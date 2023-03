Ieder jaar opnieuw keurde de Kamer de ‘onwettige pensioenbonus’ goed, nu is er volop verontwaardiging. Hoe kan dat?

Meer dan twintig jaar keurde het parlement een pensioenregeling voor ex-Kamervoorzitters goed, waarvan niemand besefte dat ze mogelijk onwettig was. Wat is er precies gebeurd?

Waarover gaat het?

Een last minute toegevoegd agendapunt deed woensdag stof opwaaien in het Bureau van de Kamer. Acht gewezen topambtenaren, een weduwe en twee ex-Kamervoorzitters zouden jarenlang enkele duizenden euro’s per maand gestort hebben gekregen in de vorm van een mogelijk onwettige pensioenbonus. Onder hen Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld). Geen haan zou ernaar gekraaid hebben, tot huidig Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) op het fenomeen botste.

Ze schakelde daarop het advies in van twee externe advocatenkantoren. Beide concludeerden dat de bonus voor ambtenaren onwettig is. Het pensioen voor politici en ambtenaren is immers begrensd door de wet-Wijninckx. Door in dit geval maand na maand een ‘uittredingsvergoeding’ - zoals de regeling genoemd werd - te storten, komt het totale pensioen boven het plafond van 92.000 euro per jaar uit.

De bonus is gebaseerd op de uittredingsvergoeding voor ex-Kamervoorzitters. Een voorzitter van minimaal 60 jaar oud, die de volle tien jaar uitdeed, kan zo tot 6.688,54 euro bruto extra per maand opstrijken vanaf het moment dat die het parlement verlaat. Het minimumbedrag ligt op 1.337,70 euro, voor een voorzitter die twee jaar in dienst was. Maar ook hun pensioen wordt normaal begrensd door de wet-Wijninckx. Een juridisch onderzoek moet bevestigen of ook die bonus onwettig is.

Oud-Kamervoorzitter Herman De Croo hield een pensioenvoordeel van 5.350 euro bruto per maand over aan zijn tijd op de voorzittersstoel. Beeld Thomas Sweertvaegher

Vanwaar komt de bonus?

Daarvoor moeten we exact vijfentwintig jaar terug in de tijd. Op 3 maart 1998 besliste het College van Quaestoren, dat instaat voor het materieel en financieel beheer van de Kamer, dat er een uittredingsvergoeding voor ambtenaar-generaals komt. Op dat moment is Raymond Langendries Kamervoorzitter.

In hetzelfde jaar wordt ook de pensioenbonus voor Kamervoorzitters heringevoerd. Zeventien jaar eerder, in 1981, was die afgevoerd omdat die in strijd was met een nieuwe cumulregeling die een pensioenplafond invoerde. Maar door de bonus tot een ‘uittredingsvergoeding’ te dopen, kon de cumulregel omzeild worden.

In 2003 versoepelde de regel. Terwijl de oud-ambtenaren en oud-Kamervoorzitters normaal recht hadden op de bonus gedurende dezelfde periode als dat ze de functie uitoefenden, verdubbelt die periode nu. Iemand die vijf jaar in dienst was, kreeg vanaf dan tien jaar lang de bonus op zijn rekening. Herman De Croo was toen zelf Kamervoorzitter.

Voor De Croo kwam het pensioenvoordeel uit op 5.350 euro bruto per maand. Siegfried Bracke hield het op 3.000 euro.

Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke kreeg 3.000 euro extra pensioen. Beeld BELGA

Hoe komt het dat de pensioenregeling nu pas boven water komt?

Onder de parlementsleden ontstond de voorbije dagen grote verontwaardiging over de regeling. Maar de grote vraag is ook: hoe kan het dat huidig Kamervoorzitter Tillieux en de rest van het parlement nu uit de lucht vallen? De bonus werd niet bepaald geheim gehouden, al werd er ook weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Meer dan twintig jaar lang stond de extra uitgave netjes in de jaarlijkse begrotingstabellen vermeld als uitgave voor “GEWEZEN VOORZ. & WEDUW.” In de toelichting bij de begroting, die door de bevoegde Kamercommissie Comptabiliteit werd opgesteld, staat het nog explicieter: “Twee gewezen voorzitters van de Kamer hebben recht op een vergoeding als gewezen voorzitter van de Kamer.” In een opiniestuk op Knack.be verbaast begrotingsexpert Herman Matthijs (VUB en UGent) zich dan ook over de commotie in het parlement. “Is er eigenlijk iemand die de toelichtingen bij de begroting nog leest?”

De vaststelling lijkt te zijn dat het gros van de Kamer de uitgave jaar na jaar goedkeurde zonder te weten waar het over ging.

Wordt de pensioenpremie afgeschaft?

Ja. Aanvankelijk schortte Kamervoorzitter Tillieux de betalingen uit voorzorg op, in afwachting van twee juridische analyses over de wettelijkheid van de betalingen. Het Bureau van de Kamer besliste woensdag vervolgens dat de betalingen ook definitief worden opgeheven. Zowel in de oppositie als in de meerderheid hebben verschillende partijen de voorbije dagen afstand genomen van de vergoedingen. Iedereen beseft dat die onverdedigbaar zijn op een moment dat de economie kraakt en de regering-De Croo zich over een moeilijke pensioenhervorming buigt.

Een andere vraag is of de reeds betaalde bedragen kunnen worden teruggevorderd. Uit juridische analyses blijkt dat dat niet zo makkelijk is. De Kamer zou namelijk voor iedere begunstigde apart moeten kunnen aantonen dat er kwade trouw in het geding was. Tot nu toe laten zij uitschijnen dat dat niet het geval was. “Mede omwille van de hoogte van de bedragen valt het te verwachten dat een eventuele terugvordering aanleiding zal geven tot geschillen waarvan de uitkomst hoogst onzeker is”, zo staat er in een nota van het Bureau van de Kamer.

Herman De Croo (Open Vld) liet alvast weten dat hij onwettige vergoedingen vrijwillig zal terugbetalen.