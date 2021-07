Ihsane Haouach neemt ontslag als regeringscommissaris bij Instituut voor Gelijkheid

Haouach was in het oog van de storm terecht gekomen naar aanleiding van uitspraken waarbij ze de vraag stelde hoe de scheiding tussen kerk en staat kan passen in een veranderende demografie. Nadien preciseerde ze wel dat ze het principe van de scheiding tussen kerk en staat nooit in vraag heeft willen stellen.

Schlitz betreurt de beslissing. “Zij was voor dit mandaat aangesteld omdat zij over de vereiste kwaliteiten beschikt, met name op het gebied van management”, zegt de staatssecretaris vrijdagavond in een reactie.

“Ik begrijp dat ze ernaar streeft om haar professioneel parcours rustig voort te zetten en een einde te maken aan de haatboodschappen waaronder ze de voorbije periode heeft geleden. Natuurlijk respecteer ik haar keuze en wens ik haar het allerbeste in haar verdere carrière”, aldus Schlitz.

Voordien was ook al deining ontstaan rond Haouach. Ze draagt immers een hoofddoek en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vond dat ze daardoor geen regeringscommissaris kon zijn, zeker niet bij het IGVM.