‘Ik ben niet onmisbaar’: Meyrem Almaci stopt als partijvoorzitter van Groen

Bekijk hoe Meyrem Almaci haar afscheid aankondigt

“Zorg dragen voor wat je liefhebt, is ook durven loslaten”, zei Almaci deze voormiddag op een persconferentie. “Ik ben niet onmisbaar”, voegde ze eraan toe. Naar eigen zeggen stopt Almaci om familiale redenen. “Mijn twee kinderen hebben nooit anders geweten dan een moeder die altijd weg van huis was en hard werkte. Tijdens de lockdown kregen ze plots een mama die veel thuis was, fysiek, maar niet met haar hoofd. Dat begon meer en meer te wringen.”

Almaci dacht er naar eigen zeggen al een tijd aan om te stoppen als voorzitter. “Ik wachtte op het juiste moment. Maar politiek kan het juiste moment lang op zich laten wachten – zelfs al heb je in marmer gebeiteld dat je wel zal vertrekken. En voor mijn gezin was het juiste moment eerder gisteren dan vandaag. Dus kies ik er nu voor om meer zorg te dragen voor de mensen die het dichtst bij mij staan.”

Maar dat is niet het hele verhaal. Hoewel de groene ministers volgens haar “topwerk leveren”, had de partij het de voorbije jaren moeilijk, erkent Almaci. “Het is soms zoeken geweest, dat hoef ik niet te verbloemen. Na een intern proces van vernieuwing is het tijd voor die doorstart. Dat gebeurt zonder mij als voorzitter en dat lijkt me eigenlijk heel gezond. Het is nu aan andere mensen, dat zal Groen deugd doen.”

Acht jaar voorzitter van Groen

In 2014 werd Almaci, die sinds 2007 in de Kamer zetelde, voor het eerst partijvoorzitter van de ecologisten. Toen behaalde ze 60 procent van de stemmen. Ondanks de ‘groene golf’ en de klimaatprotesten, kon Groen slechts een beperkte vooruitgang boeken bij de verkiezingen van 26 mei 2019.

Bij haar herverkiezing als voorzitter in 2019 werd meteen duidelijk dat ze niet al te stevig in het zadel zat: toen kon ze slechts 53,2 procent van haar achterban overtuigen. Haar tegenkandidaat, huidig Vlaams fractieleider Björn Rzoska, haalde 47 procent.

Sindsdien loodste Almaci haar partij wel mee in de federale Vivaldi-regering, maar de laatste tijd ging het de groenen niet voor de wind. De volledige kernuitstap was hun trofee uit het regeerakkoord, maar uiteindelijk moesten ze er toch mee instemmen dat de twee jongste kernreactoren ook na 2025 blijven draaien.

Naar verluidt zou er bij de fracties in het parlement ongenoegen zijn ontstaan over de manier waarop Almaci de partij leidde. Ook in haar communicatie naar de buitenwereld zou ze te veel steken hebben laten vallen. Haar parlementsleden zouden haar daarom vriendelijk verzocht hebben om een stapje opzij te doen.

Kandidaat-opvolgers

Haar opvolger zal via een interne verkiezing gekozen worden. Zelf zou Almaci haar ex-running mate en Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout en Bogdan Vanden Berghe, politiek directeur van Groen en ex-directeur van 11.11.11, naar voren schuiven als opvolgers.

Andere namen die circuleren zijn federaal fractieleider Wouter De Vriendt en vicepremier Petra De Sutter, al moeten zij zich uiteraard eerst kandidaat stellen.

Almaci blijft Vlaams Parlementslid.

Bekijk enkele opvallende momenten van Meyrem Almaci als partijvoorzitter