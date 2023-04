‘Ik pleit niet voor een gelofte voor armoede voor politici. 3.000 euro per maand is nog steeds een zeer deftig loon’

Er gaat amper een week voorbij of er valt ergens een pensioenbonus uit de kast van het parlement. Koren op de molen van PVDA. ‘Het zijn allemaal uitingen van hetzelfde systeem van zelfbediening. Je kan dat niet anders noemen.’

Jos D’Haese glundert. De vinnige PVDA-fractieleider die Jambon ‘da gade gij nie bepalen’ toebeet, zag zijn partij deze week de krantenkolommen beheersen. Via een omweg bleken parlementsleden zichzelf een pensioen te gunnen boven het wettelijk maximum. “’s Ochtends zat het in het nieuws, ’s avonds was het al afgeschaft.”

Waren jullie zelf verbaasd dat die regeling zwart-op-wit op papier stond?

“Wat graaipolitiek betreft, verbaast er mij weinig in dit land. Maar het is wel redelijk straf ja. Op de website van de Pensioendienst staat dat het plafond-Wijninckx een absoluut maximum is voor de pensioenen van alle ambtenaren en politici. En toch hebben ze voor zichzelf daar een uitzondering op gecreëerd. Hoe kan je van jezelf als politicus vinden: ik ben meer waard dan 7.800 euro bruto pensioen per maand, daar moet nog 1.500 euro bij?”

Die regeling gold ook voor u als parlementslid. Was u dan niet op de hoogte?

“De clou is dat het niet vermeld staat in het statuut van de parlementsleden. Wel in een wet die gestemd is toen PVDA nog niet in het parlement zat, en in het reglement van de vzw die de pensioenen van de parlementsleden beheert. Voormalig parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) beweerde dat dat open en bloot op internet terug te vinden is, maar dat klopt volgens ons niet.”

Deze zaak speelt recht in jullie discours over een algemene politieke graaicultuur. Maar de royale vergoedingen voor ex-Kamervoorzitters kwamen aan het licht na onderzoek van de Kamer zelf. Dat toont aan dat de politiek zichzelf in vraag durft te stellen.

“Dan toch met slepende voeten. Het kan een heel stuk assertiever hoor. Er is wel een nieuwe generatie parlementsleden die ook verontwaardigd reageert, maar die er de voorbije jaren toch ook niks aan gedaan hebben. Ik hoor heel veel spreken over politieke vernieuwing, maar het wordt wel telkens weer op de lange baan geschoven.”

Jullie riepen de voorbije dagen moord en brand over ‘illegale’ regelingen. Maar het pensioen voor gewone parlementsleden was wettelijk wel helemaal geregeld.

“Er is een wettelijk plafond voor de pensioenen, maar men maakt daar een uitzondering op voor zichzelf. Het kan zijn dat ze in de wet hebben ingeschreven dat dat wettelijk is. Maar het gaat keihard in tegen de geest van de wet. Elke politicus die dat niet ziet, moet eens diep in het eigen hart kijken.”

Organiseert uw partij niet bewust de antipolitiek door dat illegaal te noemen?

“Ik denk dat men de antipolitiek organiseert door dat soort regelingen in te voeren. Wij zijn degene die voor transparantie zorgen door die dingen naar buiten te brengen. Dat is geen antipolitiek, dat is een poging om de politiek te redden. Mensen worden er gek van om te horen over die riante regelingen.”

Misschien voeden jullie wel een gevoel waarbij alle politici corrupt lijken?

“Kijk, ik kan alleen maar vaststellen dat alle partijen dat allemaal mee goedgekeurd hebben. Ook Vlaams Belang, die duidelijk meegraaien wanneer ze kunnen. Iedereen kent het verhaal van Jan Penris. Zit dronken in het parlement, scheldt een collega uit voor trut en neemt dan ontslag met 370.000 euro ontslagvergoeding. Als dat het aanpakken van het establishment is, dan heeft het VB nog veel te leren.”

Jullie partij graait wel mee: ze profiteert royaal van de hoge parlementaire lonen.

“Dat klopt, die lonen zijn veel te hoog. Daarom stellen wij ieder jaar in het parlement voor om dat loon te halveren. Dan verdien je 3.000 euro per maand, dat is nog steeds een heel mooi loon. Wij horen het volk te vertegenwoordigen, dat kan volgens mij heel moeilijk als je drie of vier keer zoveel verdient als de gemiddelde burger.

“Voor onszelf hebben we zoals bekend het principe dat we leven met een gemiddeld werknemersloon, ongeveer 2.200 euro netto per maand. Ook dat is nog steeds een mooi loon.”

Zolang het loon niet verlaagd wordt, is het mooi meegenomen voor de partij om mee in de pot te grabbelen?

“Zolang het niet verlaagd wordt, krijgen wij dat loon op onze rekening gestort en kunnen we er maar beter goede dingen mee doen bij PVDA”.

Is dat niet hypocriet? ‘We willen het geld niet, maar zolang we het krijgen, gaan we er gebruik van maken?’

“Nee, want we kunnen er heel goede dingen mee realiseren voor de mensen. Zoals onze onthullingen over de pensioenen: daar moet je studiediensten voor financieren. Of onze campagne om de btw op energie te verlagen. Wij zijn niet de partij die investeert in vastgoed om te verhuren zoals N-VA, wij investeren in sociale actie.”

Organiseren jullie geen populistische race to the bottom? Iedereen die meer verdient dan een gemiddeld persoon lijkt per definitie verdacht.

“Helemaal niet. Ik pleit niet voor een gelofte voor armoede voor politici. 3.000 euro per maand is nog steeds een zeer deftig loon. Politici moeten wat meer met hun voeten in de realiteit staan. Waarom heeft het zolang geduurd voor er ingegrepen werd bij de stijgende energieprijzen? Omdat parlementsleden dat op het einde van de maand niet voelen.

“Als je hard wil werken om veel geld te verdienen, ga dan naar de privé. Veel succes. Er zijn veel parlementsleden die zeggen dat ze het huidige loon in de privé ook zouden krijgen. Ik zou het nog wel eens willen zien. Wie hard wil werken om de samenleving te verbeteren, doet dat niet voor het geld. Dan moet je die toplonen niet verdienen.”