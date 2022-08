Illegale kieskaarten mogen gebruikt worden tijdens tussentijdse verkiezingen, oordeelt Amerikaans Hooggerechtshof

In januari beslisten rechters in de Amerikaanse staten Alabama, Georgia, Louisiana en Ohio dat de hertekende kaarten die de kiesdistricten bepalen, onwettig waren. Er zou sprake zijn van ‘gerrymandering’, het illegaal hertekenen van kiesdistricten om er een politiek voordeel uit te halen. In het geval van de vier staten zouden Republikeinse volksvertegenwoordigers de kiesdistricten in hun staat hertekend hebben in de hoop meer stemmen te sprokkelen. “Onwettig”, bepaalden rechters.

Maar de hertekende kaarten mogen nu toch gebruikt worden, na agressief lobbywerk uit Republikeinse hoek en met de hulp van een nieuwe revolutionaire wind die door het Amerikaanse Hooggerechtshof waait. Dat besliste onlangs dat lokale rechters geen inspraak hebben in verkiezingsregels binnen een bepaalde periode voor de verkiezingen. In dit geval zijn dat de midterms van 8 november. En dus mogen de hertekende kaarten alvast tot na de midterms ingevoerd worden.

Een illustratie van 'gerrymandering'. Beeld Washington Post

Extra zetels

De beslissing van het Hooggerechtshof zal een directe invloed hebben op de tussentijdse verkiezingen. Daarbij kiest het Amerikaanse volk een nieuw Huis van Afgevaardigden en 34 van de 100 zetels in de Senaat. Voorlopig zijn beiden overwegend Democratisch, zij het zeer nipt.

Verkiezingsexpert David Wasserman meent in The New York Times dat de Republikeinen vrijwel zeker meer zetels zullen winnen. De vier staten vertegenwoordigen zo’n tien procent van alle zetels in het Huis van Afgevaardigden. Concreet zullen de Republikeinen nu vijf tot zeven zetels afsnoepen van de Democraten die ze anders nooit hadden kunnen winnen, en dat terwijl de Democratische partij het volgens experts nu al zo lastig heeft zijn meerderheden te behouden.

Lees ook Het Hof buigt zich over verkiezingsregels, en dat kan grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse democratie

‘Gezond verstand’

Brett Kavanaugh, een van de rechters van het Hooggerechtshof, oordeelde dat “wanneer een verkiezing nabij is, de regels duidelijk en geregeld moeten zijn”, Hij baseert zich hierbij op het Purcell-principe, volgend op een zaak uit 2006, waarbij een nieuwe wet dagen voor de verkiezingen nietig werd verklaard door het Hooggerechtshof om dezelfde reden. Toen ging het echter om dagen, terwijl het hof nu beslissingen uit januari onwettig verklaart.

“Een kwestie van gezond verstand”, volgens veel conservatieve en Republikeinse volksvertegenwoordigers. Zij menen dat te veel veranderingen vlak voor de verkiezingen zouden leiden tot te veel chaos, en juist veel kiezers zou weghouden uit het stemhokje. “Kandidaten weten niet waar ze zich verkiesbaar stellen”, zegt Michael A. Carvin een advocaat die zijn strepen verdiende in ‘gerrymandering’-zaken voor de Republikeinse partij onder president George W. Bush. “Het creëert allerlei logistieke problemen.”

Maar critici beweren dat het Hof op deze manier een soepele verkiezing boven een eerlijke en rechtvaardige verkiezing stelt. “Het Hooggerechtshof hecht nauwelijks belang aan de democratische schade die wordt veroorzaakt door onwettige districtkaarten, terwijl het de administratieve ongemakken van het hertekenen van districten overschat”, zegt Nicholas Stephanopoulos, een kiesrechtexpert aan de Harvard Universiteit in The New York Times.