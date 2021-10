Impact van brexit erger dan die van corona voor Britse economie

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal op lange termijn een impact van ongeveer 4 procent op het bruto binnenlands product (bbp) hebben, terwijl die van de coronapandemie een impact van 2 procent zal hebben, aldus Hughes.

Wat is bruto binnenlands product? Het bbp of bruto binnenlands product is een van de belangrijkste manieren om te laten zien hoe goed of slecht een economie het doet. Het is een maatstaf - of een poging tot maatstaf - voor alle activiteiten van bedrijven, regeringen en particulieren in een economie. In een groeiende economie zal het bbp per kwartaal iets hoger zijn dan het kwartaal ervoor, een teken dat mensen meer werk verrichten en gemiddeld iets rijker worden. Daalt het bbp, dan krimpt de economie.

Zowel de pandemie als de brexit hebben een rol gespeeld in de huidige problemen met de toeleveringsketen in het VK. Daarnaast is nu ook de schaarste aan vrachtwagenchauffeurs verder aan het licht gebracht, wat dan weer leidde tot recente tekorten aan producten voor bedrijven en lege schappen in supermarkten.

In het laatste verslag van het OBR zegt de onafhankelijke instantie echter dat de knelpunten in de bevoorrading zijn verergerd door veranderingen in de migratie- en handelsregelingen na de brexit. De leveringsproblemen zorgden ervoor dat de regering in bepaalde sectoren, waaronder de transportsector, kortetermijnvisa heeft verleend aan EU-werknemers.

Het OBR heeft zijn groeiverwachting voor de Britse economie voor dit jaar wel opgetrokken naar 6,5 procent, tegenover 4 procent eerder. De prognose voor de langetermijnimpact van de coronapandemie op het bbp werd verlaagd tot 2 procent, waar eerder nog uitgegaan werd van 3 procent.

Het VK stemde in 2016 voor een vertrek uit de EU en verliet het handelsblok officieel op 31 januari 2020, maar beide partijen kwamen overeen om veel zaken hetzelfde te houden tot 31 december 2020, voordat op 1 januari van dit jaar een nieuwe handelsovereenkomst werd aangekondigd en uitgevoerd.