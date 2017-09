IJzeren dame Laurette Onkelinx is van glas

Woensdag, even over elven in de Kamer. De stem van Laurette Onkelinx laat emotionele tremolo horen, en vier minuten ver in haar afscheidsrede lijkt ze te breken. Ze heeft het dan over de opofferingen die haar familie heeft moeten brengen voor haar carrière. “Ik word altijd emotioneel als het over mijn kinderen gaat”, zegt ze tussen verbeten tranen door. “Vervelend. Echt vervelend.”

IJzeren Laurette, geroemd en gevreesd als ‘mitraillette’ en ‘passionaria’, blijkt dan toch van glas te zijn. En nu is ze gebroken.