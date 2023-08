In Brussel is iedereen bevoegd maar is niemand verantwoordelijk

Na lang aarzelen van de burgemeester, de gewestminister en de minister-president trekt uiteindelijk de federale regering het onder controle brengen van de crackcrisis in Brussel maar naar zich toe. Eindelijk. Maar waarom voelen Brusselse politici zich niet verantwoordelijk?

Een bevriende caféhouder vertelde me laatst dat hij op het terras, waar we op dat moment gemoedelijk samen zaten, weleens een verslaafde crackroker moet wegsturen. Zulk even problematisch als openlijk gebruik van een harde, verslavende drug als crack is ook naar Brusselse normen ongewoon. Of dat was het tot voor kort, want de crackproblematiek groeit snel, zoals reportages in alle mogelijke media intussen hebben geïllustreerd. Met immense impact op de gezondheid van de betrokkenen, maar ook op de veiligheid en samenhorigheid in de stad.

Vele ogen kijken naar de gespannen situatie rond de grote stations Brussel-Zuid en Noord, maar ook op de metrolijnen dreigt openlijk dealen, gebruiken, en reizigers lastigvallen er stilaan bij te horen. En dat geldt blijkbaar zelfs ook voor caféterrassen.

Antistedelijke agenda

Er zit een zekere symboliek in de locatie van dat druk bevolkte caféterras. Het bevindt zich in het hart van de stad, aan de rand van de ‘Vlaamse’ Dansaertwijk, niet zo ver van de populaire voetgangerszone. De buurt is er in relatief korte tijd veranderd. Ten goede, welteverstaan. Een jaar of twintig geleden was dit nog een redelijk groezelige, armoedigere plek. Er valt niet naast de vooruitgang te kijken. Brusselhaters gaan over hun nek als je het zegt, maar hetzelfde geldt voor nogal wat wijken of straten in gemeentes rond het kanaal, zoals Sint-Gillis, Schaarbeek, Laken of zelfs Molenbeek. Wie beweert dat Brussel al decennia achteruitgaat, heeft een kort geheugen of een antistedelijke agenda.

Maar het gaat traag, frustrerend traag soms. En slecht beheerde, uitwaaierende problemen zoals de crackepidemie dreigen de verbetering weer te doen afbrokkelen. Dat merk je niet alleen in de moeizaam opkrabbelende kanaal­wijken, maar ook bij de metro- of tramhaltes. De voorbije jaren is het openbaar vervoersnet MIVB uitgegroeid tot de bestuurlijke trots van het Hoofdstedelijk Gewest. Daar staat een flinke investering vanwege het Gewest tegenover, maar dan krijg je dus ook wat. Het verschil met een onberekenbare dienstverlening en rammelende accommodatie die De Lijn in steden als Antwerpen of Gent aanbiedt, is groot.

Maar nu menig verslaafde de beschutting van een halte of station opzoekt, dreigt ook het openbaar vervoer aantrekkingskracht te verliezen. Het probleem is reëel. In station Brussel-­Zuid vinden jaarlijks zo’n 3.500 criminele feiten plaats, evenveel als in alle stations in de andere Belgische centrumsteden samen.

Het is een illusie om te denken dat je een grote stad ooit weer vrij van drugs krijgt. Maar de huidige, verrassend snelle opkomst van crack – eigenlijk de armemensenvariant van cocaïne – noemen zelfs doorgewinterde zorgverleners ongezien in hun loopbaan. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van ruime en dus redelijk betaalbare volumes cocaïne door de nabijheid van importhaven Antwerpen. De alomtegenwoordigheid van cocaïne in de vrije tijd van middenklassers is daar evenzeer een uitvloeisel van. Nu zelfs ook bij minderjarigen, zo hoor je dan weer vanuit Antwerpen zelf.

Planmatige destructie

De impact laat zich dus in het hele land voelen. Het meesmuilen van sommige progressieve stemmen over de moeizame ‘war on drugs’ van burgemeester Bart De Wever (N-VA) zou dus beter verstommen. Net zoals de drugsellende in Brussel niet ‘de schuld’ van de PS is, is ze in Antwerpen niet de schuld van de N-VA.

