ik vermoed dat Open Vld en CD&V daarna ook ja zeiden. Maar toen ze vernamen dat wij hadden ingestemd, was het kot te klein. Gwendolyn Rutten riep hysterisch dat ‘extreemrechts de pen had vastgehouden’. CD&V heeft het volgens mij wél ernstig overwogen, maar het zou de partij gespleten hebben.”

Bij de N-VA was er ook grote verdeeldheid.

“Als de top had gezegd dat ze ervoor zouden gaan, was de basis gevolgd.”

Maar de top was zwaar verdeeld. Heeft Bart De Wever gezegd dat hij met u wilde besturen?

“Waarom heeft hij ons anders een aanbodtekst voorgelegd? Dan zou hij een geweldig goede komediant zijn.”

U leidt een controversieel bestaan in de marge van de politiek. Waarom doet u wat u doet?

“Omdat ik geboren ben in de Carnotstraat. Ik heb de voor- en nadelen van de multiculturele samenleving aan den lijve ondervonden. Mijn school, het Sint-Jan Berchmanscollege, is kapotgegaan aan de diversiteit. Linkse leerkrachten leerden me dat anderen trots mochten zijn op hun cultuur, maar ík niet op de mijne. Ze gebruikten hun machtspositie om één partij te demoniseren. Dat was de katalysator. Voor mij is nationalisme pure liefde voor mijn volk. Ik wil dat beschermen, zoals mijn gezin. Ik hoop dat mijn kinderen later nog kunnen leven op een plek die ik als Vlaanderen beschouw. Het zal anders zijn, maar ik wil wel dat er iets van overblijft.”