Dat wil niet zeggen dat er geen politieke verantwoordelijkheid is. Dat crack uitgerekend in Brussel zijn lelijke kop veel meer opsteekt dan in andere grote steden, heeft te maken met politieke besluitvorming. Of liever: met het gebrek daaraan. De realiteit van het terrein toont een verband tussen de toenemende verslavingsproblematiek en de snel gegroeide groep mensen die dakloos zijn of alleszins in een precaire woonsituatie verblijven. Vaak gaat het om migranten zonder wettig verblijf. Die groep groeide het voorbije jaar sterk aan omdat de federale regering niet in staat was om vele tientallen vooral mannelijke kandidaat-asielzoekers de wettelijk gegarandeerde opvang te bieden. Ze kwamen op straat terecht, waar ze een gewillige prooi werden voor dealers, en soms ook zelf ­begonnen met dealen.

De crackproblematiek – die overal ter wereld eerst en het hevigst toeslaat in de onderste sociale groepen – is een scherpe waarschuwing dat een overheid niet straffeloos zulke steken kan laten vallen. Er is altijd een prijs.

Het is ook geen toeval dat die problematiek zich het scherpst laat voelen in de stationsbuurten, letterlijk ‘plekken van aankomst’, waar mensen zonder have of goed blijven hangen. De Brusselse stations kregen vanwege de NMBS niet dezelfde luxueuze behandeling als die in Antwerpen, Luik of Bergen, maar het zijn vooral de wijken eromheen die decennialang verwaarloosd en planmatig vernield zijn. Noord werd zo een pleisterplek voor mensen zonder verblijf, Zuid een ongemakkelijke mix van anonieme ­hotels, kantoorbeton en verwaarloosde leegstand. Plannen om die wijken te herstellen krijgen nu pas gestalte.

Laagdrempelige zorg

Maar ook het beheer van de urgente gezondheidscrisis of het waarborgen van de openbare veiligheid is uiteraard een politieke verantwoordelijkheid. De bijzonder ingewikkelde institutionele architectuur van de hoofdstad laat bewindslieden toe die verantwoordelijkheid slechts uiterst schroomvol op te nemen. Zo gretig als burgemeesters, gewestministers, de ­minister-president en federale excellenties elkaar verdringen op de foto bij elke aankondiging van een nieuw bouwplan, zo stilletjes duiken ze ook nu weer weg. Elk met zijn staatkundige argumenten, dat wel. De burgemeesters stellen dat de veiligheid in de stations de zaak is van de federale (spoor)politie; de gewestministers zeggen dat hun bevoegdheid eindigt bij preventie; de minister-president bevestigt dat hij een coördinerende rol heeft bij veiligheidskwesties, maar niet bij ‘deze’ veiligheidskwesties; de federale minister van Binnenlandse Zaken wachtte een zomer lang op een signaal vanuit de hoofdstad. Pas nu komt er wat schot in de zaak.

In Brussel is iedereen bevoegd maar voelt niemand zich verantwoordelijk. Nergens in het land ligt de retoriek dat de staat hervormd wordt om de burger beter te dienen verder af van de realiteit dan in de hoofdstad. Een grootstedelijk drugsprobleem laat zich niet eenvoudig oplossen, maar je kunt wel iets doen. De verslaafden moet je met laagdrempelige zorg en opvang op een beter, stabieler pad proberen te krijgen. Dat vergt capaciteit voor onder meer huisvesting die het Gewest niet alleen kan dragen. Om de veiligheid in en om de stations te herstellen, helpt het dan weer om met eengemaakte commando­posten te werken. Op een hoger echelon zal de strijd tegen de drugsmaffia, en niet tegen de verslaafde gebruikers, verder opgevoerd moeten worden.

Samenwerking over de institutionele grenzen en bepalingen is de sleutel. Aan het op grondwettelijke basis wegduwen van verantwoordelijkheid heeft de burger niets. Deze week riep premier Alexander De Croo (Open Vld) dan toch eindelijk alle bevoegde kabinetten en diensten samen voor spoedoverleg. Dat gebeurde pas nadat NMBS-baas Sophie Dutordoir een noodkreet uitstuurde over de situatie in de Brusselse stations. Het federale crisiscentrum trekt de zaak naar zich toe. Minister-president Rudi Vervoort (PS) toonde zich “opgelucht” dat het overleg er eindelijk gekomen is. Blijkbaar vindt Vervoort niet dat hij de afgelopen maanden zelf iets actiever de urgentie van de kwestie had mogen aankaarten. Waarschijnlijk zal hij die kritiek wegzetten als typisch Vlaamse Brussel-bashing.

Dat zou weleens een politieke vergissing kunnen zijn. De stroom alarmkreten uit de Brusselse wijken is geen zaak van flamands of van ­flamands alleen.